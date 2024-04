ANNONS

Leksand lyckades inte ta sig till sin första semifinal sedan 1997 i år heller - men det var nära. För hockeysverige.se berättar sportchefen Thomas Johansson om säsongen, det snöpliga slutspelsuttåget och Björn Hellkvists framtid i klubben.

Kvartsfinalserien mellan Frölunda HC och Leksands IF avgjordes i fjärde perioden i sjunde matchen. Inför fjärde perioden stod det 3-3 i matcher och 16-16 i målskillnad.

4.08 in i förlängningen avgjorde tidigare Leksandsspelaren Mikael Ruohomaa för Frölunda och skickade Leksand ut ur slutspelet.

–Jag hann inte tänka så mycket. Det blev bara tomt och man vet att säsongen var över, säger Leksands sportchef, Thomas Johansson till hockeysverige.se.



Thomas Johansson fortsätter:

– Man hamnar nästan i ett chocktillstånd eftersom man är så uppe och inne i allt dramatiska och spännande. Sedan blir det som en chock när allt är färdigt.

– En tomhetskänsla och inte hundra tankar som for genom huvudet länge utan mer bara ett ”jaha” och sedan bara tomt.

“Behövt kräma ur massor ur sin grupp”

Thomas Johanssons tidigare spelare Mikael Ruohomaa var dessutom den som avgjorde för Frölunda, men Leksands sportchef har inte haft tillfälle att prata med honom efter matchen.– Nej, inte efter matchen. Jag pratade med honom lite innan och sa lycka till, men inte för mycket. "Micke" är en otroligt härlig kille. Hans personlighet är fantastisk. En grym person. Dessutom är han en enormt duktig hockeyspelare också.

Trots att Leksand inte tog sig vidare till semifinal tycker Thomas Johansson att det var en mycket jämn kvartsfinalserie.

– Det är lite tudelat. Jag tycker att vi kom åt Frölunda rätt bra första fyra matcherna. Match, fem, sex och sju tycker jag att Frölunda kom åt oss på ett annat sätt än vad dom gjorde inledningsvis. Frölunda fick fast oss lite mer i vår forecheck och vi inte stopp på deras spelare.



Hur ser du på Frölundas prestation?

– Frölunda har precis som vi behövt kräma ur massor ur sin grupp för att ta sig vidare. Att vi skulle få möta ett lag som är homogent, strukturerat, noggrant och defensivt starkt lag med spetskvalitéer även offensivt var vi medvetna om.

– Det gällde att vi skulle kunna matcha Frölunda i saker och ting som dom är bra på. Alltid göra det här hårda jobbet, blocka skott och det fysiska spelet. Att matcha i det var kraven som ställdes från oss.

– Sedan hade vi hoppats att det vi vill spela med pucken skulle hjälpa oss att vinna det här. Tyvärr räckte det inte hela vägen, men jag tycker att Frölunda under många år, sedan Roger (Rönnberg), Fredrik (Sjöström), (Christan) Lechtaler och med Mats Grauers i spetsen tog över, byggt något som är otroligt starkt. Dom har erfarenhet och rutin runt slutspelssammanhang och har varit där på ett helt annat sätt än vad vi har varit. Att vi skulle möta en maskin var jag rätt övertygad om.

Mikael Ruohomaa blev hjälte. Foto: Bildbyrån.

Thomas Johansson, liksom många andra, hyllar den inramning som varit kring kvartsfinalerna både i Tegera Arena och Scandinavium.

– Det har varit grymt. Det som har satt färg på alla matcher är att våra supportrar även har tagit sig ner till Göteborg, funnits med oss där nere och skapat tillsammans med Göteborgspubliken den atmosfären som var under matcherna där.

– Jag tycker att det har varit otroligt häftiga upplevelser både i Scandinavium och Tegera. Jag tror inte jag varit med om tidigare i Tegera att det varit ett sådant jäkla ös på hemmamatcherna vi har haft. Det har varit fantastiskt.

– I det här fallet har vi haft med oss hela arenan under matcherna här i Tegera. Det blev ett galet drag då hela arenan var med på det sättet som den varit. En eloge och ett stort tack för det supportrarna gjort under den här kvartsfinalserien. Precis som alla spelare gått ”all-in” har även alla supportrar gått ”all-in”. Det är jag otroligt stolt över.

Thomas Johansson om säsongen

Det är dagen efter uttåget ur pslutspelet och givetvis är det en tung dag för Thomas Johansson och Leksand, samtidigt som han känner en stolthet över bland annat prestationen i slutspelet.

– Man får dela upp säsongen i lite olika delar. Slutspelet är en del. I den här branschen är det viktigt att kunna skilja på resultat och prestation. Även om prestationen är där behöver du inte alltid få med dig resultatet i de här sammanhangen.

– Under serien har vi haft en otroligt bra prestation i det vi vill utveckla, hur vi vill jobba med gruppen, det vi vill sätta framåt och den identiteten Leksand vill ha. Den här säsongen har vi verkligen hittat rätt i det sökandet vi haft under några år. Där vi gått från ytterligheten i hur vi vill spela till där vi är idag och där vi kunnat behålla element som vi haft med sedan tidigare och varit väldigt starka på.

– Seriemässigt tycker jag att vi gjorde en otroligt bra och stabil grundserie. Sedan fick vi inte med oss resultaten i alla matcher, men utvecklingen på gruppen har varit väldigt bra.



Och i slutspelet?

– Det är kul att se att vi är så nära. Det behövs för framtiden. Dels är det bra att få se i ett slutspel hur spelare är, spelet funkar, vad vi kanske behöver ändra på spelmässigt eller om vi skulle behöva addera en annan spelartyp.

– Vi har inte varit uppe och känt på dom här nivåerna förut så det är bra att få ett kvitto på vart vi står som grupp, med individerna, hur spelet ser ut och sådana saker. Det har varit otroligt nyttigt för oss i den här kvartsfinalserien, att få testa det. Jag tycker att gruppen har tagit otroligt stora steg från tidigare år.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Osäker framtid: “Vi får utvärdera”

Anton Lindholm, Matt Caito, Olle Alsing och Carter Ashton har alla utgående kontrakt med Leksand. Anton Lindholm ryktas vara klar för Bern. Dessutom är både Felix Unger Sörum och Anton Johansson aktuella för spel i Nordamerika kommande säsong, men Thomas Johansson vill inte redan nu gå ut med hur statusen ser ut kring kontraktsskrivande till kommande säsong.

– Jag ska inte förekomma några samtal. Vi ska nu sätta oss ner och har individuella samtal med samtliga spelare. Innan det är klart kommer jag inte förekomma någonting.

TV: Månadens snyggaste svenskräddningar enligt nhl.com

– Samma sak där, att vi får utvärdera. David Printz har kommit in och gjort ett fantastiskt bra jobb med vårt ”penalty kill” och backarna.– I övrigt har vi tränarna vi har och ska nu lägga pusslet hur vi ska göra framöver, om vi ska utöka vår ledarstab och om det finns möjligheter till det. Eller om vi ska gå vidare med kontrakten vi har. Det får framtiden utvisa.Det innebär även att Björn Hellkvist kommer finnas med i organisationen kommande säsong.– Ja, Björn har kontrakt nästa säsong så jag utgår inte från något annat.– Nu har vi hittat en nivå där vi vet att vi måste vara hela tiden. Precis som man ibland gör i serien, att man behöver ha ett par bra prestationer för att sedan få med sig resultaten.– Vi har varit med bråkat och haft bra prestationer i ett slutspel. Det måste vi fortsätta ha för till slut kommer vi få betalt för att ha bra prestationer. Vi måste upprepa det igen och igen och igen…– Det är ingen skillnad mot i serien, att du kan spela bra i fyra matcher, men ändå förlora alla fyra. Du måste även spela bra i femte och sjätte matchen för då kommer det att vända. Samma sak är det i ett slutspel, att vi måste fortsätta vara på den här nivån.– Sedan måste vi ödmjukt förstå att nästa säsong är en ny säsong som lever sitt liv. Vi får absolut inte slarva med någonting. Tillbaka till ruta ett. Börja med det vi måste sätta. Vi får inte tro att vi är bra eller bättre än vad vi är för då får man en högerkrok rätt snabbt i den här ligan.– Vi behöver ödmjukt se nästa säsong som en helt ny och med nya förutsättningar, men ta med oss positiva delarna, utveckla och ta lärdom av det vi inte tycker har fungerat. Förhoppningsvis kan vi bygga en stabil grund till kommande säsong och ta ytterligare kliv i vår utveckling.