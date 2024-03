Detroit Red Wings kallar upp Simon Edvinsson till NHL. Den svenska stortalangen får därmed sin andra chans i NHL för den här säsongen.

Simon Edvinsson fick göra två NHL-matcher i slutet av 2023. I övrigt har dock stortalangen spenderat hela säsongen i AHL.

Nu kommer en ny chans hos Detroit Red Wings. Klubben meddelar i dag att man har valt att kalla upp 21-åringen till NHL-laget.

UPDATE: The Red Wings recalled defenseman Simon Edvinsson from the Griffins #GoGRG



DETAILS >> https://t.co/iOszzXiT5n pic.twitter.com/XCWlX3sAcN