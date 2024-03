ANNONS

I mångt och mycket var Douglas Murray en doldis för den svenska hockeypubliken när han blev uttagen till VM i Quebec 2008. Där delade han ut en numera klassisk tackling på ryske stjärnan Aleksej Morozov – och tacklade sig in i de svenska hockeyälskarnas medvetande.

– Det var komiskt att många hade så dålig koll på mig, säger Murray till hockeysverige.se.

På söndag möter ni Douglas Murray i OLD SCHOOL HOCKEY. Redan idag bjuder hockeysverige.se på en del ur artikeln, den där Murray, som var relativt okänd för den svenska hockeypubliken, berättar om den numera klassiska tacklingen på Aleksej Morozov vid VM i Quebec 2008.

– Jag har alltid varit förvånad över att folk inte hade riktig koll innan eftersom jag var Lasse Björns barnbarn. Det skrevs en del om det där eftersom han var runt i hela hockey-Sverige.

– Första gången jag var med i ”Icebreakers” som ”Foppa” (Peter Forsberg) körde kom hans farsa Kent (Forsberg) in till mig:

– ”Hello Douglas. Welcome to Icebreakers”

– ”Hej Kent, trevligt att vara här”

– ”Pratar du svenska?”.

– Det var komiskt att många hade så dålig koll på mig. Samtidigt skrevs det inte lika mycket om NHL då. Det visades inte heller lika mycket och var inte samma access med sociala medier, höjdpunkter och hela den biten.

– Idag, om det är en spelare i fjärdefemman som har en bra match, syns det överallt.

Hade du där och då förväntat dig VM-spel?

– Nej, det hade jag inte. Det kändes ändå inte så långt borta. VM spelades på liten rink och jag visste sedan tidigare att alla trodde att jag bara kunde spela på liten rink. Så var det under hela karriären. Det var aldrig snack om större rinkar. Även under OS i Vancouver spelade vi på liten rink. Jag har alltid tyckt det varit komiskt eftersom det varit lättare att spela på stor rink för mig.

– Visst var det speciellt att vara med på VM och något jag drömt om sedan jag var liten. Det fanns ju dessutom en koppling till morfar genom att få spela i landslaget.

Hur ser du på själva VM-turneringen?

– Jag blev känd i Sverige i alla fall, skrattar Tre Kronor-backen.

Douglas Murray efter tacklingen på Aleksej Morozov i VM 2008. Foto: Bildbyrån

“Kunde inte jag hjälpa att han inte skött sin träning ordentligt”

Murray syftar givetvis på den numera omtalade tacklingen på Aleksej Morozov som gav matchstraff och avstängning.

– Det var svårt att njuta eftersom vi kom fyra och inte fick någon medalj. Att spela om tredje och fjärde pris är något jag tycker är en konstig grej att göra. Att inte vinna en final och få silver är alltid något.

– Det var jättehäftig att vara med och jag hade bra polare i laget där. Sedan var det såklart en otrolig upplevelse att sätta på sig Tre Kronor-tröjan som senior. Jag hade bara spelat i U16-landslaget innan jag åkte över.

Hur upplevde du själv tacklingen på Morozov?

– Matchstraffet blev jag förvånad över, men det handlade nog om att han pajade nyckelbenet.

– Tajmingen har alltid varit en stor del av tacklingen. Det pratade morfar mycket om. Folk säger att jag kunde tacklas för att jag är stor, men har ni sett fighters i NHL? Dom kan inte tacklas.

– (Niklas) Kronwall, han kan tacklas tack vare sin tajming och är inte så stor. Om ni tittar på klippet från situationen i VM så slår dom pucken i rundeln. Morozov ska ner i fickan för att ta pucken samtidigt som jag tajmar för att smälla på honom. Det har jag inbyggt i ryggmärgen. ”Bengan” (Patric Hörnqvist) sträcker sig framåt och stannar pucken så den kommer aldrig fram.

– Jag kan erkänna att jag absolut skulle haft två minuter för interference, men matchstraff för att han fick så jäkla ont… Jag kunde inte jag hjälpa att han inte skött sin träning ordentligt. Det bedöms lite annorlunda internationellt än vad det gör i NHL.

Hade det varit matchstraff i NHL?

– Idag: ja. Då: nej. Det är också något jag är stolt över från karriären, att jag faktiskt ändrade hur jag tacklades utefter reglerna ändrades. Reglerna ändrades tre, fyra gånger bara under den tiden jag spelade, säger Murray.

