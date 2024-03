ANNONS

Josh Ho-Sang har inte spelat hockey den här säsongen. Nu gör den tidigare SHL-floppen comeback – i farmarligans farmarliga.

Säsongen 2020/21 gjorde Josh Ho-Sang fem SHL-matcher för Örebro och fyra för Linköping innan han lämnade Sverige för AHL-spel med Toronto. Förra säsongen spelade han en match i KHL:s grundserie samt fyra matcher i slutspelet med Salavat Julajev, men har den här säsongen inte spelat någon hockey alls.

Nu gör den 28-årige kanadensaren comeback. Via sitt konto på X, tidigare känt som Twitter, meddelar ECHL-klubben Florida Everblades att Ho-Sang skrivit på för klubben.

Släppte musikalbum i veckan

Beskedet kommer bara dagar efter att den tidigare SHL-spelaren släppt ett musikalbum med namnet SAME, vars vissa textrader ska anspela på hans hockeykarriär.

Ho-Sang betraktades som en stortalang när han draftades av New York Islanders i förstarundan 2014 och NHL-debuterade i klubben under säsongen 2016/17, men hade svårt att ta en ordinarie plats i NHL-klubben. Totalt spelade han 53 NHL-matcher för Islanders innan han lämnade laget för spel i Sverige. Under sin återkomst till Nordamerika säsongen 2021/22 producerade Ho-Sang 35 poäng på 47 matcher och lyckades spela sig hela vägen in i Kanadas OS-trupp, där han stod för tre poäng på fem matcher.

I Florida Everblades har svenske Wilmer Skoog spelat 20 matcher den här säsongen, men den 24-årige centern är sedan december uppe och spelar AHL-hockey med Charlotte Checkers.

