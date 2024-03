Avslutningsomgång i Hockeyallsvenskan med en kvarts miljon adderat i potten. Det är förutsättningarna för fredagens Powerplay-kupong. Plats två-sex ska spikas och i åttondelen kan det bli ett hett smålandsderby. Först ut för kvällen är MoDo-Brynäs i SDHL-slutspelet.

Fredagsspänning i Hockeyallsvenskan – rygga Henrik Hedenskogs andelsspel

Spelstopp: 18:04

1. AIK - Almtuna 1

AIK visade i Umeå att de kommer att vara med och fightas långt in på våren om den åtråvärda SHL-platsen. Antoine Bibeau spikade igen och framåt var det “gnagets” namnkunniga spelare som visade vägen i 4-0-triumfen. Gästerna från Uppsala hade en tuffare afton mot Kalmar (1-5). Kimbys redan tunna trupp kommer få klara sig utan backklippan Oskar Asplund som återkallats av Oskarshamn inför kvalspelet. AIK har allt i egna händer för att säkra platsen bakom Brynäs. Hemmalaget sjabblar inte bort den chansen och ettan spikas trots saftig procent.

2. Västervik - Björklöven 2

Det var nattsvart för Björklöven hemma mot AIK. Viktor Stråhle beskrev utskåpningen (0-4) som den sämsta prestationen han skådat sedan 34-åringen tog över huvudansvaret. En av få ljusglimtar för “Löven” var att poängkungen Myles Powell var åter i spel. Inför den avslutande omgången är poäng är ett måste för att inte kvartsfinalplatsen ska vara i fara. Västervik gjorde en okej insats mot Brynäs (2-4), men bör inte ha mycket att sätta emot de gröngula som söker upprättelse. Den troliga tvåan garderas upp med tanke på gästernas otroligt ojämna prestationer.

3. BIK Karlskoga - Mora 1

Mora hade Fabian Ilestedt och William Pethrus tillbaka i lagets 4-1-seger mot Västerås. Daniel Hermansson var nöjd med delar av spelet, men tycker att hans mannar behöver nå en högre nivå till slutspelet. Eskild Bakke Olsen var inblandad i båda målen som bäddade för Karlskogas fjärde raka trea (2-1). Bägge lagen har chans att avancera i tabellen och är beroende av hjälp från andra lag. Hockey av slutspelskaraktär är att vänta och heltäckningsmattan rullas ut i Nobelhallen där ettan blir mitt första tecken.

4. Östersund - Södertälje 2

Östersund höll ihop det bra i två perioder på Hovet, men i den tredje akten fallerade det totalt (2-8). Försvarsspelet ekade med sin frånvaro och försöken att spela sex mot fem var allt annat än framgångsrikt. Ikväll får jämtarna besök av Södertälje som slarvade bort en pinne mot Tingsryd (3-2 efter övertid). SSK kan fortfarande nå andraplatsen om de får hjälp av Almtuna, men då är tre poäng ett måste. Mot Östersund har det blivit full pott denna säsong och mycket talar för att “Kringlorna” går segrande även ur kvällens batalj. Risk för lite soppatorsk kanske och i jakten på större pengar så kör vi en helgardering, men för den som vill hålla kostnaden nere kan singeltvåan vara ett rimligt alternativ.

5. Västerås - Brynäs 2

Nionde raka segern in på kontot för Brynäs som gjorde vad som behövdes mot Västervik (4-2). Gävle-laget som redan har säkrat förstaplatsen valde att lufta truppen senast och det är inte otänkbart att Niklas Gällstedt väljer att göra detsamma i gurkstaden. Västerås spelade stundtals bra hockey i bortaförlusten mot Mora (1-4) och insatserna på vårkanten har sett bättre ut. Säsongen som helhet har varit mil ifrån godkänd för Gulsvart, men mot Brynäs har det blivit två segrar denna vinter. Utgå från höger, men strössla fler tecken efter storleken på lädret. Tips är att invänta laguppställningar här.

6. Kalmar - Djurgården 1

Kalmar hade alltjämt ett par spelare borta mot Almtuna, men det hindrade inte smålänningarna från att bärga en imponerade femetta. Djurgårdens skadelista blev inte kortare på Hovet sedan Albin Grewe tvingats kasta in handduken. Trots en sargad backlinje är det ingen ursäkt för hur spelet såg ut i inledningen mot Östersund. Efter den svaga starten visade lagkapten Krüger vägen och det slutade med ett målkalas (8-2). 21 av 26 möjliga vinster på hemmais är starka papper för stockholmarna, men på resande fot är facit ett annat. Mot Kalmar kommer DIF få bekänna färg och för den som vill vara safe tar med fler tecken. Jag kör dagens chansspik på Kalmar här då procenten är väldigt tilltalande.

7. Tingsryd - Nybro 2

Tingsryd såg ut att ha checkat ut mot Karlskoga förra veckan, men inför resan till Scaniarinken hade Harju och company funnit nytt mod, trots mängder med avbräck. Det var ett helt annat lag som snuvade Södertälje på en pinne (2-3 efter förlängning). Nybro spelade mot formstarka Karlskoga i hemmaborgen och trots ny poäng från Eero Savilahti föll “Vikingarna” i en tät tillställning (1-2). Nybro spelar för att sluta åtta och därmed få hemmafördel i den stundande åttondelen. Tvåan spikas om den stannar runt 45-50 procent.

8. MoDo - Brynäs 1

I Hägglunds Arena spelas det semifinal om vilka som troligen kommer få möta giganten Luleå i finalspelet. Brynäs inledde matchserien piggast och hade det inte varit för Andrea Brändli i MoDo-kassen hade siffrorna dragit iväg i "Monitorn" (2-1 efter sudden). På hemmais såg det bättre ut i onsdags för de rödgröna som gick ifrån till en 3-0-ledning i mittakten. Brynäs kämpade sig tillbaka till likaläge, men med lite darr på manschetten kunde Lina Ljungblom sätta spiken i kistan med sitt andra mål för kvällen (5-3). Hemma är MoDo starka och 1X bör räcka för grön bock.

Superspiken! - Nybro

Nybro vill undvika den tuffaste vägen till kvartsfinalen. För att garantera hemmafördel så krävs vinst mot ett semesterfirande Tingsryd. Det löser “Vikingarna” helt enkelt.

Skrällbudet! - Kalmar

Djurgården har varit starka hemma, men på bortais har Honkens mannar inte varit att lita på. Kalmar imponerade i hemmaborgen senast och stockholmarna kommer få slita hårt för poängen. Chansspik på den lågt streckade ettan.

1. AIK - Almtuna 1

2. Västervik - Björklöven 1x2

3. BIK Karlskoga - Mora 1x2

4. Östersund - Södertälje 1x2

5. Västerås - Brynäs 1x2

6. Kalmar - Djurgården 1

7. Tingsryd - Nybro 2

8. MoDo - Brynäs 1x

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.