Colorado låg illa till i nattens möte med Vancouver. Då lyckades laget hämta ikapp ett 0–3-underläge till 3–3 under ordinarie tid – innan Valerij Nitjusjkin fullbordade vändningen i övertidsspelet.

– Det här var säsongens bästa seger, säger storstjärnan Nathan MacKinnon.

Efter en period hade Vancouver Canucks lyckats gå ifrån till en 2–0-ledning och när Nikita Zadorov prickade in 3–0 drygt fyra minuter in på den andra perioden var uppförsbacken i brantaste laget för Colorado Avalanche i nattens toppmöte.

Avalanche var emellertid långt ifrån ett slaget lag.

Med tre sekunder kvar av mittperioden lyckades Mikko Rantanen raka in 1–3-reduceringen – och gav energi till en forcering i den tredje perioden. Bortalaget vann skottstatistiken med hela 17–3 i den tredje perioden och lyckades dessutom göra både 2–3 och 3–3 efter mål från Nathan MacKinnon och Ross Colton. Målen tog matchen vidare till förlängning, där Valerij Nitjusjkin efter bara 30 sekunder lyckades styra in pucken via hjälmen och fullborda vändningen.

– Det här var säsongens bästa seger, helt klart. Vi är väldigt nöjda med vårt spel. Vi fick en tuff och märkligt start, men vi gav inte upp. Vi dominerade tredjeperioden, säger Nathan MacKinnon till Guerilla Sports.

Kliver upp i topp

För MacKinnon innebar hans poäng i nattens vändning att han för tredje gången den här säsongen är inne i en 14 matcher eller längre lång poängsvit. Bara tre spelare har tidigare lyckats ha tre lika eller längre poängsviter under en och samma säsong, där MacKinnon nu gör Connor McDavid (2022/23), Marcel Dionne (1979/80) och Wayne Gretzky (1984/85 och 1986/87).

I och med segern går Avalanche upp i topp i Central Division. För Colorados del var detta lagets tredje seger efter en tremålsvändning den här säsongen, vilket är mest av samtliga lag i ligan.

Vancouver Canucks – Colorado Avalanche 3–4 e. sd (2–0, 1–1, 0–2, 0–1)

Vancouver: J.T. Miller (33), Ilja Michejev (11), Nikita Zadorov (4).

Colorado: Mikko Rantanen (34), Nathan MacKinnon (42), Ross Colton (14), Valerij Nitjusjkin (25).

