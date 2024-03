Efter fiaskot – nio spelare lämnar Västerås

ANNONS

Sportchefen Niklas Johansson kommer föga förväntat bygga om Västerås till nästa säsong. Det står nu klart att hela nio spelare lämnar klubben.

Västerås hade en vision om att vara med och utmana om SHL. Men det gick som bekant åt skogen.

Laget kom in i en mardrömssvit där man förlorade många matcher i följd, och blev avhängda i slutspelsjakten. Det gjorde att man inte ens tog sig in på tio och till play in.

Redan vid övergångs-deadline var det många spelare som lämnade klubben. Och efter säsongen fortsätter nu utrensningen. Klubben meddelar på sin hemsida att följande nio spelare lämnar föreningen.

“Kommer att ge fler besked om spelartruppen”

Niilo Halonen, Ian Blomquist, Hugo Rikkilä, Markus Odén, Adam Hofbauer, Isac Skedung, Elias Pettersson (Abbotsford Canucks), Herman Träff (HV71), Hannes Hellberg (Leksand).

De tre sistnämnda återvänder till klubbarna de var utlånade från, samtidigt som övriga sex ännu inte har blivit presenterade av/gjort klart med någon ny klubb.

– Vi kommer att ge fler besked om spelartruppen inom kort men just idag är det dessa förändringar som är klara, kommenterar Niklas Johansson.

