På torsdagens kupong startar SHL-kvartsfinaler i Vida- och Löfbergs Arena samtidigt som slutspelshockeyn i de två lägre divisionerna fortsätter. Piteå och Halmstad har matchboll i respektive semifinal och innan kvällen är slut beger vi oss till Schweiz för tredje ronden i Zug - Bern. Nu åker vi!

Spelstopp: 18.59

En repris på fjolårets kvartsfinal är kommen. Den gången var det Växjö som drog det längsta strået (4-3) och senare under våren kunde fjärde SM-guldet bärgas. Spelmässigt har lite förändrats i de båda lägrena där försvarsspelet prioriteras av både Jönsson och “Bulan” Berglund. Det blev tydligt i Luleås åttondel mot Örebro där Joel Lassinantti noterades för dubbla nollor. Under säsongen har Luleå vunnit tre av de fyra sammandrabbningarna och bland annat bägge mötena i Vida Arena. Dessutom brukar det vara fördel i match ett för det lag som är varma i kläderna. Med en högt streckade etta är X2 prio att få med också.

Vinnarna av seriespelet ska kliva in i handlingarna och det gör Färjestad som stora favoriter i denna kvartsfinal. Tomásek, Ejdsell och Åslund är inga dåliga namn framåt och Mitell är den enda tränaren i SHL-slutspelet som har två tänkbara förstamålvakter till sitt förfogande. Rögle har inte lyckats ta poäng mot Färjestad denna säsong, men spelmässigt har de grönvita höjt sig avsevärt under våren och spelade dessutom ut FBK senast i Ängelholm. Mot Timrå imponerade RBK och Rifalk klev upp ordentligt i kassen. Engström och Tambellini saknades på gårdagens ispass och deras frånvaro skulle såklart vara ett rejält avbräck för gästerna. När favoriten ser ut att bli duktigt överstreckad garderas detta utifrån storleken på lädret. Ettan först, men kan fyllas på i jakten på utdelning.

Mora hade mängder med avslut på Hovet, men målen uteblev. Efter förlusten i det första mötet var Mora minst lika bra som AIK i returen, om inte tillochmed bättre. I de avgörande momenten ville det sig inte för masarna som hade stora bekymmer med att få pucken förbi Antoine Bibeau. Matchen såg länge ut att gå mot en förlängning men Zion Nybecks nätta styrning fick AIK-publiken att jubla och resultat drog sedan iväg till 4-1. Med två förluster i Stockholm är Mora i stort behov av en seger ikväll. Fortsätter Hermanssons mannar att skapa chanser kommer målskyttet tillslut att lossna. Den lågt streckade ettan är för mig ett av dagens hetaste spikbud.

Nybro fick klara sig utan förstaspaden Tex Williamsson i den andra ronden på grund av sjukdom. Ersättaren Daniel Fahlström gjorde vad han kunde, men lite fanns att göra när Brynäs skickliga offensiv lät pucken gå som på ett snöre. Nybros reducering i mittakten skapade spänning, men tillslut var det seriesuveränen som drog ifrån. Jack Kopacka kunde med sin andra strut för kvällen fastställa slutresultatet till 4-1 i tom kasse. Efter slutsignalen kom uppgifter att Williamsson inte reste med övriga laget hem och känslan är att målvakten behövs om “Vikingarna” ska kunna utmana giganten. Brynäs ska absolut kunna vara en vettig spik här. Garderas upp med ett kryss.

I ACT-hallen bjöd Västervik på fysisk slutspelshockey av den gamla skolan. Som vid flera gånger gick över gränsen och blev kostsam. Likaläge i matchserien när den vänder tillbaka norröver och VVIK kommer att få klara sig utan avstängda Macoy Erkamps och Elias Ulander. Andreas Ljunggren stod för en fin insats mellan stolparna senast för Östersund (2-1) och har fått uppbackning av Tim Juel till kvällens match. Med en förstärkt sista utpost och publikens stöd i ryggen skaffar sig Östersund matchboll ikväll.

Boden fick en flygande start i hemmaborgen med ett tidigt ledningsmål signerat Pontus Johansson. Efter det var det Piteå som tog tag i taktpinnen. Fem fullträffar senare med 5-1 på tavlan inför den avslutande perioden kändes matchen avgjord. En tidig reducering av samma Johansson följt av ytterligare en BHC-strut med tio minuter kvar skapade viss spänning. Piteå kunde rida ut stormen och säkra vinsten i match tre (5-3). Efter gårdagens seger har Piteå chansen att stänga matchserien, men Boden kommer sälja sig dyrt. Måla från vänster igen.

Det var två jämna matcher i Halland och det tajta spelet skulle hålla i sig NKT Arena. Martin Franssons fina slutspel fortsätter där backen först målade till 1-0 och låg sedan bakom både mål två och tre. Karlskrona gick mot segern, men ett sent kvitteringsmål av Albin Blomberg tvingade fram en ny förlängning. Denna gång krävdes det knappa fem minuter för att få ett avgörande och likt match två var det gästerna som drog det längsta strået. En Halmstad-seger innebär avancemang och jag kommer faktiskt plocka bort ettan helt här i hopp om en liten skräll. Halmstad är starka.

Efter kollapsen i match ett var det ett mer disciplinerat Zug som uppträdde i den andra rundan. Dario Simion öppnade målskyttet och med sitt andra mål för kvällen såg samma man till att Zug gick till pausvila med en ny tvåmålsledning inför slutperioden. Denna gång kunde Tjurarna knyta ihop säcken och utjämna matchserien (1-1). Mycket tack vare en storspelande Leonardo Genoni i kassen som motade 40 av 41 skott. Tillbaka i Bossard Arena kommer Zug med nyvunnet självförtroende och värdarna för kvällen agerar utgång. Stannar ettan till omkring 50 procent är det en tänkbar spik, men jag garderar med ett kryss också.

Mora stod för en stark insats senast, men målen saknades. Man körde över AIK spelmässigt långa stunder och jag räknar med att man reducerar när man nu också har fördelen av hemmaplan. Låg procent på en fin etta!

I det defensiva spelet håller Luleå jämna steg med de regerande mästarna. Kan Omark och company få fart på målskyttet är en ny rysare att vänta.

1. Växjö - Luleå 1x2

2. Färjestad - Rögle 1x2

3. Mora - AIK 1

4. Nybro - Brynäs x2

5. Östersund - Västervik 1

6. Boden - Piteå 1x2

7. Karlskrona - Halmstad x2

8. Zug - Bern 1x

I samarbete med Svenska Spel Sport & Casino AB

Spel för dig över 18 år

Spelar du för mycket?

Ring Stödlinjen: 020-819100

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.