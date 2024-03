ANNONS

Djurgården hade en chans att koppla ett jättegrepp om kvartsfinalserien mot Björklöven. Då klev 17-åriga Victor Eklund fram med två mål i 4-3-segern efter förlängning.

Victor Eklund hade skjutit ett mål på 17 A-lagsmatcher innan dagens kvartsfinal mot Björklöven. När Djurgården då hade chansen att kliva upp i en 3-0-ledning i matcher klev talangen fram med dubbla mål.

Det var i den andra perioden som 17-åringen stal showen.

Först stod talangen för 1-0, innan han fick se Ludvig Rensfeldt göra 2-0 och själv tryckte dit trean. Ett ryck som såg ut att döda Björklövens hopp i matchen.

– Det är sjukt skönt. Skönt att det går vägen. Jag tycker att vi är det bättre laget och jag tycker att vi tar över matchen och är bättre. Det är speciellt nu när det är kvartsfinal men jag försöker bara spela hockey, säger Victor Eklund till TV4 Play.

Nära galen vändning

Men trots uppförsbacken kom “Löven” tillbaka.

Nich Schilkey prickade in 1-3, Gustav Possler bökade in 2-3 och Liam Dower Nilsson bombade in 3-3. Djurgården var chockat, men lyckades ta matchen till en förlängning.

Där klev Emil Berglund fram och avgjorde med sitt första mål i slutspelet.

Djurgården har nu 3-0 i matcher och behöver bara en seger för att skicka Björklöven på semester. Redan på söndag får man chansen att avgöra, då på bortaplan. Om man skulle misslyckas då har man tre ytterligare försök att avgöra och avancera till en semifinal.

