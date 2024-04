ANNONS

I natt ställdes två av NHL:s bästa spelare mot varandra då Connor McDavid och Nathan MacKinnon möttes i en stjärnduell.

McDavid stal då showen med två mål i 6-2-vinsten vilket gör att Edmonton Oilers säkrar en slutspelsplats.

Connor McDavid och Nathan MacKinnon är två av världens bästa hockeyspelare – om inte de två bästa – och de båda återfinns också i toppen av NHL:s poängliga.

I natt ställdes stjärnorna mot varandra då Edmonton Oilers och Colorado Avalanche möttes uppe i Alberta. Även om MacKinnon assisterade till ett mål i första perioden då Colorado tog en 2-1-ledning så var det McDavid som skulle få sista ordet.

Superstjärnan sköt 2-2 i slutet av första perioden och gjorde sedan ytterligare ett mål då Oilers drog iväg och vann med 6-2. Det matchvinnande målet gjordes dock av svenske backen Mattias Ekholm.

Mattias Ekholm på väg mot personbästa i NHL

Ekholm hade först passat fram till McDavids 2-2-mål och sedan satte han själv 3-2 i den andra perioden. Försvararen följde med upp i anfallet och fick pucken av Leon Draisaitl vilket gjorde att han kom i ett fritt läge i slottet. Ekholm åkte då in och försökte lägga in pucken men den studsade sedan in över mållinjen via en Coloradoback och Ekholm kreddades med målet.

Mattias Ekholm har varit i fantastisk form den senaste tiden och har gjort hela 17 poäng på de tolv senaste matcherna. Han är därmed blott två poäng ifrån att sätta nytt personbästa i NHL då han just nu har gjort 43 poäng medan hans bästa säsong var 2018/19 i Nashville då han gjorde 44 poäng.

Leon Draisaitl stod också för två assist i matchen vilket gör att han nu går upp på tresiffrigt för säsongen med 101 poäng.

Connor McDavid och Nathan MacKinnon gör upp i toppen av NHL:s poängliga men trots vinsten i natt så har MacKinnon fortfarande ett försprång där. Colorados superstjärna har gjort 131 poäng på 77 matcher medan McDavid har gjort 128 poäng på 73 matcher. De båda ligger dock bakom poängligaledaren Nikita Kutjerov som har gjort hela 133 poäng på 75 matcher.

Segern gör att Edmonton Oilers säkrar slutspelsplats i Pacific Division. I höstas låg Edmonton hela tio poäng utanför slutspel efter en mardrömsstart på säsongen men därefter har laget kommit samman under nya tränaren Kris Knoblauch och varit ett av NHL:s bästa lag vilket gjort att de klättrat uppåt till att nu kunna säkra slutspel.

Edmonton Oilers – Colorado Avalanche 6–2 (2-2,2-0,2-0)

Edmonton: Connor McDavid 2 (31), Evander Kane 2 (23), Corey Perry (11), Mattias Ekholm (10).

Colorado: Jonathan Drouin (18), Ross Colton (16).

