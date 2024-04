Hudiksvall besegrade Halmstad med 4-3 i en match där siffrorna var väldigt smickrande för bortalaget. Alldeles för få spelare stämplade in i laget som lever högt på att jobba hårt och frågan är befogad, börjar energin tryta?



Halmstad får, med all rätt, väldigt mycket beröm för sitt sätt att spela ishockey, men ikväll visade de vad som händer när inte alla stämplar in och tar på sig arbetsstället.



De första 20 minuterna i Hudiksvall var nog ärligt talat det sämsta jag sett av Hammers på hela säsongen och det spillde över på resterande del av matchen.



Hallänningarna tappade puckar på fel ställen med sylvassa spelvändningar som följd, man var slarviga med pucken och oerhört mjuka framför den egna kassen. Okarakteristiskt svagt för att vara Hammers som annars gjort sig kända som väldigt försvars