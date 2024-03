Fredagens Powerplay kickstartar helgen med dubbla kvartsfinaler i SHL och Hockeyallsvenskan. Det följs upp med kvalspel i Oskarshamn samt en match sju i Danmark. Sen ska vi kliva på kvällens två sista matcher som ska avverkas nere i Schweiz. Nu kör vi!

Spelstopp: 18:59

Med sina stjärnor tillbaka från skador var det en imponerande avslutning på säsongen som Leksand visade upp. Åtta raka vinster är starka papper, men mot Frölunda har det bara blivit en seger i år och den kom i Tegera Arena. Frölunda har likt de vitblåa tuggat igång på allvar. Mikael Ruohomaas intåg fick fart på förstakedjan där Malte Strömwall har fått visa upp sina spetskvalitéer. Bara Växjö kan mäta sig med Frölundas starka hemmafacit och Frölunda ska absolut ha en bra chans. I skrivande stund så ligger ettan på 59 procent, vilket såklart medför värde på de andra två tecknen. Jag helgarderar!

Det är två skadeskjutna lag som drabbar samman i Skellefteå. Den stora nyheten denna vecka är att Marcus Högberg inte kommer till spel för Linköping på grund av sjukdom, vilket är ett väldigt olyckligt och stort avbräck. Jesper Myrenberg har dock gjort det bra när han väl fått chansen och får backup av Djurgårdens Hugo Hävelid. Skellefteå kommer få klara sig utan Jonathan Pudas och troligen Andreas Johnson som inte har kunnat gå för fullt på träning. Måns Forsfjäll klev av gårdagens ispass i smärtor och är ett frågetecken till kvällen. Helt korrekt är Skellefteå favoriter, men när ettan bankas ned i avgrunden välkomnas alla tecken i Skellefteå Kraft Arena.

Efter tio raka förluster på bortais såg Oskar Stål-Lyrenäs till att bryta den negativa trenden vid ett helt rätt tillfälle för HV71 (3-2 efter förlängning). Oskarshamn kom till spel utan Marek Langhamer som hade rest till Tjeckien på grund av familjeskäl. Tomas Rydén vikarierade med bravur och det var “Oket” som hade greppet om matchen. En en sen kvittering av Isac Brännström bäddade för HV71-segern i övertid. Kvällens match blir extremt viktig för Oskarshamn som inte har råd att resa till Jönköping med 1-3 i bagaget. En ny jämn match är att vänta och då ligger en helgardering närmast till hands.

För stunden studsar det inte Björklövens väg som två gånger tappade ledningen på Hovet I förlängningen hade båda lagen möjligheter att avgöra och med 0.4 sekunder kvar av den fjärde perioden var det Linus Klasen, elegant framspelad av Krüger, som såg till att Djurgården vann (4-3). På resande tass har stockholmarna haft problem under säsongen. Samtidigt saknades Myles Powell för Björklöven senast och i Winpos Arena har Löven inte varit att känna igen denna vinter. Likt Mora igår så tror jag inte att att ett lag drar ifrån till 3-0 i matcher. Björklöven är desperata och här spikar vi ettan.

Karlskoga har imponerat och reser hem till Värmland med en 2-1-ledning i matchserien. En stor missräkning för Södertälje som hade Linus Videll tillbaka senast och klev in i denna matchserie som stora favoriter. Båda lagen skapade mycket framåt, men Marcus Hellgren Smed och Tomas Scholl höll nere siffrorna. Den sistnämnde hade både ett och två ingripanden som skulle kunna klassas som årets räddning. Spelmässigt har Södetälje varit det bättre laget över de två mötena, men en fredagskväll i Karlskoga tror jag kan bli tuff. Karlskoga är starka hemma och jag väljer bort tvåan helt här.

Det har blivit dags att lämna Sverige och bege sig söderut till industristaden Biel-Bienne för den första av två kvartsfinaler i den schweiziska högstaligan. Zurich har chansen att smasha hem denna serie efter tre raka segrar. En titt på den underliggande statistiken visar att det är två lag som skapar mycket. Hade det inte varit för två storspelande målvakter hade det förmodligen varit större siffror i den senaste matchen (3-2). Biel står nu inför ett rejält berg att bestiga. Etta-tvåa känns bra på förhand här.

Tack vare en storspelande Niklas Schlegel mellan stolparna kunde Lugano stjäla en seger i BCF Arena efter sudden (2-1). Samma resultat är det i matchserien fast i Friborgs favör som nog grämer sig att de inte avgjorde matchen senast under ordinarie tid. Som väntat är det Fribourgs offensiv med Wallmark och Sörensen i spetsen som har dikterat villkoren. Att HCF fortsatt ska hållas som favoriter råder det inga tvivelaktigheter om och trots en procent lite över 50 så tycker jag det känns som ett vettigt spikförslag. Gästerna är såpass mycket bättre i grunden och skaffar sig matchboll i och med kvällens seger.

Det har blivit dags att kora den sista semifinalisten i Danska Metal Ligaen. Odense hade möjligheten att stänga serien i Granly Hockey Arena, men trots ett tappert försök av Fredrik Bergvik, i åtminstone två perioder, blev det en ny bortaförlust (1-5). Det var Esbjergs förstakedja med Oliver Kjaer i spetsen stod för fyra av de fem fullträffarna och Energy kommer behöva en ny förstklassig insats av sina ledande spelare ikväll. I sin egen fästning är Odense betydligt vassare och av allt att döma kommer det bli en riktig rysare. Börja med ettan och fyll på med tecken så långt stålarna räcker.

Ett desperat Björklöven måste vinna idag och jag tror det räcker gott som motivering. Man hade lite oflyt senast och tar revansch idag mot ett DIF som är klart sämre på resande fot.

Utan Marcus Högberg står Linköping inför en tuff utmaning. Chanslösa är man dock inte mot ett Skellefteå som också saknar viktiga pjäser.

1. Frölunda - Leksand 1x2

2. Skellefteå - Linköping 1x2

3. Oskarshamn - HV71 1x2

4. Björklöven - Djurgården 1

5. Karlskoga - Södertälje 1x

6. Biel - ZSC Lions 12

7. Lugano - Fribourg 2

8. Odense - Esbjerg 1x2

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.