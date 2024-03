Tidigare under säsongen tackade Ryan Dzingel nej till en flytt till Luleå.

Nu är den 32-årige centern i stället klar för tryout hos Vegas farmarlag Henderson Silver Knights i AHL.

I januari ryktades Ryan Dzingel vara aktuell för en flytt till Luleå där han skulle kliva in som ersättare till Mario Kempe som lämnade för spel i Schweiz.

Men det blev inte någon flytt till Norrbotten för den amerikanske centern som gjort över 400 NHL-matcher i sin karriär. Dzingel tackade nämligen nej till Luleå på grund av familjeskäl och han har i stället varit kvar hemma i USA.

Men nu har 32-åringen hittat en ny klubbadress.

Dzingel har nämligen presenterats för Henderson Silver Knights, som är farmarlag till Vegas Golden Knights. Centern har skrivit på ett tryout-kontrakt med Henderson och har faktiskt redan hunnit debutera för sin nya klubb. Han var nämligen med och spelade i nattens match mellan Henderson och Tucson Roadrunners, det blev det förlust med 4-0 för Silver Knights.

Veteranen drog på sig en utvisning samt var –1 i sin debut för farmarlaget.

ROSTER UPDATE: The Silver Knights have signed Ryan Dzingel to a professional tryout agreement! Details 👇https://t.co/K3BEBMIZI6