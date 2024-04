ANNONS

När det behövdes som mest klev de fram.

Tonåringarna Unger Sörum och Anton Johansson sköt Leksand till en avgörande match sju.

– Det är hur bra som helst, berömmer TV4:s Wikegård i 5–2-matchen.

Efter 2–5-förlusten senast klev Leksand ut i Tegera Arena med kniven mot strupen under måndagen. Då visade Felix Unger Sörum att han både kan producera och bära laget även i ett SM-slutspel. 18-åringen låg bakom det mesta i 5–2-segern och hyllades stort när han tvingade fram match sju mot Frölunda.

– Jättebra. Det händer något kring honom. Det där härliga självförtroendet som många unga spelare har när de kommer upp, det har verkligen Unger Sörum, säger experten Sanny Lindström i TV4:s sändning.

Klev fram efter nervig start

Till en början såg Leksand ut att vara påverkades av pressen i sjätte ronden och släppte även in 0–1 på märkligt vis efter att Jere Innala skickat in en chanspuck, men mot slutet av första perioden kunde man äta sig in i det hela. Till slut kom också 1–1 från genom den oväntade målskytten, Patrik Norén. Passen stod unge Felix Unger Sörum för.

– Vi har rätt dåligt passningsspel, lite nervösa verkar det som nästan i början. Jag tycker det blir bättre, det är något att bygga på nu, säger 18-åringen till TV4.

Även tränaren Challe Berglund var lite besviken med starten.

– Skjut, skjut, skjut, skjut på den där målvakten så bir det mål. Det ska vi använda oss mer av, säger Berglund till TV4.

Skjuta var precis det Matt Caito gjorde 27 sekunder in i andra då han fick se en puck gå från baksidan på det egna bladet till krysset bakom Lasse Johansson.

Hyllas stort av experterna: “Det är så skickligt"

I den andra perioden hade båda lag flertalet chanser, men till slut var det just Unger Sörum som satte 3–1 med ett hårt skott i Leksands första powerplay i matchen. Därefter tog hyllningskören vid.

– Det är två juniorlandslagsmän. Anton Johansson och Unger Sörum. Unga spelarna tar kommandot. Framförallt är det Anton Johansson som två gånger om använder sargen och då skapas tiden för Unger Sörum som har ett exceptionellt spelsinne. Det är hur bra som helst, berömmer TV4:s Niklas Wikegård i sändningen.

– Det är så skicklig det målet, hur han inte ens tittar ner på pucken utan bara letar nät bakom Lasse Johansson. Faktum är att han inte ens är skymd i det läget, men det är så bra avslut. Han prickskjuter på bortre sidan. Det är jätteskickligt, fortsatte sedan Sanny Lindström i TV4:s studio.

Frölunda gick för en reducering i den tredje perioden, men fick istället först se Unger Sörum återigen vara inblandad i ett mål för Leksands del. Den gången var det en puck som på märkligt vis letade sig in bakom Lasse Johansson via byxan på Max Veronneau.

Med dryga sex minuter kvar kom reduceringen för Frölunda, men Leksand stod emot och svarade med 5–2 genom unge Anton Johansson som återigen fick lovord.

– Vilket spel, vilken pass. Det är ett ruskigt fint spel, säger Wikegård i sändningen.

Avgörande match sju väntar därmed på onsdag.

– Det var sjukt roligt. Viktiga matcher är de som är extra roliga, speciellt när vi har sådant här stöd. Man njuter när man är på isen. Själv blir jag lite extra taggad inför viktiga matcher. Det är inte så mycket nervositet, bara glädje att man får spela de här viktiga matcherna, säger Unger Sörum till TV4 efter segern.

TV: Fredrik Söderström om Leksands vinst i fjärde kvartsfinalen