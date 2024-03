Onsdagens Powerplay-kupong är fullmatad med slutspelshockey. Hockeyallsvenskan bjuder på dubbla åttondelar samt det ångestladdade kvalet mellan Östersund och Västervik. I Hockeyettan spelas det fyra avgörande matcher när semifinalister ska koras och i Schweiz gör Ambri och Biel upp om den sista kvartsfinalbiljetten. Nu åker vi!

Det var full gas framåt för bägge lagen i Gränby Ishall. 2-2 var ställningen efter första 20 och i mittakten gav Eero Savilahti Nybro ledningen och med två sekunder kvar på stoppuret fullbordade finländaren sitt hattrick i 6-3-segern. Almtuna kunde inte svara när “Vikingarna” växlade upp tempot och med en smalare trupp står Kimby och Anderströms gäng inför en tuff utmaning. Liljas Arena har vuxit till en mäktig fästning för Nybro och en seger ikväll skulle innebära ett par dagar extra vila inför kvartsfinalerna. Ettan lämnas ensam idag.

Kalmar fick tillbaka Tim Theocharidis till åttondelen och innan nedsläpp fick kanadensaren ta emot pris som ligans bästa back. Väl i matchen låg 25-åringen bakom kvitteringen i början av den tredje perioden. Efter målet var det Kalmar som var hetare och smålänningarna vann det första mötet (3-2). Karlskoga har haft ligans bästa powerplay, men mot KHC har spelformen hackat och måndagens match i Hatstore Arena var inget undantag. Kalmar vann match ett fullt rättvist och stängde ner BIK fullkomligt. Alla tecken ska med givetvis då BIK i grunden är ett bättre lag, men Kalmar kan absolut störa igen.

Östersund uppträdde slarvig i det första mötet och dukade upp för Vaclav Karabaceks ledningsmål. Västervik var det spelförande laget och ledde rättvist med 2-0 efter 40 minuter. I den sista akten fick Daniel Öhrn till en reducering, men närmre än så kom inte jämtarna som föll med 1-3. Tero Lehterä trodde att den svaga inledningen berodde på nervositet, men det är ju dock lika för alla och nervositeten lär ju inte vara mindre denna afton. Oavsett vad som låg bakom den svajiga insatsen behöver jämtarna steppa upp. Skulle Västervik resa hem till Småland med en 2-0-ledning blir det tufft. Jag helgarderar med tanke på hur match ett såg ut.

Det har varit en tuff matchserie för förhandstippade Karlskrona som fick kämpa hårt på Gotland. Jesper Emanuelsson var tillbaka från sin avstängning och det var 23-åringen som satte Karlskrona i förarsätet i den tredje perioden. Sedan var det en annan Jesper (Solomon Frisell) som med sitt andra mål för kvällen satte spiken i kistan. Gutarna har stått för tuffare motstånd än förväntat i denna matchserie, men trots att Robin Liljekvist är tillbaka i spel tar resan troligen slut ikväll. Dra från vänster!

Halmstad gick in i denna matchserie som favoriter, men någon enkel promenad har det inte blivit. Övertidssegern senast satt långt inne och prestationen på isen kom i skymundan efter oroligheter på läktaren. Att Mikael Hansson fortsätter att skjuta skarpt kommer att bli viktigt ikväll om Strömsbro ska lämna Halmstad segrande. Hansson har skjutit det avgörande målet i båda SIF-vinsterna. Med det sagt ska Hammers med hemmapublikens stöd i ryggen vara både ett och två nummer större än gästerna. Spiketta hela vägen upp till 65 procent.

Tranås prestationer i denna serie har varit av blandat karaktär. Två storsegrar följdes upp av en mindre imponerande insats i söndags. Trots ny leverans av målkungen Markus Ruuskanen kunde inte TAIF säkra avancemanget. Samtidigt ska inget tas ifrån Hanviken som lyckades hålla ihop laget bättre och hålla rent framför eget mål. Gästerna har i denna matchserie och under säsongen visat att de är tuffa att handskas med. Ettan kompletteras med ett kryss.

En storspelande Victor Olsson mellan stolparna såg till att Väsbys säsong inte tog slut redan i söndags. Brödernas storsatsning har inte gått enligt planen och ett uttåg redan i kvartsfinalen hade varit ett rejält misslyckande. Mariestad valdes av Väsby och spelmässigt har BoIS bjudit på en fartfylld hockey som skapat oreda i stockholmarnas försvar. Förutom storsegern i öppningsronden har det varit tajta bataljer och det kommer vara små marginaler som fäller avgörandet i Renew Arena. Jag tycker och tror att Väsby är det bästa laget i grunden och tycker ettan är lågt streckad. Spik!

Ambri stod inte för en övertygande prestation på resande tass och får vara glada att ha med sig 1-1 till returen. De blåvita hade problem att få stopp på Biel i mittzonen och Benjamin Conz i kassen fick stå på huvudet flera gånger om. Chanser saknades inte för Biel som hade möjligheten att koppla ett grepp om den sista kvartsfinalbiljetten. Med två högklassiga herrar i respektive målbur är det svårt att plocka fram en vinnare på förhand i Ticino. Ett fall för den breda penseln med andra ord.

Almtuna räckte inte till när Nybro la i en högre växel. På hemmais har smålänningarna visat sig svårslagna och ett tröttkört Almtuna räcker inte till. Spikettan gillas hela vägen upp till 60 prollar.

Kalmar var bättre i match och trots bortaplan så kan Kalmar störa BIK som spelar med all press på sina axlar.

1. Nybro - Almtuna 1

2. BIK Karlskoga - Kalmar 1x2

3. Östersund - Västervik 1x2

4. Karlskrona - Visby/Roma 1x2

5. Halmstad - Strömsbro 1

6. Tranås - Hanviken 1x

7. Väsby - Mariestad 1

8. Ambri - Biel 1x2

