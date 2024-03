Veckan rivstartar med slutspelshockey runt om i Europa. Hockeyallsvenskans negativa kval drar igång jämsides med dubbla åttondelar. I Biel spelas det också om en kvartsfinalbiljett som tillsammans med fyra kvartsfinaler från Österrikiska ishockeyligan komponerar kvällens Powerplay-kupong. Nu kör vi!

Spelstopp: 18:59

1. Kalmar - BIK Karlskoga 2

Under fredagskvällen såg det länge ut som att det skulle bli ett Smålandsderby i den ena åttondelen, men en Almtuna-seger satte stopp för det. Istället är det formstarka Karlskoga som gästar Hatstore Arena när de sista lagen till kvartsfinalerna ska utses. Värmlänningarna har gått som tåget sedan årsskiftet, men fick se sig besegrade av Mora (2-3). Henrik Larsson samt Albert Lyckåsen saknades i grundserie-epilogen och är frågetecken här. Trots det ska BIK vara favoriter mot nykomlingarna vars skadelista varit lång den senaste tiden. Fördel tvåan, men har respekt för Kalmars intensitet. Helgardering!

2. Almtuna - Nybro 2

Almtuna förstörde festen på Hovet för AIK. Efter att ha legat under med tre mål efter den första perioden ledde Anton Klint vägen, först med en reducering och sedan fullbordade 24-åringen comebacken med ett avgörande i förlängningen (4-3). Nybro avslutade också seriespelet starkt med en kross Smålandsderbyt mot Tingsryd efter hattrick av Daniel Ljungman och dubbla strutar av Eero Savilahti (7-1). Almtuna har dragit det längsta strået tidigare under säsongen, men efter spelartappen känns det som vågskålen har tippat över till "Vikingarnas" fördel. Jag tycker tvåan är lågt streckad sett till kvalitén på trupperna. Nybro är inte som bäst på resande fot, men stärkte ändå sina aktier i och med segern senast. Chansspik på tvåan, annars målar man från höger till vänster.

3. Östersund - Västervik 1

Det negativa kvalspelet drar igång ikväll med ett färskt 5-3 resultat i minnet. Västervik besökte Östersund i början av mars och då var det Henrik Marklund och Johan Mörnsjö som med dubbla kassar såg till att jämtarna var de som drog det längsta strået. Västervik har erfarenhet av att spela negativ kval och minst en seger på resande fot kommer det behöva bli för smålänningarna om ett nytt HA-kontrakt ska bärgas. På pappret är ÖIK det starkare laget som går in i denna matchserie som favoriter. Stannar ettan under 55 procent lämnar jag den solo, annars fyller vi på med krysset först och främst

4. Biel - Ambri-Piotta X

Med Anders Olsson tillbaka vid rodret lyckades Biel vända på skutan och via en stark säsongsavslutning säkra en play-in-plats. Servette har städats av och nu väntar Ambri-Piotta som slarvade bort en 4-0 ledning mot ärkerivalen Lugano. Frågan inför nedsläpp är om gästerna har kunnat nollställa sig efter kollapsen mot Lugano. En jämn tillställning är att vänta och med hyfsat korrekta streck rullas heltäckningsmattan ut i Tissot Arena.

5. Klagenfurt - Vorarlberg 1

Efter att ha blivit nollade på hemmais i första ronden har Klagenfurt dikterat villkoren i denna matchserie. Trion Pettersson, Mursak och Ganahl bidrog alla i 7-0-segern föregående vecka, men hetast för stunden är Thomas Hundertpfund som även målade i lördagens 3-1-vinst. Detsamma går inte att säga om Vorarlbergs stjärnor. Steven Owre och company har inte lyckats leverera för “Pionjärerna” som nu måste ta tre raka för att det inte ska bli en tidig semester. Inget talar för ett trendbrott, men ettan är extremt högt streckad och vi letar lite utdelning så vi garderar upp med ett kryss.

6. RB Salzburg - Black Wings Linz 1

Lukas Thaler satte nytt rekord i ICEHL:s slutspelshistoria med sitt tidiga ledningsmål för Salzburg. Åtta sekunder tog det innan det stod 1-0 på tavlan. I den andra perioden kvitterade Graham Knott för “Vingarna” och också den baljan gjordes efter åtta sekunders spel. Ett smått otroligt scenario ändå. Trots den tidiga kvitteringen blev det en ny förlust för Linz som likt Vorarlberg behöver gå rent hädanefter. En Salzburg-seger känns trolig och ettan får sällskap av krysset som agerar lås i ”Volksgarten”.

7. Féhérvar - HC Pustertal 1

I Ungern blev det dubbla nederlag för HC Pustertal, men hemma i Italien har “Vargarna” utjämnat matchserien. Mikael Fryklund som har ett förflutet i Västerås var inblandad i segern senast samtidigt som Dante Hannoun missade matchen på grund av skada. Féhérvar med János Hári i spetsen bör hållas som favoriter när matchserien vänder tillbaka till Ungern, men när ettan sticker norr om 60-strecket är det läge att ta fram den breda penseln och måla hela vägen.

8. Bolzano - Villacher 1

Bolzano har kopplat ett grepp om denna matchserie, men Villacher lyckades hålla huvudet ovanför vattenytan i och med lördagens 6-1-vinst. Det har varit en kvartsfinalserie som bjudit på tufft spel. Villachers Maxime Golod, som började säsongen i Nybro, delade i torsdagens fight ut en huvudtackling på “Rävarnas” Daniel Frank. Han saknades i lördagens förlust och Bolzano-kaptenens status till kvällen är oviss. Däremot är Scott Valentine åter från botbänken. Villacher spelar med kniven mot strupen, men med både Golod och Andrew Desjardin på botbänken blir det tufft. Ettan lämnas ensam till under 60 procent.

Superspiken! - Nybro

Almtuna har gjort det väldigt bra med tanke på förutsättningar och alla spelartapp. Senast tog en riktig skalp i matchen mot AIK. Nu är det kniven mot strupen och jag tycker i grund och botten att Nybro har ett klart bättre lag på pappret och tvåan är för lågt streckad enligt mig. Ingen given tvåa, men till 35% (i skrivande stund) tycker jag den är guld värd.

Skrällbudet! - HC Pustertal

Det har varit fyra jämna matcher i denna kvartsfinal där endast en kasse har separerat lagen i varje fight. I Ungern är det fördel Féhérvar, men de hungriga gästerna bör inte förbises och X2 måste med när ettan drar iväg.

1. Kalmar - BIK Karlskoga 1x2

2. Almtuna - Nybro 2

3. Östersund - Västervik 1x

4. Biel - Ambri-Piotta 1x2

5. Klagenfurt - Vorarlberg 1x

6. RB Salzburg - Black Wings Linz 1x

7. Féhérvar - HC Pustertal 1x2

8. Bolzano - Villacher 1

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.