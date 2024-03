Slutspelshockeyn i Europa rullar vidare under tisdagen. AIK och Brynäs ska försöka plocka seger nummer två av tolv i jakten på en SHL-plats. På Powerplay-kupongen får de sällskap av kvartsfinaler från Schweiz, Tyskland, Norge och Danmark. Spännande drag finns att göra utanför rikets gränser i jakten på de gröna bockarna. Nu kör vi!

Spelstopp: 18:59

Mora hade väldiga problem i special teams i det första mötet på Hovet. Masarna blev straffade av ett effektivt AIK-powerplay två gånger om i den första perioden. När det nalkades egna numerära överlägen saknades både pucktempo och desperation. AIK fortsatte spela sin fysiska hockey och driva hårt på kassen. I mål var Antoine Bibeau tryggheten själv och kanadensaren gick segrande ur den första målvaktsduellen. Huruvida Oscar Nord kommer att finnas med i AIK:s trupp ikväll är ovisst, men oavsett ska hemmalaget hållas som favoriter. Jag väljer att låta den överstreckade ettan kompas med både krysset och tvåan. Mora har absolut mer att ge och var inte så dåliga som siffrorna visade i match ett.

Brynäs klev in i slutspelet som stora favoriter till att gå hela vägen. Konstigt vore annat med tanke på den stjärnspäckade trupp som Niklas Gällstedt har till sitt förfogande. Men någon enkel söndagspromenad blev det inte för guldgaller-vinnaren Damian Clara som testades rejält av Nybro. Efter Brynäs-dominans första tio höll “Vikingarna” jämna steg med serievinnarna och Filip Erikssons 1-0-strut i början av tredje perioden fick “Monitorn” i tillfällig chock. Tillslut kunde inte Tex Williamsson i Nybro-kassen stå pall mot Brynäs som vände och vann med 2-1. Slår Brynäs på samtliga cylindrar är de svårstoppade, men när ettan streckas till skyarna välkomnas det rensande krysset.

Bern avslutade den första matchen starkt och vände ett 1-3 underläge till vinst med 4-3. Framåt var det “Björnarna” som skapade de farligaste chanserna under matchen och den tappade ledningen var synonymt för Zugs svaga avslutning på seriespelet. Med nio röda markeringar i resultatkolumnen de avslutande tio omgångarna klev EVZ in i slutspelet med stora frågetecken. Efter att ha sett vinsten glida mellan fingrarna i match ett har självförtroendet knappast stärkts till det bättre. Ettan är först ut, men får följe av tvåan med tanke på den kvalité som gästerna besitter.

Efter en svängig säsong avslutade Davos seriespelet med fyra vinster och segersviten håller i sig efter match ett i Lausanne. Det var ett jämnt möte som tvingade fram en nagelbitande förlängning. Väl där var det tillslut de gulblå som fick jubla efter den schweiziska landslagsbacken Dominik Eglis avgörande. Lausanne hade mängder med chanser i powerplay, men skärpan i de avslutande momenten saknades och det är något som Geoff Wards mannar behöver få ordning på inför fortsättningen. En ny tajt match är att vänta i Davos. Högerflanken är prio, men får med fördel uppbackning hela vägen.

Schwenningers spel framför hemmafansen har varit något utöver det vanliga. 59 pinnar och en topplacering i hemmatabellen gav utrymme för ett mindre imponerande bortafacit. Det skrämde dock inte Wings-supportrarna från att resa till Straubing för att se sitt kära lag spela kvartsfinal för första gången på nästan 30 år. I Straubing fick de tillresta fansen bevittna ett nytt nederlag. Straubings transatlanter imponerade och när tidigare NHL-spelaren Justin Braun satte 4-2 kunde inte Wings svara. Trots Schwenninger styrka på hemmais är tvåan som lockar mest. Håller den sig söder om 40-strecket är det en fräck chansspik. Den som har råd garderar upp med allt.

Wolfsburg stod för en mindre imponerande prestation framför hemmapubliken i den första kvartsfinalen. Efter en svag start bet Grizzlybjörnarna tillbaka i inledningen av den andra perioden, men kvitteringen till 2-2 stod sig inte länge. Efter 21 sekunder slog Chris DeSousa till med sin andra fullträff för kvällen då München återtog ledningen. En ledning som de sedan inte släppte taget om (6-3). Münchens spel under vintern har varit i underkant sett spelarmaterialet och förväntningarna. Första matchen var dock ett styrkebesked och kring 55 procent lämnas ettan allena.

I Norge har det blivit dags för det tredje mötet i den minst sagt jämna kvartsfinalserien. De tidigare två matcherna har varit tajta med en hel del känslor. Special teams har varit avgörande i bägge dusterna och för coacherna blir det viktigt att måna om att hålla sig ifrån utvisningsbåset. I senaste matchen var det Thomas Valkvae Olsen som med sina två fullträffar fällde avgörandet för Frisk Asker (4-3). I en på förhand svårtippad historia inleds streckandet från höger, där värdet troligen hamnar.

Esbjergs prestation i lördagens match var inget att hänga i granen. 0-4 i baken och nu är det vinna eller försvinna som gäller för Energy. Om det var den långa förlängningen i match fem som satt kvar i benen eller ej är oklart, men att spelet över hela banan måste upp ikväll är en sak som är säker. I hemmaborgen har Odense visat prov på ett stabilt spel under hela säsongen, men med resväskan i handen har det inte blivit samma framgång. Det är en jämn match att vänta, men jag tror Esbjergs normalt sett starka offensiv löser en avgörande game seven. 1X blir mitt val här.

München vann match ett på ett imponerande vis och ska inte på något sätt vara mindre starka på hemmaplan. Ja, de var jämna under grundserien, men vi vet hur mycket hemmaplan betyder i ett slutspel. Spik!

Det var inget fel på Davos insats i match ett och på hemmais är de gulblå starka. Kan Lausanne börja ta betalt i powerplay är vinstchanserna goda för gästerna som får lågt förtroende bland tipparna. Missa inte tvåan i ”Träkyrkan”!

1. AIK - Mora 1x2

2. Brynäs - Nybro 1x

3. Bern - Zug 12

4. Davos - Lausanne 1x2

5. Schwenninger - Straubing 2

6. München - Wolfsburg 1

7. Sarpsborg - Frisk Asker 1x2

8. Esbjerg - Odense 1x

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.