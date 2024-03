ANNONS

Under onsdagen blev hon MoDos stora hjälte i andra semifinalmötet med Brynäs.

Nu meddelar SDHL-klubben att parterna kommit överens om en förlängning.

– Det känns som rätt miljö för mig att fortsätta utvecklas och ta nästa steg som hockeyspelare och person, säger hon själv på klubbens hemsida.

MoDo säkrar två spelare inför kommande säsonger. Både Wilma Sundin och juniormålvakten Lovisa Persson har bestämt sig för att fortsätta i Örnsköldsviks-klubben. Detta meddelar man nu under torsdagen. Dagen efter att Sundin skickat in 4–3-målet sent i den tredje perioden för att säkra 1–1 i matcher i semifinalserien mot Brynäs.

– Det är en spelare som vi verkligen har velat behålla. Wilma kom hit som junior, har gått hockeygymnasiet och har haft en väldigt bra utveckling. Hon tar kliv varje år och är en spelare som vi tror mycket på; hon är också en viktig del av vår kultur både på och vid sidan av isen, säger sportchef Björn Edlund på klubbens hemsida.

18-åringen kliver upp i SDHL

Den nu 20-åriga Sundin gör sin femte säsong i SDHL och bidrog i år med 24 poäng på 36 matcher i grundserien. För 18-åriga Lovisa Persson har chansen i högstaligan inte kommit än, men i och med detta avtal tar hon steget upp från MoDos D20-lag.

– Jag tycker det känns kul att ha fått chansen att skriva på. Det var ett självklart val att skriva på när det kom på tal. Min målsättning inför nästa säsong är att fortsätta utvecklas och att tävla om att få spela matcher, säger hon själv på klubbens sajt.

För Sundin blir det ett tvåårsavtal, medan Persson skriver på för kommande säsong.

TV: Rasmus Sandin om OS: "Fantastiskt"