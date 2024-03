Vegas Golden Knights har fått kritik för sitt användande av LTIR, långtidsskadelistan, för att kringgå lönetaket.

Nu svarar general managern Kelly McCrimmon att han inte ser några fel i klubbens strategi.

– Reglerna finns där och NHL är väldigt noggranna och stränga men vi bryter inte mot reglerna, säger McCrimmon.

Två säsonger i rad har Vegas Golden Knights satt upp sin lagkapten Mark Stone på LTIR, långtidsskadelistan i NHL, och kunnat frigöra lönetaksutrymme för att göra värvningar i slutet av säsongen.

I fjol missade Stone slutet av grundserien men var tillbaka till Stanley Cup-slutspelet, då lönetaket inte längre påverkar trupperna. I år ser återigen Stone ut att missa resten av grundserien men uppges kunna vara tillbaka till slutspelet.

Det gjorde att Vegas kunde göra tre stjärnvärvningar innan Trade Deadline då de förstärkte laget med Anthony Mantha, Noah Hanifin och Tomas Hertl.

Vegas har fått kritik för sitt användande av LTIR för att få mer lönetaksutrymme och nu svarar klubbens general manager Kelly McCrimmon på kritiken.

– Den här säsongen har han (Stone) en sprucken mjälte. Googla på det och se om du kan säga när en spelare kan komma tillbaka efter det. Det är löjligt att påstå att detta inte är allvarliga skador eller att vi inte behöver ha spelare på långtidsskadelistan. Reglerna finns där och NHL är väldigt noggranna och stränga men vi bryter inte mot reglerna, säger McCrimmon i podcasten The Jeff Marek Show och fortsätter:

– Förra året hade vi Mark Stones lön på 9,5 miljoner dollar på långtidsskadelistan och plockade in Ivan Barbasjev, Jonathan Quick och Teddy Blueger. Men jag skulle säga att vi säkerligen hade kunnat trejda till oss alla de spelarna även om vi inte hade Mark Stone på långtidsskadelistan.

Vegas Golden Knights har haft en tydlig strategi om att hela tiden satsa för att vinna varje år och de har då offrat framtiden för att byta till sig toppspelare för stunden.

Sedan Vegas äntrade NHL har man haft tolv val i förstarundan mellan 2017 och 2016 men de har bara behållit ett av dem (2024). De har trejdat bort fyra val redan innan draften och även trejdat bort sex spelare – Erik Brännström, Cody Glass, Nick Suzuki, Peyton Krebs, Zach Dean och senast David Edstrom – som de har valt i förstarundan.

Vegas Golden Knights first-round picks:



2026: Traded

2025: Traded

2024: Still have

2023: David Edstrom (traded)

2022: Traded

2021: Zach Dean (traded)

2020: Brendan Brisson

2019: Peyton Krebs (traded)

2018: Traded

2017: Cody Glass/Nick Suzuki/Erik Brannstrom (all traded)