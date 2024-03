Profilernas val: De tar plats i SHL:s All Star-lag

ANNONS

SHL:s grundserie är snart färdigspelad.

Hockeysverige.se har därför bett 52 hockeyprofiler att ta ut säsongens bästa spelare – här sätts spelarna med flest röster ihop till två All Star-lag.

Om några timmar lägger vi SHL:s grundserie 2023/24 bakom oss. En serie som har varit spännande på många sätt även om framför allt ett av lagen i bottenregionerna hakades av relativt tidigt.



Vilka spelare har varit bäst under säsongen? Hockeysverige.se lät 52 före detta elitspelare samt hockeyjournalister plocka ut sitt All Star-lag. Vi valde att plocka ut två lag med spelarna som fick flest röster. Så här blev sammanställningen:

All Star-lag 1

Målvakt:

Lars Johansson, Frölunda (19 röster)

Lasse Johansson är experternas val som SHL:s bästa målvakt. Foto: Ronnie Rönnkvist

Backar:

Jonathan Pudas, Skellefteå (38 röster)

Joel Persson, Växjö (35 röster)

Jonathan Pudas och Joel Persson är SHL:s odiskutabelt bästa backar. Foto: Bildbyrån

Forwards:

Oscar Lindberg, Skellefteå (38 röster)

David Tomášek, Färjestad (27 röster)

Janne Kuokkanen, Malmö (17 röster)

David Tomasek, Oscar Lindberg och Janne Kuokkanen är ligans bästa offensiva spelare. Foto: Bildbyrån

All Star-lag 2

Målvakt:

Marcus Högberg, Linköping (18 röster)

Marcus Högberg hamnar precis bakom Lasse Johansson i omröstningen. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Backar:

Henrik Tömmernes, Frölunda (8 röster)

Anton Lindholm, Leksand (8 röster)

Henrik Tömmernes och Anton Lindholm bildar andra backpar i All Star-lineupen. Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist

Forwards:

Marcus Sylvegård, Växjö (13 röster)

Malte Strömwall, Frölunda (12 röster)

Victor Ejdsell, Färjestad (9 röster)

Malte Strömwall, Victor Ejdsell och Marcus Sylvegård blir den andra forwardstrion. Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist

Övriga målvakter som fått röster:

Filip Larsson, Leksand (6 röster)

Carl Lindbom, Färjestad (5 röster)

Emil Larmi, Växjö (3 röster)

Joel Lassinantti, Luleå (1 röst)

Filip Larsson har gjort en succésäsong – men kom precis utanför en All Star-plats. Foto: Ronnie Rönnkvist

Övriga backar som fått röster:

Oscar Fantenberg, Linköping (3 röster)

Gabriel Carlsson, Växjö (3 röster)

Patrik Norén, Leksand (2 röster)

Christian Folin, Frölunda (2 röster)

Magnus Nygren, Färjestad (2 röster)

Petter Granberg, Skellefteå (1 röst)

Carl Dahlström, Färjestad (1 röst)

Anton Strålman, HV71 (1 röst)

LHC-kaptenen Oscar Fantenberg valdes ut av några experter. Foto: Peter Holgersson/Bildbyrån

Övriga forwards som fått röster:

Max Friberg, Frölunda (7 röster)

Jonathan Lekkerimäki, Örebro (6 röster)

Per Åslund, Färjestad (4 röster)

Joakim Nygård, Färjestad (4 röster)

Ty Rattie, Linköping (3 röster)

Kalle Kossila, Växjö (3 röster)

Lucas Elvenes, Leksand (3 röster)

Peter Cehlárik, Leksand (2 röster)

André Petersson, HV71 (1 röst)

Noah Östlund, Växjö (1 röst)

Rickard Hugg, Skellefteå (1 röst)

Linus Omark, Luleå (1 röst)

Patrik Zackrisson, Leksand (1 röst)

Linus Johansson, Färjestad (1 röst)

Nicklas Lasu, Frölunda (1 röst)

Oscar Fisker Mølgaard, HV71 (1 röst)

Succéjunioren Jonathan Lekkerimäki fick flera röster av experterna. Foto: Ronnie Rönnkvist

Vi som röstade var:

Johan Tornberg – expert på TV4 Play och världsmästare 1998

Adam Johansson – Expressen

Håkan Södergren – expert på Viaplay och världsmästare 1987

Jonas Bergqvist – världsmästare 1987, 1991 och 1998

Dusan Umicevic – SVT

Andreas Johansson – 377 NHL-matcher

Ronnie Rönnkvist – hockeysverige.se

Curt Lundmark – Sveriges första OS-guld förbundskapten

Jörgen Pettersson – 435 NHL-matcher

Fredrik Olausson – Stanley Cup-mästare 2002

Mats Ulander – Svensk Mästare 1982 och 1984

Thomas Rundqvist – världsmästare 1987 och 1991

Hans Edlund – Svensk Mästare 1987

Mattias Nilsson – 47 matcher i SHL

Tomas Ros – Aftonbladet

Thomas Steen – 950 NHL-matcher

Mats Lusth – Svensk Mästare 1986, 1988 och 1992

Bengt-Åke Gustafsson – världsmästare 1987 och 1991, OS- och VM-guld som förbundskapten 2006

Rolf Ericsson – Svensk Mästare 1982 och 1984

Anders Broström – vinnare av Elitseriens utvisningsliga 1979, 1980, 1982, 1983 och 1984

Joel Lundqvist – världsmästare 2006, 2013 och 2017

Sigge Sanner – Radiosporten

Tomas Montén – F.d förbundskapten U20-landslaget

Mattias Ek – Hockeynews

Staffan Kronwall – expert på TV4 Play och världsmästare 2013

Per Svartvadet – expert på Radiosporten och Svensk Mästare 2007

Johan Nilsson – Eliteprospects.com

Tommy Salo – OS-guld 1994 och världsmästare 1998

Martin Jansson – hockeysverige.se

Jacob Josefson – vinnare av Guldhjälmen 2019

Måns Karlsson – Chefredaktör hockeysverige.se

Johan Rosén – Svensk Mästare 1997

Rolf ”Råttan” Edberg – Svensk Mästare 1982

Håkan Loob – ensam svensk att ha gjort 50 mål under en NHL-säsong. OS-guld 1994, VM-guld 1987 och 1991

Kent ”Kneten” Andersson – Elitseriespelare med Örebro och Södertälje

Rasmus Kågström – hockeysverige.se

Simon Eld – hockeysverige.se

Jonas Andersson – expert på SVT och VM-spelare 2010

Johan Garpenlöv – världsmästare 1991, 1992

Anders “Ankan” Parmström – förbundskapten 1981 till 1984

Mike Helber – f.d elitspelare och sportchef Linköping

Chris Härenstam – SVT

Mats Näslund – vinnare av Stanley Cup 1986, OS-guld 1994 och VM-guld 1991

Lars-Eric Esbjörs – Canada Cup-spelare 1976

Johanna Dahlén – Expressen/SVT

Robin Olausson – hockeysverige.se

Petter Rönnqvist – expert på TV4 Play och VM-målvakt 1999

Jens Bergenström – spelade för Leksand mellan 2003 och 2015

Uffe Bodin – Better Collective

Almen Bibic – expert på TV4 Play och har 163 matcher i SHL

Rolf Ridderwall – världsmästare 1991

Fredrik Söderström – expert på TV4 Play och f.d elitcoach

Hans Sjöö – VM-spelare 1982

Rolf Edberg, Jonas Bergqvist, Johanna Dahlén, Rolf Ericsson, Håkan Loob, Joel Lundqvist och Mats Näslund är några av experterna som plockar ut sina All Star-lag. Foto: Ronnie Rönnkvist (Montage)

