ANNONS

Danick Martel köptes till Örebro för att komma in och lyfta lagets offensiv – men efter nio matcher väntar kanadensaren fortfarande på första poängen.

För hockeysverige.se berättar spetsvärvningen om starten i Örebro, valet att ge upp NHL-karriären och ambitionen att stanna i SHL.

– Det hade varit en dröm för mig att sajna här och kunna stanna i flera år framöver, säger Martel till hockeysverige.se.

Tidigare under säsongen var Örebro HK neddragna i den absoluta bottenstriden och såg ut att riskera att få kämpa för sin SHL-överlevnad. Men sedan Niklas Eriksson klivit ner i båset igen har Örebro blivit mer stabila och även fått resultaten med sig.

De har därmed kunnat lyfta uppåt till att lämna botten bakom sig och i stället sikta på att vara ett slutspelslag.

I tisdags kom dock ett bakslag för Örebro som förlorade med 3-2 borta mot HV71 efter framför allt en riktigt svag start på matchen.

– Vi missade att blockera en del av deras skott vilket ledde till att de kunde göra mål. Det var avgörande för matchen. Alla deras mål kom från blålinjen och vi kan inte släppa igenom alla de tre, säger Örebros nyförvärv Danick Martel och fortsätter:

– Speciellt nu i slutet av säsongen och när slutspelet börjar så måste vi stoppa deras skott. Det är något som vi behöver förbättra. Offensivt var vi bra och hade flera chanser men pucken gick helt enkelt inte in. Jag tycker inte att vi spelade bra men det var en okej match.

Fortfarande poänglös: “Spelar bra men inte fått statistiken med mig”

Martel själv hade flera lägen att göra mål i matchen mot HV71, speciellt i tredje perioden när matchen stod och vägde. Men pucken ville inte riktigt in för kanadensaren.

29-åringen värvades till Örebro i slutet av januari och har sedan hunnit spela nio matcher för klubben – men står fortfarande på noll mål och noll assist. Han har alltså gått poänglös från alla nio matcher hittills trots att han spelar i toppkedjan tillsammans med Hannes Björninen och Jonathan Lekkerimäki.

På de första nio matcherna har Martel skjutit tolv skott på mål och även avlossat 16 skott som har antingen blockerats eller gått utanför. Den tilltänkte spetsforwarden har också träffat målramen ett antal gånger.

Har det byggts upp en frustration i jakten på att få sätta första målet?

– Det är klart att det är frustrerande, speciellt efter en förlust. Om vi hade vunnit hela tiden och jag inte hade gjort mål så hade det inte spelat någon roll. Men i tajta och jämna matcher som denna (mot HV71) så kan det ändra matchen om jag lyckas få igenom ett skott eller kan hålla mig framme och styra. Det hade jag velat göra.

– Det är frustrerande när vi har förlorat men pucken måste ju gå in någon gång. Jag har spelat bra i alla nio matcher här men har inte fått med mig statistiken för att visa det. Överlag försöker jag bidra med mycket energi och göra mitt bästa även om målen inte kommer.

Danick Martel väntar fortfarande på första poängen i SHL. Foto: Jeanette Dahlström/Bildbyrån

Danick Martel flyttade till Europa för den här säsongen efter att ha gjort nio säsonger i NHL/AHL. Han inledde då först med spel i finska HPK där han sköt 15 mål och 23 poäng på 39 matcher för att vara både lagets skyttekung och poängkung.

I januari såldes han dock till Örebro för att spetsa till lagets offensiv där han alltså ännu är poänglös trots att han har stått för ett antal bra prestationer.

Vad tycker du själv om starten i SHL och hur omställningen har varit att komma från Finland?

– Jag vet att i de första matcherna så kände jag att spelet gick mycket snabbare här än vad jag hade vant mig vid i Finland. Där i den finska ligan var det mycket mer passivt spel än vad det är här. Jag har då försökt spela med så mycket energi som möjligt och åka mycket skridskor för att vänja mig vid det så fort som möjligt.

– I början fick jag egentligen inte några chanser att göra mål men min kedja var riktigt bra. ”Lekki” har varit glödhet så det har ändå varit okej. Den senaste tiden har jag ändå tagit mig till lägen att göra mål och jag tycker att jag har spelat bra.

– Min sämsta match var förra matchen (hemma mot Växjö i lördags). Jag tycker att det var en riktigt dålig match från min sida men ”shit happens”. Ibland är det så och det är min enda dåliga match på nio matcher här så jag kan inte riktigt klaga.

LÄS MER: Danick Martel tokhyllar kedjekamraten Jonathan Lekkerimäki: “En blivande superstjärna”

Vill stanna: “Förhoppningsvis kan vi komma överens om ett kontrakt för flera år”

Eftersom Martel har kommit till Örebro som en importspelare så har det funnits stora förväntningar på honom att leverera och vara en spetsforward för lagets offensiv. Speciellt med tanke på att Örebro betalade över 1,5 miljoner kronor i övergångssumma plus lön för att få loss kanadensaren från HPK.

Men hittills står han alltså på noll poäng vilket inte motsvarat förväntningarna.

Martel har haft en intressant karriärsresa innan flytten till Örebro. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

Hur jobbar du för att få igång produktionen, handlar det om att ändra något i spelet eller hur ser du på det?

– Det är lite speciellt för i förra matchen (mot Växjö) så försökte jag göra lite annorlunda saker men det skadade faktiskt mitt spel. Jag hade min sämsta match sedan jag kom hit och det var för att jag försökte för mycket. Jag tror att om jag bara fortsätter spela med mycket energi så kommer det att lossna.

– Jag är en sådan spelare som blir het när det väl lossnar. Jag är kall nu men om jag kan bli het och få igång produktionen i de sista matcherna och in till slutspelet så kommer jag att vara nöjd för de viktigaste matcherna spelas ju i slutspelet. Om vi tar oss dit, och det hoppas jag att vi gör, så passar min spelstil bra för slutspelshockeyn och då kommer jag att göra skillnad.

– Att produktionen inte kommit igång än är frustrerande för jag hade älskat att stanna kvar här i flera år. Då behöver man oftast också leverera poäng som en importspelare och det är frustrerande för mig att jag inte får den utdelningen trots att jag spelar bra. Jag tycker ändå att jag har hjälpt laget på flera sätt så förhoppningsvis kan vi komma överens om ett kontrakt för flera år framöver. Jag måste bara fortsätta spela mitt spel och jobba hårt för jag har chanser och skjuter mycket, till slut borde det lossna för mig då också.

Så du har en ambition om att bli kvar i SHL och skriva ett långtidskontrakt här?

– Ja, självklart. Det hade varit en dröm för mig att sajna här och kunna stanna i flera år framöver. Jag gillar staden och jag gillar laget. Förhoppningsvis kan de då också lita på mig med ett längre kontrakt. Detta är en av de bästa hockeyligorna i världen så varför skulle jag inte vilja spela här?

– Jag hade en dröm om att bli en NHL-spelare men jag är för gammal för det nu, det är passé. Jag tömde mig på all mental energi jag hade där. Nu vill jag bara ha roligt, vara framgångsrik och spela i en toppliga. Fansen är grymma här och alla städer är riktigt fina så självklart vill jag stanna. Även om jag inte skulle få möjligheten här i Örebro så kanske någon annan kan lita på mig för de kommande åren.

Kanadensaren hoppas få stanna i Örebro – eller åtminstone bli kvar i SHL. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Beslutet att ge upp NHL-drömmen: “Ingen litade på mig längre”

Danick Martel gick odraftad som ung men efter att ha blommat ut i juniorhockeyn fick han chansen av Philadelphia Flyers. Han fick mestadels spela i AHL där han producerade bra men spelade sedan fyra matcher för Flyers i NHL innan flyttlasset gick vidare till Tampa Bay Lightnings organisation där han fick göra nio NHL-matcher.

Efter 2018/19 fastnade dock Martel i farmarligan och hoppade runt bland ett antal klubbar i AHL. Han gjorde succé med Laval Rocket 2021/22 och var en de allra bästa spelarna i Calder Cup-slutspelet med nio mål och 15 poäng på 15 matcher vilket gav en andraplats i skytteligan samt en sjundeplats i poängligan för hela slutspelet.

Trots succén så fick Martel inte chansen utan till säsongen 2022/23 fick han i stället en minskad roll i AHL. Då tappade forwarden suget och fattade beslutet att ge upp drömmen om att få spela i NHL.

– Jag tappade mycket av min energi och vilja där efter coronapandemin. Det var riktigt frustrerande för mig. Jag hade ett riktigt, riktigt bra slutspel för två år sedan och jag gjorde 15 poäng på 15 matcher. Men säsongen efter när jag kom tillbaka för träningslägret så fick jag bara spela i fjärdekedjan och blev sedan petad i vår sjätte match för säsongen. Är det normalt för en kille som i princip bar laget till konferensfinalen säsongen innan? Jag tycker inte det och det satte sig i huvudet på mig, säger Martel och fortsätter:

– Jag kände att ingen i Nordamerika litade på mig längre. Så när jag kom till Finland så ville jag bara bevisa för mig själv att jag fortfarande är en väldigt bra spelare. Jag gjorde det också bra och var framgångsrik genom att göra mycket mål även om laget hade det tufft. Och sedan har jag fått komma hit och även om poängen inte har kommit än så hjälper jag ändå laget via mitt spel.

Danick Martel spelade 13 NHL-matcher innan han gav upp drömmen. Foto: Kim Klement-USA TODAY Sports

Jakten på slutspel: “Kontrollerar vårt eget öde”

29-åringen beskriver sig själv som en erkänt bra slutspelsspelare och att han höjer sitt spel i säsongens viktigaste matcher. Under sin karriär har han också haft bra statistik i slutspelsmatcherna.

Örebro är just nu mitt uppe i en slutspelsjakt. Om de hade vunnit mot HV71 hade närkingarna varit i ett lysande läge för att nå slutspel men nu är det mer osäkert. Med tre omgångar kvar att spela så har Örebro 65 poäng och är då blott tre poäng före Malmö och Rögle som ligger utanför slutspelsplats.

Vad kommer krävas av er för att säkra en plats i slutspelet?

– Varje poäng är väldigt viktig just nu. Oavsett vem vi möter så behöver vi ta åtminstone någon eller några poäng för vi kontrollerar vårt eget öde just nu. Om vi vinner våra matcher så spelar vi slutspel. Vi måste bara komma in i mindsetet att alltid kämpa för tre poäng. Om vi vinner två av de tre återstående matcherna så klarar vi det.

– Vi måste ha fokus på nästa match hela tiden och att ta tre poäng. Förhoppningsvis kan lagen bakom oss förlora också. Men för oss är det viktigt att bara tre poäng så att pressen läggs över på de andra lagen i stället för på oss själva, avslutar Danick Martel.

TV: Hedberg om den tuffa tiden i Örebro