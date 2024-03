ANNONS

Efter tre raka SM-guld kan Anna Kjellbins tid i Luleå vara över.

För hockeysverige.se öppnar backen upp om nya guldet och framtiden.

– Jag har inget kontrakt klart för nästa säsong… säger hon.

Luleå fortsätter att befästa sin position som bäst i Sverige. Det efter att laget vunnit sitt sjätte raka SM-guld. En av lagets stabilaste pjäser har varit VM-backen Anna Kjellbin.



– Luleås styrka den här säsongen? Det är klyschigt att säga, men vi hade en bra bredd och spets. Även sjukt skickliga spelare, men också något att tänka på var att få ihop gruppen, berättar Anna Kjellbin för hockeysverige.se och fortsätter:

– Det här var något vi jobbade mycket med under säsongen. Många av oss säger att någonting hände inför slutspelet. Då blev det nästa nivå av det hela. Alla dom komponenterna tror jag är svaret på den frågan.



Ni var väldigt överlägsna i seriespelet, vart kom drivkraften ifrån för att ändå fortsätta leverera bra prestationer?

– Alla har ett sådant himla driv och vill bli bättre. Både som ishockeyspelare individuellt och även vill att vi ska prestera bättre.

– Vi har väldigt höga krav på varandra, men även oss själva. Jag tror att det är drivkraften, att se hur bra kan vi bli i år och hur bra kan vi bli som individuellt som ishockeyspelare. Vi har verkligen gått ner på detaljnivå och coachen (Jens Själin) vi haft under två säsonger är otroligt duktig på just detaljer.

– Jag tror att alla kan skriva under på att vi lärt oss otroligt mycket av honom, saker som gjort oss till bättre ishockeyspelare. Därav bättre som lag också.



Känner du dig idag som en bättre hockeyspelare jämfört med då du kom till Luleå 2021?

– Ja, det tycker jag. Jag har tagit många kliv som jag velat ta i och med flytten upp dit och utvecklat många delar i spelet.

– Trots 30 år fyllda fortsätter jag att utvecklas. Det är såklart väldigt roligt även om det ligger hårt jobb bakom.

“Det är något speciellt uppe i Luleå"

Luleå vann finalspelet relativt enkelt mot MoDo med 3-0 i matcher.

– Först väntade vi på om det skulle bli Brynäs eller MoDo. Nu blev det MoDo och det kändes kul med en ny motståndare i finalen.

– Vi visste om att MoDo är ett skridskostarkt lag, tycker om att spela en fartfylld hockey och åker mycket skridskor. Vi förstod att det skulle bli tufft, men det kändes som att MoDo ändrade lite på hur dom ville spela från match till match beroende på hur vi spelade. Det här märkte vi även i motståndet.

– Vi lyckades håll MoDo ifrån oss och vinna i tre matcher, vilket var väldigt kul såklart.



När hockeysverige.se talade med MoDo:s Linnéa Andersson inför tredje finalen upplevde hon att just inledningarna på första två finalerna varit för svaga hos ”Ö-viks tjejerna”.

– Sett över säsongen tycker jag att vi haft bra första och tredjeperioder. Det är i andra perioderna vi har kollapsat lite, vilket vi lyckades göra även i finalserien.

– Vi hade bra första perioder, gick ner oss lite i andra för att komma tillbaka i tredje. Det har varit lite av vår väg även om det inte varit något medvetet.



När slutsignalen gick efter tredje finalen och du vunnit ditt tredje SM-guld, kan du beskriva hur känslan var där och då?

– Det var ”gött”, säger Anna Kjellbin på bred göteborgska och ett stort leende. Hon kommer som bekant från Mölndal.

– Jag satt i utvisningsbåset just då, men känslan var fantastisk såklart. Speciellt med att det nästa var fullsatt i Coop Arena, atmosfären där inne, att få vinna på hemmaplan…

– När vi ställde upp oss på blålinjen efteråt tänkte jag att jag måste ta in det här ”momentet”. Verkligen njuta.

Anna Kjellbin jublar under final tre mot MoDo. Foto: Bildbyrån/Simon Eliasson.

Kunde du göra det?

– Ja, lite även om jag skulle vilja gå tillbaka och göra det ännu mer. Det var riktigt häftigt. Mycket folk, familj på läktaren och att det var just på hemmaplan.

– Samtidigt är det något speciellt uppe i Luleå. Jag kan inte sätta fingret på det, men det är något speciellt med Luleå som stad, fansen och supporten som gör att man verkligen känner den i ryggen när man spelar.

– Det är någonting jag aldrig upplevt tidigare och vet inte om jag får uppleva det igen.



Är det lite ”vi mot världen” känsla?

- Ja, det är lite så, absolut.



Hur var firandet på kvällen?

– (Skratt) Firandet var bra. Det fortsatte i omklädningsrummet och sedan vidare ner på stan.

– Det var mycket folk som stannade kvar på läktaren ett bra tag efter matchen, så vi blev också kvar ett bra tag ute på isen.

På väg till PWHL?

Många spelare i Luleå har till kommande säsong placerats i nystartade PWHL, även Anna Kjellbin.

– Lite som jag var inne på tidigare, att vi är hockeyspelare som är drivna och vill fortsätta utvecklas. Sedan ska jag inte sticka under stolen med att många är intresserade av den ligan för att få tävla mot bästa spelarna i världen.

– Det här är inget som påverkat oss som grupp utan vi står bakom alla lagkompisars beslut.



Är PWHL bra för svensk hockey på sikt, att det kanske måste in mer pengar även i SDHL för att hålla samma höga standard på ligan?

– Jag hoppas att det är bra och ser det som positivt även om det kan bli en utmaning i början då en del sticker över. Då måste lagen fylla olika hål såklart, men på lång sikt hoppas jag definitivt att det är något positivt.



Hur går dina tankar framåt?

– Det är en väldigt bra frågan som jag nu har fått några gånger, säger Anna Kjellbin med ett skratt och fortsätter:

– Jag är väldigt mycket här och nu och försöker verkligen också vara det. Jag har fokuserat på ett slutspel som tog slut förra veckan. Då fick jag fira och njuta med laget, men ganska fort hoppade jag in i VM-bubblan, så jag har inte funderat så mycket.

– Jag har inget kontrakt klart för nästa säsong. Klart att jag ändå har lite ögon över dit.

Anna Kjellbin. Foto: Ronnie Rönnkvist.

