Tisdagsbongen startar med SHL-kvartsfinaler i Tegera- och Saab Aren, men kvällens huvudnummer är Oskarshamn–HV71, där de sistnämnda kan säkra ett nytt kontrakt. På Hovet kan HA-kvarten mellan Djurgården och Löven avgöras och utanför vårt avlånga land spelas det slutspelshockey i Tyskland, Schweiz och Danmark. Nu kör vi!

Spelstopp: 18:59

Leksand saknade Filip Larsson i kassen på grund av sjukdom och med Mantas Armalis i mål var det inte samma lugn i LIF:s försvarszon. Att Marek Hrivik inte fanns med var inte lika påtagligt, men såklart är slovakens frånvaro ett avbräck för masarna. I Frölunda var det förstakedjan med Strömwall-Ruohomaa-Friberg som låg bakom det mesta framåt, men en seger hade inte varit möjlig utan Lasse Johansson i kassen (4-2). Johansson visade prov på varför han utsågs till ligans bästa målvakt och nya topprestationer kommer att krävas av keepern när serien vänder till Dalarna. Måla från vänster, gärna tvärs över om plånboken tillåter.

Det har varit jämna tillställningar i Västerbotten som båda efter övertid har slutat i Skellefteås favör. Efter den magnifika starten i det första mötet har det varit jämnt spelmässigt och det hade inte varit oförtjänt om Linköping hade fått med sig en seger minst. Jesper Myrenberg har stått upp bra i kassen och LHC har valt att förstärka backbesättningen med Elias Sjöström i Mattias Hävelids frånvaro. Skellefteå saknar alltjämt Pudas och Forsfjäll på backsidan, samtidigt som Andreas Johnson närmar sig spel när forwarden gick för fullt på gårdagens ispass. Med hyfsat korrekta streck är en helgardering att föredra i Saab Arena, men behöver jag välja så tror jag SAIK vinner igen.

Efter fyra relativt öppna historier med bjudningar åt bägge håll var det en betydligt mer tillknäppt tillställning i Husqvarna Garden senast. Johan Lindboms manskap visade prov på god disciplin när HV71 lyckades vända underläge till seger (2-1). Oskarshamn fick en chans att spela i PP, men istället för att själva ta vara på den möjligheten var det HV71:s Radan Lenc som avgjorde matchen. Frederik Dichow och Tomas Rydén stod båda för stabila insatser i respektive målbur och målvaktskampen kommer att bli avgörande när HV71 går för att säkra SHL-kontraktet. Jag tror att Oskarshamn tar chansen idag. Senast så tror jag all tid i boxplay tog död på IKO och håller man sig ifrån utvisningsbåset idag så tror jag man tvingar fram en avgörande match. Någonstans måste vi spika och vi gör det här till låg procent.

Efter dubbla övertidsförluster fick tillslut Björklöven-fansen jubla efter 3-2 vinsten i match fyra. Allvaret fortsätter på Hovet ikväll och där det kommer behövas nya strutar av Nick Schilkey med flera om det inte ska bli en tidig semester. Djurgården leder matchserien med 3-1 och vill säkerligen sätta punkt inför hemmapubliken och slippa resa upp till Umeå ännu en gång. Calle Odelius närmar sig spel för DIF samtidigt som Alexander Ytterells status är osäker. Något som däremot är säkert är att det kommer behövas en betydligt bättre prestation ikväll om stockholmarna ska säkra avancemanget. Den högt streckade ettan slopas i jakt på de större pengarna. Krysstvå!

Niklas Schlegel fortsätter att hålla en väldigt hög nivå i Lugano-kassen, men det är inte till någon större hjälp när det inte blir några mål framåt. Fribourg stängde ned Luganos offensiv på ett effektivt sätt senast och framåt finns det mer kvalité hos “Drakarna”, däribland svenskduon Sörensen och Wallmark. Fortsätter Fribourg på den inslagna banan är det svårt att se att de inte löser semifinalbiljetten ikväll. Söder om 45-strecket är tvåan en intressant spik i en övrigt tuff kupong.

I den första av två kvartsfinaler i Tyskland är det likaläge inför match fem. Straubings nordamerikaner fortsätter att visa vägen och senast låg de bakom mycket av produktionen i 5-1 vinsten. Samtidigt hoppade Hunter Miska in i kassen och agerade tryggt i sin första slutspelsstart. I hemmaborgen har “Tigrarna” varit svårstoppade och det kommer att krävas betydligt mer av Schwenninger om de ska vara med och utmana. Det som inte talar för “Vingarna” är deras mindre smickrande facit med resväskan i handen, även om det senaste besöket i Straubing slutade i vinst. Helgardering i jakt på pengar.

Efter en storförlust i match ett har Berlin lyckats vinna tre raka matcher. Isbjörnarna står därmed med ena tassen i semifinalen. En stor del av värdarnas framgång ligger Jake Hildebrand bakom. Berlin-keepern har stundom varit omutlig mellan stolparna och är uppenbarligen en svår nöt att knäcka för Adler Mannheim som skapat flest chanser framåt. 1-3-underläget i matchserien ger inte en helt rättvis bild av hur spelet har sett ut. Det verkar dock ha gått obemärkt förbi många tippare som stirrar sig blinda på resultaten. Värdet ser därför ut att hamna till höger och X2 är prio.

Både Herning och Sönderjyske tog sig förbi sina kvartfinalmotståndare i fyra raka matcher även om Herning pressades till dubbla förlängningar av Herlev. Den första frågan inför denna semifinal är hur Sönderjyske ska få stopp på Mathias From som har gjort tio kassar på fyra framträdanden. Den andra frågan är om deras egna offensiva spelare, såsom Nikolaj Krag och William Boysen, kommer att komma igång med poängproduktionen. Herning får hållas som favoriter i denna drabbning och ettan singlas hela vägen upp till 60 procent.

Fribourg är på pappret det starkare laget och hade det inte varit för en storspelande Niklas Schlegel hade “Drakarna” redan varit i semifinal. Låg procent på ett bättre lag är fint här.

Resultatmässigt har det studsat Berlins väg, men att de ska hållas som stora favoriter är inte motiverat. Gästerna har spelat bra och den lågt streckade högerflanken måste med till magisk procent.

1. Leksand - Frölunda 1x2

2. Linköping - Skellefteå 1x2

3. Oskarshamn - HV71 1

4. Djurgården - Björklöven x2

5. Lugano - Fribourg 2

6. Straubing - Schwenninger 1x2

7. Eisbären - Mannheim 1x2

8. Herning - Sönderjyske 1

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.

