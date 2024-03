Powerplay-tips: HV71 - ingen favorit att hålla i handen

Fredagens Powerplay-kupong har någonting för alla. Först ut är SDHL-finalen följt av det ångestladdade kvalet i Jönköping. Tillsammans med fyra kvartsfinaler från Danmark och två från den tjeckiska högstaligan är kupongen fulltalig. Favoriter finns att både hålla i hand och fälla i jakten på de gröna bockarna. Nu kör vi!

Spelstopp: 17:59

Segern mot Brynäs i semifinalen innebär finalspel för MoDo för första gången på tio år. Lina Ljungblom, som fick motta guldhjälmen tidigare i veckan, har lett vägen för de rödgröna tillsammans med den storspelande landslagsmålvakten Andrea Brändli. För gästerna är finaler inget nytt. Med fem raka guld kliver ett stjärnspäckat Luleå in i denna finalserie med ett stort favoritskap. Luleås finska stjärnor fortsätter att leverera och ska MoDo ha en chans mot Goliat behöver försvarsspelet vara fläckfritt. Tidigt ser tvåan ut att kunna bli en fin värdespik.

Den stora nyheten från veckan är att Viktor Lodin kommer att finnas med i Oskarshamn redan från kvalets start. Huruvida HV71 får tillbaka spelare från skadelistan är osäkert även om Johan Lindbom var optimistisk efter nederlaget mot Malmö. Backklippan Anton Strålman är bekräftad tillbaka samtidigt som hemmalaget får fortsatt klara sig utan avstängde Bobby Nardella. För hemmalaget är det kritiskt att vinna i Husqvarna Arena ikväll då resultaten på resande tass har varit skrämmande svaga. Med osäkerheten över att ha allt förlora är HV 71 ingen favorit att hålla i handen.

Adam Ohre har inte haft någon enkel uppgift att försöka stoppa duon Jesper Thörnberg och den tidigare VIK-liraren Mattias From. Den sistnämnde fick göra lite som han ville i de två första mötena. Till det tredje anslöt Thörnberg och då vann Herning klart med 6-3. Med 0-3 i ryggen är en seger det enda som hejdar Herlev från ett tidigt sommarlov. Herning är en av favoriterna att kunna gå hela vägen i årets slutspel och mycket talar för att det blir avancemang redan ikväll. Men när tvåan spikas av många tippare är det inte fel att fylla på med ett rensande kryss.

Fyran Odense mot femman Esbjerg har levt upp till förväntningarna som den tajta matchserie det på förhand såg ut bli. Efter varsin uddamålsseger ville Jonathan Brinkman annat när det begav sig till rond tre. Med ett hattrick såg 22-åringen till att sätta de vitröda i förarsätet (7-4). Mattias Seldrup hade en tung afton på kontoret även om Esbjerg-keepern inte bör hållas ensam ansvarig för de stora siffrorna och i hemmaborgen har Esbjerg varit starka. Etta-tvåa blir lösningen i Granly Hockey Arena.

Giganten i dansk hockey, Aalborg, vann grundserien enligt plan och mot Rödovre förväntade sig alla att “Piraterna” skulle göra processen kort med åttan. Men i öppningsduellen var det istället de unga “Tjurarna”, med sitt rappa omställningsspel, som tog kommandot. Aalborg har som väntat fört spelet och skapat mycket framåt. I de avgörande momenten har de regerande mästarna haft problem att få pucken förbi väggen William Rörth i Rödovre-kassen. Match tre slutade 2-1 till Aalborg som leder matchserien med samma siffror. Gästerna är det starkare laget och en tvåa känns sund. Den som vill leta skräll kan absolut plocka med fler tecken då Rödovre faktiskt vunnit en match.

Rungsted befinner sig i ett prekärt läge. Efter 1-4 förlusten är det bara vinster som gäller för Öresunds-klubben om säsongen ska leva vidare. “Renarna” har inte lyckats tygla Sönderjyskes frejdiga offensiv. Backarna Spencer och Drugge har matchats hårt och det kommer att krävas en gemensam kraftsamling för att sätta stopp för Mathias Borring och company. Tvåan ser ut att bli högt streckad och då är det inte fel att fylla hela raden.

Filip Chlapík vann den interna poängligan för Sparta Prag och tillsammans med den tidigare Växjö spelaren Ramon Horá har poängen regnat in och klubben från huvudstaden placerade sig tvåa. Liberec slutspelresa inleddes i åttondelen mot Olomouc. Efter två nederlag var säsongen i fara, men då bet de Liberec tillbaka. Med tre raka segrar säkrades kvartsfinalspel, men mot ett betydligt tuffare motstånd ser slutspelresan ut att nå ett slut i kvarten. Till under 60 procent lämnas ettan allena.

Kampen om Östra Böhmen inleds under fredagen. Mountfield hade en tung höst, men efter att ha fått tillbaka flera tidigare skadade spelare kunde ”Lejonen” säkra en kvartsfinalplats. Rivalen Pardubice har nästan glömt bort hur det är att förlora. Med nytt poängrekord i den tjeckiska högstaligan (121) kliver de in i hemmaborgen som stora favoriter. Marek Zadinas mannar har guldet i sikte och har gått segrande ur samtliga sammandrabbningar under säsongen. Med risk för att ettan skenar i procent är det klokt att fylla på med tecken så långt stålarna räcker.

MoDo stod för en fin semifinal mot Brynäs, men nu väntar ett motstånd av en annan dignitet. Mot ett fullfjädrat Luleå kommer inte Lina Ljungbloms individuella skicklighet räcka.

Det finns inget att spara på för Rungsted. Vid förlust är det färdigspelat och även om gästerna har varit starkare i denna matchserie går det inte att blunda för värdet till vänster.

1. MoDo - Luleå/MSSK 2

2. HV71 - Oskarshamn 1x2

3. Herlev - Herning x2

4. Esbjerg - Odense 12

5. Rödovre - Aalborg x2

6. Rungsted - Sönderjyske 1x2

7. Sparta Prag - Liberec 1

8. Pardubice - Mountfield 1x2

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.