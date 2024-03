ANNONS

Ulf Lundberg tog tidigare i dag ut truppen till VM. I Damkronorna hittar vi flera starka namn – men en som saknades var Johanna Fällman.

– Jag hade gärna sett henne med i truppen, säger Hockeysverige.se's expert Sophie Johansson.

SOLNA

Idag presenterade Ulf Lundberg truppen till VM i USA som inleds 3:e april. Efter presskonferensen i Svenska Spels lokaler i Solna satte Hockeysverige.se sig ner med förbundskaptenen, men även med Hockeysverige.se's expert, tidigare SDHL-spelaren Sophie Johansson, för att syna truppen.

Målvakter

Uttagna: Ida Boman, Emma Söderberg och Tindra Holm.

Sophie Johansson:

– Jag är inte förvånad över målvaktsvalen. Det är samma tre som jag har med i min trupp. Det är stabila målvakter som alla gjort det väldigt bra.

– Min etta är ganska solklar, Emma Söderberg, och sedan är det två som absolut kommer att utmana. Som jag ser kan alla tre stå i VM och även kommer göra varandra mycket bättre.

Ulf Lundberg:

– Det blir som ett eget litet lag i laget med målvakterna. Dom här tre är otroligt duktiga på att göra varandra bättre, att pusha varandra på ett ärligt och uppriktigt sätt. Tävla om att stå, men även pusha och hjälpa den som står.

– Två kommer vara ombytta till varje match och en på läktaren, men man behöver verkligen hålla i gång alla tre målvakterna. Då får man tänka till med ”pre game skate” och så vidare även om man ställer in det för övriga spelare. Det kommer bli väldigt viktigt att det funkar bra för Ola Kanhem och målvakterna, men det har funkat grymt bra tidigare också.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Hanna Olsson var en positiv överraskning i VM-truppen.

Backar

Uttagna: Linnéa Andersson, Mira Jungåker, Emma Forsgren, Maja Nylén Persson, Ida Karlsson, Paula Bergström och Anna Kjellbin.

Sophie Johansson:

– Jag ser kanske backsidan som en lite svagare länk i lagbygget. Det är många spelskickliga backar, men jag hade velat ha lite mer stabilitet. Kanske spelare som spelar det hårda och enkla spelet.

– En rutinerad spelare jag saknar är Johanna Fällman. Jag hade gärna sett henne med i truppen och det hon hade kunnat bidra med både på och utanför isen.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Johanna Fällman.

Ulf Lundberg:

– Jag tycker det är jättekul för Johanna att få den extra avslutande pushen i karriären även om jag inte vet hur länge hon kommer att spela. Jag vet vilka funderingar hon hade, men Johanna tog sig in på ”pre-campen” och in i New Yorks lag.

– Vi har bland annat Paula Bergström som spelar på liten rink och gjort det jättebra i Minnesota-Duluth. Emma Forsgren har också en sådan roll, att spela det rejäla spelet, använda kroppen mycket, spela ett funktionellt backspel och enkelt.

– Mira Jungåker har verkligen både och. Det finns nästan ingen bättre med blad mot puck och kropp mot kropp-spelet.

– Jag tycker att det är en kompetent backsida som faktiskt har alla delarna jag efterlyser till ett VM.

Forwards

Uttagna: Hilda Svensson, Josefin Bouveng, Wilma Sundin, Sofie Lundin, Sara Hjalmarsson, Lova Blom, Hanna Thuvik, Thea Johansson, Ebba Hedqvist, Lina Ljungblom, Hanna Olsson, Felizia Wikner-Zienkiewicz och Mira Hallin.

Sophie Johansson:

– Spännande. Generellt är det många unga i truppen och flera VM-debutanter. Det ser jag både som positivt och negativt. Unga spelarna kommer in med en annan hunger, är inte lika rädda utan går in spelar deras spel och kör.

– Det är inte på samma sätt om man spelat mot Kanada flera gånger och har den historiken i sig. Jag tror även att unga spelarna kommer jagar på dom äldre och mer rutinerade spelarna.

– Sedan måste vi gå in på glädjeämnet, Hanna Olsson. Väldigt kul att hon kommer till spel. Hon kommer vara en av lagets viktigaste spelare om hon kommer upp i sitt matchtempo. Det är vad jag skulle tro är det enda hon saknar. Hon har alltid varit en bra spelare fysiskt och jag kan lova att hon inte har slarvat med fysen.

– Egentligen ska man inte ta upp det, men jag saknar Emma Nordin i truppen, men där vet jag läget.

– Annars ser jag Mira Hallin lite som en joker i mina ögon, men framför allt kul att hon kom med. Jag hade gärna sett en spelare som Nicole Hall i truppen, men där tycker jag det finns andra spelare som väger upp det.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Maria Hallin.

Ulf Lundberg:

— Det är precis så här jag håller på tillsammans med mina kollegor med truppbygget. Att det ändå blir ett antal jätteduktiga spelare som är utanför en sådan här trupp.

– Det är framåtlutade spelare, unga o-brydda som inte är tyngda av någon historik utan det är härifrån och framåt. Jag tycker också, sett till hela laget, att vi har erfarenheten tillräckligt mycket för att skapa en grym grupp som man bara älskar att vara med i. En grupp där ett plus ett plus ett plus ett blir mycket mer än 23.

– Jag är naturligtvis nöjd med truppen och extra nöjd över att Hanna Olsson kan vara med. Även om det inte går fortast har hon en väldig placeringsförmåga på isen. Tillexempel visade hon under VM förra året att hon har en bra dynamik, att kunna spela det defensiva centerspelet, men även bidra offensivt.

Har du fått några återbud?

– Nej.

