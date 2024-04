ANNONS

Logan Stankoven har redan gått in och gjort succé i Dallas Stars efter sin fina säsong i AHL. Nu är det dags för hans parhäst Mavrik Bourque att få chansen. AHL:s poängkung har kallats upp från farmarlaget Texas Stars och kan få chansen i kvällens möte med Chicago Blackhawks.

Dallas Stars scouter har gjort ett synnerligen bra jobb för klubben på senare år.

Vid draften i Chicago 2017 lyckades man fånga upp Miro Heiskanen, Jake Oettinger och Jason Robertson med sina tre första val. Sedan dess har man fortsatt att plocka upp spännande spelare som Thomas Harley (första rundan 2019), Mavrik Bourque (första rundan 2020) samt Wyatt Johnston och Logan Stankoven (första och andra rundan 2021).

Harley och Johnston slog igenom under förra säsongen och den här säsongen har Stankoven kommit in i laget och gjort avtryck omedelbart.

Nu är det dags för 22-årige Bourque att försöka göra detsamma.

Den fransk-kanadensiske centern har varit ett stort utropstecken för farmarlaget Texas Stars den här säsongen och toppar i skrivande stund poängligan i AHL med 72 poäng (26+46) på 66 matcher.

Mavrik Bourque kan NHL-debutera mot Chicago

Under fredagen kallades han upp från AHL och under lördagskvällen förväntas han få begå sin NHL-debut när Stars tar sig an Chicago Blackhawks. Draget från general managern Jim Nill kommer nu eftersom Tyler Seguin nyligen återvänt till isen efter en skada. Man vill dock vara försiktig med veteranen för att inte riskera att han ska dra på sig ytterligare skavanker inför slutspelet.

Mavrik Bourque valdes som 30:e spelare i första rundan 2020. Han debuterade för Texas Stars året därpå, men återvände till Shawinigan Cataractes i juniorligan QMJHL för sitt sista juniorår 2021/22 innan han klev in i proffshockeyn på allvar i fjol. Under rookiesäsongen stod han för 47 poäng på 70 AHL-matcher.

Dallas Stars toppar Central Division med 105 inspelade poäng och har bara New York Rangers (108 poäng) framför sig i hela ligan. De utmålas som den kanske största favoriten i Western Conference att ta sig till Stanley Cup-final.

TV: Logan Stankoven gör succé i Dallas