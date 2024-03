Måndagens Powerplay bjuder på en härlig resa där vi börjar i Norrbotten där Luleå - Örebro spelar avgörande åttondelsfinal i SHL. I Stockholmsområdet startar två kvartsfinaler i Hockeyallsvenskan och efter en avstickare till Schweiz seglar kupongen över Atlanten för en avslutning i finrummet. Nu åker vi!

Spelstopp: 18:59

I Norrbotten kunde inte Jonas Arntzen rädda Örebro när Luleå tvingade fram ett avgörande möte (3-0). Från nedsläpp var det Luleå som förde matchen och efter en mållös första akt fick Jack Connolly fira dubbelt i inledningen av den andra. Erikssons mannar hade väldiga bekymmer att vårda pucken. Trots mål att ta ikapp skapade Örebro väldigt lite mot Lassinantti som inte behövde ta ut sig nämnvärt för att hålla tätt. Jag misstänker att ettan kommer att skena iväg, och möjligtvis kan man gardera med ett kryss då procenten är tilltalande. Ettan känns väldigt trolig dock i mina ögon och spikas av mig.

En repris på fjolårets tajta semifinal får vi redan i kvarten efter Björklövens minst sagt bleka säsong. Med skador och spelare som kommit och gått har det inte funnits någon harmoni i detta Löven som kliver in i slutspelet med flera frågetecken. Även Djurgården, har likt i fjol brottats med skador och rutinerade John Norman kommer att missa slutspelet. Positivt för stockholmarna är att Victor Andrén har blommat ut till ett tydligt förstaval i mål och med Marcus Krüger vid rodret är DIF att räkna med. Djurgården är rätta favoriter, men Löven har absolut en högre nivå än man visat. Helgardering!

Mot Kalmar var Karlskoga det bättre laget sett till det stora hela. Efter att ha hamnat i underläge i åttondelen säkrades avancemanget efter dubbla segrar i Nobelhallen utan Lyckåsen och Plato. Nu stundar Södertälje som BIK inte har lyckats vinna en enda gång mot under säsongen. Magnus Bogren har fått ihop ett starkt kollektiv som i perioder har visat upp en bländande offensiv. SSK har saknat Linus Videll under en längre tid och förhoppningen var att han skulle vara åter till slutspelet, men inte till kvällens match. Ettan är trolig, men över 65 procent är det läge att fylla hela raden.

Det var grinigt i Småland och trots dubbla matchstraff var det Västervik som kom ut som segrare. Pontus Eltonius stod för en ny stabil insats mellan stolparna, men 6-2 på tavlan ger inte en speciellt rättvis bild av hur matchen såg ut. En snabb blick på den underliggande statistiken skvallrar om att VVIK var otroligt effektiva. I match fyra kommer smålänningarna att få klara sig utan Ulander, Sjöström och Ercamps som alla är avstängda. Det kommer tvinga Västervik att gå kort på folk och öppna upp dörren för Östersund att studsa tillbaka i matchserien. Tydlig utgångstvåa i ACT-hallen och för mig ett hett spikbud med tanke på den låga procenten. Östersund är i grund och botten starkare än hemmalaget. Vi garderar med ett kryss och plockar bort en överstreckad ett.

Marcus Sörensen har haft en stark säsong i Fribourg och med sina 63 pinnar vann 31-åringen poängligan. I första kvartsfinalen var det svensk uppvisning där den tidigare Djurgårdsspelaren och Lucas Wallmark stod för två mål vardera i Fribourgs 6-2 vinst. Lugano hängde inte med i tempot senast och behöver tygla gästernas svenska stjärnor om denna matchserie inte ska bli kortlivad. Fribourg klev in i kvartsfinalserien som favoriter och lördagens prestation tycks inte ha dämpat förväntningarna. När tvåan skenar i procent är det läge att plocka med alla tecken och jobba 1X.

Zürich vann seriespelet och klev in som stora favoriter i denna kvartsfinalserie. Segern i match ett satt dock långt inne. Först efter dubbla mål av Denis Malgin, Lions poängkung, kunde segern säkras (4-3). Efter matchen kom dock mycket snack att handla om Biels burväktare. Den finska landslagsmålisen Harri Säteri, som bar Biel på ryggen till kvartsfinalen, kom inte till spel i den första drabbningen. Andraspaden Pottelberghe lyckades inte fylla de stora skridskorna. Med Säteri i kassen hade Biel mycket väl kunnat vinna det första mötet, men det är oklart om han är frisk här. Etta-tvåa blir lösningen i Tissot Arena efter Lions tveksamma inledning.

Mikael Backlund hade en fin kväll hemma mot Montreal. Efter att ha öppnat målkontot i slutet av den första perioden dröjde det bara elva sekunder i mittakten innan lagkaptenen hade hängt dit andra struten för kvällen (5-2). Washington befinner sig på resande tass och mot Vancouver såg Ovechkin till att det blev seger (2-1). Likt Capitals jagar Flames en slutspelsplats. Jacob Markström har haft en fin säsong, men är ett litet frågetecken till nattens omgång. Är det svenskan som vaktar kassen är det inte fel att testa spikettan kring 40-45 procent, men garderas fint med krysset.

Seattle-publikens glädje över André Burakovskys kvittering i början av tredje perioden mot Nashville blev kortvarig och Predators tog snabbt tillbaka kommandot i matchen. 1-4-förlusten var Krakens fjärde raka och slutspelsplatsen har seglat Seattle ur sikte. Buffalos chanser på slutspel är desto större. Innan förlusten mot Detroit hade Sabres tre raka vinster i ryggen och Rasmus Dahlin fortsätter toppa den interna poängligan. Jämn match att vänta och jag väljer att gå kort på raka tvåan här pågrund av den svaga form hemmalaget besitter.

I Behrn Arena var det relativt jämnt, men i Norrbotten var det i långa stunder spel mot ett mål. Med publiken i ryggen växte Luleå, som var både ett och två nummer större än Örebro.

Fribourg var dominanta i match ett, men nuvarande streck är snedvridna. Många tippare tycks stirra sig blinda på lördagens resultat. Då är det läge att ställa sig i hemmaklacken och jobba 1X!

1. Luleå - Örebro 1

2. Djurgården - Björklöven 1x2

3. Södertälje - BIK Karlskoga 1x2

4. Västervik - Östersund x2

5. Lugano - Fribourg-Gotteron 1x2

6. Biel - ZSC Lions 12

7. Calgary Flames - Washington Capitals 1x

8. Seattle Kraken - Buffalo Sabres 2

