Torsdagen bjuder på full omgång i SHL. Kvartsfinalslagen kan mer eller mindre slås fast med ett sexpoängsmöte i Saab Arena. Dessutom drabbar Leksand och MoDo samman med en tillhörande målduell. På kvällens Powerplay-kupong finns någonting för alla och med flera favoriter är valmöjligheterna många.

Spelstopp: 18:59

1. Luleå - Frölunda 1

Luleå hade kontroll på händelserna i stora delar av matchen mot MoDo, men lyckades ändå gå miste om en pinne i Övik (3-2 efter ÖT). Segerskytten Brendan Shinnimin var irriterad efter slutsignalen på sitt lags uppträdande i slutakten. Frölunda hade Mikael Ruohomaa tillbaka i truppen och även om finländaren själv inte kände nätrassel fick han bra fart på landsmannen Jere Innala som gjorde två strutar i övertidsegern mot LHC (3-2). Med två poäng in på kontot talar mycket för att göteborgarna slutar topp fyra, men för den sakens skull är det ingen lätt uppgift som stundar i Norrbotten. Måla från vänster och så långt pengarna räcker.

2. Färjestad - Malmö 1

Victor Ejdsell var tillbaka mot Skellefteå och det med besked. Med läckra finter och fint klapp-klapp-spel såg han till att med dubbla fullträffar sätta Färjestad i förarsätet. En position som FBK inte släppte taget om (3-2). Med tre nya pinnar samtidigt som Växjö tappade poäng stormar nu värmlänningarna mot förstaplatsen. Malmö, eller mer korrekt Adam Werner i kassen, snuvade Växjö på tre poäng senast. Med segern hakar “Hökarna” på i kampen om de två sista play-in-platserna. När ettan ser ut att streckas till skyarna välkomnas alla tecken i Löfbergs Arena, även om såklart ettan är första tecken att bockas i.

3. Örebro - Skellefteå 2

Örebro har fortsatta bekymmer mot lagen på den nedre halvan av tabellen. Mot HV71 stod Erikssons mannar för en ny halvdan insats och trots en liten uppryckning i tredje perioden slutade det med 2-3-förlust. Ikväll ställs Örebro mot ett motstånd av annan kaliber och Skellefteå kommer med största sannolikhet vara de som för spelet i Behrn Arena. Mot Färjestad stod Oscar Lindberg för nya poäng, men trots en gedigen insats av de svartgula blev det uddamålsförlust (2-3). Måla från höger och tillbaka. Jag tror man klarar sig på "krysstvåan", men jag kommer att spika tvåan då jag bara tror att SAIK är starkast här, samtidigt som man kommer ner i kostnad lite.

4. Växjö - HV71 1

Hemmasegern mot Örebro hade ingen sportslig betydelse för HV71 som kommer att lira kval mot Oskarshamn. Oroande för Johan Lindbom är lagets skadelista som fortsätter växa och i tisdagens fight tvingades Oskar Stål-Lyrenäs utgå. Växjö tappade viktiga poäng i förlusten mot Malmö, men 1-3 på tavlan ger ingen vidare bild av hur matchen såg ut. Lakers förde spelet, men hade svårt att nagla dit pucken bakom en storspelande Malmö-keeper. En Växjö-vinst ikväll skulle inte få någon att lyfta på ögonbrynen. Ettan känns som en fullt rimlig lösning här, spik. HV 71 bör ladda för ett kval.

5. Linköping - Timrå X

Ett sexpoängsmöte stundar i Saab Arena mellan två lag som gör upp om de sista kvartsfinalsbiljetterna. Gästande Timrå kunde trots ny poängleverans av Lander-kedjan inte plocka full pott hemma mot Oskarshamn (4-3 efter övertid). Jonathan Dahlén har varit osynlig på slutet och hans spetsegenskaper kommer att behövas mot en storspelande Marcus Högberg i LHC-kassen. “Högga” var en stor anledning till att Linköping lämnade Scandinavium med en pinne. Två starka offensiver ställs mot varandra ikväll och med hyfsat korrekta streck är det inte läge att snåla med tecken – 1X2. Svårt redan från start.

6. Oskarshamn - Rögle 2

Lukás Jasek nätade för andra matchen i rad när Oskarshamn tog en oväntad poäng borta mot Timrå (4-3). Framåt fortsätter IKO att skapa målchanser i fixstjärnornas frånvaro, men bakåt är det fortsatt ihåligt. Rögles formkurva pekar uppåt för stunden och spelmässigt var det en jämn batalj mot Leksand som fick ett snöpligt slut (1-2). Den sena tavlan kan visa sig kostsam för Rifalk och company som tappat fotfästet från den sista play-in-platsen. RBK jagar slutspel och ska kunna städa av ett skadeskjutet Oskarshamn. Tvåan spikas här.

7. Leksand - MoDo 1

Leksand gjorde en stabil defensiv insats mot Rögle och fick segern till skänks i slutminuterna efter en målvaktstavla. 2-1-vinsten var masarnas femte raka och poängskörden har tagit laget till en femteplats i tabellen. MoDos spel imponerande inte hemma mot Luleå, men som så många gånger tidigare hittade de rödgröna ändå ett sätt att ta poäng (2-3 efter övertid). Mot Leksands robusta defensiv så kommer Modo få kämpa rejält för poäng. De har allt att spela för och kommer att sälja sig dyrt. Ettan först, men sedan fyller jag på med tecken.

8. Peter Cehlárik - Sampo Ranta X

Tillsammans med Max Veronneau och Lukas Vejdemo har Peter Cehlárik fått igång den vitblå offensiven. Slovakens klubba är het just nu och har levererat fem mål på lika många framträdanden. MoDo har svårt att skapa de riktigt farliga chanserna och en av få spelare som kan bryta mönstret för Höga kusten-gänget är Sampo Ranta. Med sina snabba rör och rappa skott skapar finländaren mycket oreda för motståndarlaget på egen hand. I Tegera Arena förväntas det bli en målsnål historia och troligast är att båda herrarna går mållösa i afton, men det är som sagt två målskyttar och man blir inte heller förvånad ifall någon avgör matchen. Jag helgarderar och förlorar inte på att någon gör mer mål än den andra.

Superspiken! - Växjö

HV 71 laddar om för ett kval och har dessutom några gubbar borta från spel. Växjö måste ha tre poäng för att gå ikapp Färjestad och det löser man mot ett svagt HV på hemmais.

Skrällbudet! - Malmö

Färjestad slår på alla cylindrar och med Victor Ejdsell tillbaka är det ingen lätt utmaning för slutspelsjagande Malmö. Men att det blir en enkel torsdagspromenad för FBK är inte troligt och X2 måste med till fint värde.

1. Luleå - Frölunda 1x2

2. Färjestad - Malmö 1x2

3. Örebro - Skellefteå 2

4. Växjö - HV71 1

5. Linköping - Timrå 1x2

6. Oskarshamn - Rögle 2

7. Leksand - MoDo 1x2

8. P.Cehlárik - S.Ranta 1x2

