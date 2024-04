ANNONS

Det har rådit en dragkamp om Collin Grafs signatur efter att hans säsong med Quinnipiac University tog slut vid månadsskiftet. Nu står det klart att San Jose vunnit kampen om collegestjärnan.

– Han är en unik spelare, säger general managern Mike Grier.

Enligt The Athletic har inte mindre än 25 NHL-klubbar varit på jakt efter den 21-årige amerikanen Collin Graf till följd av hans dominanta säsong i collegeligan med Quinnipiac University.

Graf har de senaste veckorna gallrat bort kandidater och hade för tre veckor sedan sex finalister som det stod mellan. I natt meddelade San Jose Sharks att man vunnit dragkampen om collegestjärnan.

"Han är en unik spelare"

Via sin hemsida meddelade NHL-klubben att Graf skrivit på ett treårigt entry level-kontrakt med klubben, där han ansluter till laget direkt och därav förbrukar sitt första år på kontraktet.

– Graf har utmärkt sig på collegenivå och slutat som topp tio-finalist till Hobey Baker-priset de senaste två säsongerna. Hans medvetenhet på isen tillåter honom att bearbeta spelet på en hög nivå. Han är en unik spelare med kvaliteter över hela isen och där han är som starkast i offensiv zon. Vi är väldigt glada att ha honom i vår klubb, säger general managern Mike Grier.

Kan NHL-debutera i helgen

21-åringen, som är odraftad, har den här säsongen producerat 49 poäng (22+27) på 34 matcher för Quinnipiac University, vilket räckte till att bli intern poängkung i collegelaget. Förra säsongen, under sin debutsäsong i collegeligan, dundrade han in 59 poäng på 41 matcher när Quinnipiac skrällde och gick hela vägen och vann den nationella mästerskapet efter att ha besegrat University of Minnesota i finalen.

Enligt CapFriendly kommer Collin Graf ha en lönetaksträff på 941 667 dollar fram till sommaren 2026. 21-åringen kan komma att göra sin NHL-debut redan i helgen, då man spelar mot både St. Louis och Arizona på hemmaplan.

TV: Månadens fem snyggaste svenskmål