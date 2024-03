Shane Doan spelade 1 466 matcher för Arizona Coyotes under sin karriär. Nu får sonen Josh Doan chansen att NHL-debutera för samma klubb. Natten mot onsdag förväntas han göra sin första match i NHL.

Det finns ingen spelare som är lika hårt förknippad med Arizona Coyotes som Shane Doan.

Efter att ha draftats av Winnipeg Jets i första rundan 1995 klev han omedelbart in i NHL och spelade 74 matcher för klubben som junior. Säsongen därpå följde han med när klubben flyttades från Manitoba till Arizona och blev Phoenix Coyotes,

Därefter blev han kvar i organisationen resten av karriären, som avslutades 2017. Detta som den spelare som gjort överlägset flest matcher, mål, assist och poäng i klubbens historia.

Nu kommer nästa generation Doan in i klubben.

Under måndagen meddelade Arizona Coyotes att man kallat upp forwarden Josh Doan från farmarlaget Tucson Roadrunners i AHL. 22-åringen, som har Phoenix Jr. Coyotes som moderklubb, draftades av klubben i andra rundan 2021. Han spelade collegehockey på Arizona State University, vars arena Coyotes också använder i väntan på en egen NHL-arena, men har sedan i fjol tillhört Tucson i AHL.

Den här säsongen har Doan den yngre fått sitt genombrott i farmarligan och står noterad för 26 mål och 46 poäng på 62 matcher.

For any hockey player, being called up to the NHL for the first time is a once-in-a-lifetime moment.



But for Josh Doan, the moment he was called by GM Bill Armstrong and informed that he will OFFICIALLY be joining the Coyotes, in his home state, was extra special. pic.twitter.com/Pd8yKksSGg