För drygt en månad sedan ingick Hunter Brzustewicz i Elias Lindholm-trejden och skickades då från Vancouver till Calgary.

Nu meddelar Flames att de skriver ett treårigt rookiekontrakt med 19-åringen.

När Elias Lindholm trejdades till Vancouver Canucks så var det flera delar som gick i motsatt riktning till Calgary Flames, bland annat ryske forwarden Andrej Kuzmenko samt ett val i förstarundan i sommarens draft.

En annan del som gick från Vancouver till Calgary i utbyte mot Lindholm var backtalangen Hunter Brzustewicz.

Amerikanen draftades i tredjerundan som 75:e spelare av Vancouver Canucks i NHL-draften förra året och den här säsongen har han sedan gjort stor succé för Kitchener Rangers i OHL. 19-åringen har stått för 85 poäng på 62 matcher vilket gör att ligger tvåa i backarnas poängliga och är delad nio i hela poängligan i OHL.

Backens 73 assists är även klart bäst av alla spelare i juniorligan, åtta passningspoäng före tvåan.

Nu meddelar då Calgary Flames att de har kommit överens om ett treårigt rookieavtal med Brzustewicz som börjar gälla från och med nästa säsong. Avtalet är värt 950 000 dollar (cirka 9,8 miljoner kronor) per säsong.

– Hunter är en spelare som vi höll högt under hans draftår och han har ännu en helt otrolig säsong i Kitchener. Han rör sig väldigt bra och ser isen som få andra genom sitt hockeysinne. Som en högerfattad back har Hunter ett eftertraktad paket, säger Brzustewicz, säger general managern Craig Conroy.

