Lördagens Powerplay-kupong bjuder på en härlig och blandad kompott .I SHL har Rögle och Örebro har chansen att ta steget till kvarten i och på Hovet har det blivit dags för kvartsfinalspel i Hockeyallsvenskan. Ytterligare ett hack ner i seriehierarkin är lagen framme i semifinalspelet och härifrån åker vi.

Spelstopp: 15:14

Att Timrå befinner sig i en negativ spiral blev tydligt i Catena Arena och trots 1-0-ledning efter ny leverans av Schweiz-jagade Filip Hållander blev det en ny förlust. Glädjen att ha tillbaka Per Svensson var kortvarig då Tim Erixon tvingades bryta senast. Backen kommer troligen missa dagens match och oroande för “Ante” Karlsson är att både Edfeldt och Eronen saknades på fredagspasset. För Rögle är det desto gladare miner och man har satt sig i ett bra läge. Rodrigo Abols visade prov på känsliga handleder med sin 3-1-strut och Rifalk i kassen stod för en ny förstklassig insats. Värdet kommer troligen att hamna till vänster och jag tror inte Timrå förlorar denna måstematch under ordinarie tid.

Efter en svag avslutning på säsongen klev Örebro in i åttondelen med låga förväntningar. Danick Martel valde ett bra läge att spräcka målnollan och med en storspelande Jonas Arntzen var det närkingarna som kopplade ett grepp om matchserien. Luleås problem med målskyttet fortsatte, för chanser saknade inte Omark och company. Defensivt såg det som vanligt stabilt ut och kan publiken i Norrbotten elda på Luleås offensiv så kommer Örebro få det tufft idag. På en lurig kupong kan ettan spikas då vi måste spika. Trots hög procent så kan den som vill och har råd gardera med ett kryss, men jag tror Luleå tvingar fram en avgörande match ganska komfortabelt.

AIK lyckades slarva bort andraplatsen i säsongens sista match hemma mot Almtuna. Det innebär på pappret ett tuffare motstånd, men mot Mora har AIK stortrivts och elva av tolv möjliga poäng har spelats in under vintern. Mora hade problem att freda det egna målet och ta sig förbi de svartgula bjässarna framför Bibeau/Normann. I Waltteri Ignatjew har Hermansson en potentiell matchvinnare och med en komplett förstakedja bör inte gästerna underskattas. Oavsett Branden Troocks vara eller icke vara är ettan över 60 procent svårmotiverad. Ett bra läge att rulla ut heltäckningsmattan och försöka jobba in knallen på Hovet.

Östersunds öppningsmatch var allt annat än godkänd och att resa ner till Småland med dubbla nederlag hade inte varit enkelt. I andra ronden var det ett annat ÖIK som inte lät Västervik diktera villkoren. Adam Hirsch var inblandad i det mesta framåt för jämtarna och höll sig påpassligt framme på Pontus Eltonius felpass i slutminuten. Västervik saknade Sjöström, Neubauer, Kant och Salmi-Lilja i det andra mötet och fick gå kort på folk. Är det melodin för kvällens match är det läge att ta rygg på Östersund. X2 löser en grön bock i ACT-hallen.

I Hockeyettan fortsätter slutspelet när tolv lag ska bantas ned till sex. Karlskrona har efter en flygande start haft en mindre imponerande vår. Först i match fem mot Visby/Roma kunde avancemanget till semifinalen säkras efter dubbla fullträffar av meriterade Filip Cruseman. Halmstad har fått klara sig utan Robin Dahse, men till semifinalen är kaptenen tillbaka. Mot Strömsbro höll slutspelsäventyret på att ta slut, men Hammers har Lukas Sjöblom att tacka för att säsongen lever. Ettan över 55 procent är mindre kul och bör få sällskap av både krysset och tvåan här då Karlskrona är ett bra lag i grund och botten.

Av både sportsliga och ekonomiska skäl valde Piteå grannen Boden och det var givetvis ett val som var smidigast för alla inblandade. Tidigare sammandrabbningar denna säsong har varit jämna, men trots det har Piteå vunnit alla fyra. Att det skulle bli likadant i denna semifinal är svårt att tro. Flera av de tidigare mötena hade likaväl kunnat sluta i Bodens favör. Gästernas snittålder är högre än Piteås, men för den delen saknas varken tyngd eller skicklighet. I LF Arena är det den lågt streckade högerflanken som lockar mest i ett annars väldigt öppet möte. Tänkbar chansspik pågrund av procenten, men den som vill och har råd garderar.

En repris på den glödheta semifinalen från 2021 stundar efter Vimmerbys val av motståndare. Troja/Ljungby hade en tung start på säsongen, men har sedan fortsättningsserien inleddes tagit stora kliv. Atte Karppinen kom in sent i truppen och bidrog i offensiven när Dalen städades av i kvartsfinalen utan några större problem (3-0). I Vimmerby har Hampus Sylvegård fått ihop ett mäktigt kollektiv. Vid de två tidigare mötena denna vinter har “Tigrarna” vunnit båda utan att släppa någon puck förbi sig, men Troja är ett nytt lag för tillfället och starkare än man varit. Vimmerby är bra, men procenten är otroligt tilltalande på tvåan och därav en chansspik.

Hudiksvalls väg till en serieseger i Allettan Norra segern var inte spikrak, men när det behövdes lade Filip Algemans mannar i en växel till. Christoffer Jansson leder Hudiks offensiv tillsammans med sina kedjekamrater Wiberg och Bjurström. Hudik förväntas vinna denna semifinal, men med två veckors vila gäller det att vara påkopplad från start. Tranås eminenta radarpar, Markus Ruuskanen och George Diaco, visade prov på klass i kvartsfinalserien mot Hanviken. Hudik är klara favoriter och ska vinna, men underskatta inte Tranås. Helgardering i jakt på utdelning.

Om Jonas Arntzen hade det svettigt på hemmaplan väntar något helt annat i Norrbotten. Mot taggade Luleåspelare framhejade av hemmapubliken kommer det krävas fler svettiga räddningar för ett Örebro-avancemang just idag. Luleå löser tre poäng!

Troja är underskattade i detta möte, helt klart. Vimmerby är ett av seriens bästa lag, men Troja har ett helt annat självförtroende än man hade i grundserien och kan vara slutspelets "överraskning". Chans- och spiktvåa!

1. Timrå - Rögle 1x

2. Luleå - Örebro 1

3. AIK - Mora 1x2

4. Västervik - Östersund x2

5. Halmstad - Karlskrona 1x2

6. Piteå - Boden x2

7. Vimmerby - Troja/Ljungby 2

8. Hudiksvall - Tranås 1x2

