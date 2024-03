Så spelas semifinalerna i Hockeyallsvenskan

ANNONS

Niklas Gällstedt och Brynäs har gjort sitt val i det hockeyallsvenska slutspelet.

Och det står nu klart hur semifinalerna kommer att spelas.

Brynäs - Karlskoga

Djurgården - Mora

Så ser kvartsfinalerna ut i Hockeyallsvenskan. Brynäs valde under onsdagskvällen att välja Karlskoga före Mora. Karlskoga är också det lägst rankade laget eftersom de tog sig vidare via play in.

Brynäs och Karlskoga börjar sin matchserie på måndag. Samtidigt börjar Djurgården och Mora sin matchserie på tisdag på Hovet.

Noterbart är att Djurgården har förlorat alla fyra matcher mot Mora under säsongen. Samtidigt har Brynäs vunnit samtliga matcher mot Karlskoga under säsongen.

