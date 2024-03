Efter tre år som knappast kan beskrivas på något annat sätt än som misslyckanden har det blivit dags för sportchefsbyte i Karlskrona. Knappast mer än logiskt. Med vad bör man söka för typ av ersättare till Michael Sundlöv?



Att Karlskrona var tvungna att bryta med sportchefen Michael Sundlöv efter tre raka säsonger med välfinansierade lagbyggen som ändå inte lyckats nå kvalserien är naturligtvis inte särskilt konstigt och inget som kommer out of the blue. Diskussionen har funnits under våren och enligt ryktesfloran har klubben till och med sonderat terrängen efter möjliga ersättare.



Huruvida det är enbart på klubbens initiativ eller om Sundlöv också haft sin vilja om att kliva åt sidan spelar mindre roll. Utåt sett ser det ändå ut som en regelrätt sparkning och då är det en sak som skaver lit