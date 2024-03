Sex fighter från Hockeyallsvenskan och två slutspelsmatcher från Hockeyettan. Så komponeras Powerplay-kupongen där SSK och Mora är på jakt efter AIK:s andraplats. Samtidigt kan Troja/Ljungby och Sundsvall skaffa sig matchbollar ett steg ned i sina matchserier. Det är förutsättningarna för onsdagskvällen när åtta gröna bockar ska hittas. Nu kör vi!

Spelstopp: 18:59

1. Björklöven - AIK 1

Efter två matcher med problem att göra mål blev det proppen ur för Björklöven i 5-0-segern hemma mot Mora. I Winpos Arena var Scott Pooley inblandad i det mesta framåt med sitt hattrick. Nu stundar en ny tuff utmaning när AIK kommer på besök. Nick Hutchison hann sätta lite avtryck med en assistpoäng i debuten för sin nya klubb i 5-2-vinsten mot Västerås. Glädjande för Anton Blomqvist är att skadelistan krymper – backgeneralen Erik Norin finns bland annat med i truppen till Umeå. AIK blir en tuff utmaning för “Löven” och alla tecken välkomnas i toppmötet.

2. Djurgården - Östersund 1

Djurgården har det fortsatt kämpigt på bortais denna säsong och efter en ok insats i fredagsmatchen mot Almtuna fick Viktor Andrén slita hårt för att stockholmarna skulle lämna Västerås med två pinnar efter straffar (3-2). Henrik Marklund och Johan Mörnsjö stod för dubbla mål i vinsten mot Västervik i fredagens försmak av det kommande kvalet. Djurgården ämnar säkra hemmaplansfördel i kvarten och ska trots en del skadebekymmer kunna städa av jämtarna, som inte har något att spela för. Lite rädd för Djurgårdens oförmåga att göra mål ibland och tar med ett rensarkryss.

3. Södertälje - Tingsryd 1

Södertälje har alltjämt chans att knipa platsen efter Brynäs. Med Sebastian Dyks sena 2-1-mål i Nybro såg det ut att bli tre viktiga poäng senast. Ledningen blev kortvarig och "Kringlorna" fick nöja sig med en pinne efter en förlust på straffar (2-3). Tingsryds hade inte mycket att komma med mot Karlskoga (1-5) och för smålänningarna väntar strax sommarlov. Harju och Company brukar dock kunna hålla ihop defensiven bättre än vad de gjorde i Nobelhallen. Ettan är högt streckad, men fullt rimlig. Spik!

4. Kalmar - Almtuna 1

Kalmar och Almtuna är två av de fyra lagen som är klara för play in-spel och för hemmalaget är resultatet klart bättre än vad de flesta trodde inför säsongen. Almtuna stal tre poäng hemma mot Djurgården och Robert Kimbys raka hockey med tajt försvarsspel fortsätter att bära frukt. Kalmar i sin tur kommer från ett tufft spelschema innehållandes ett par nederlag. Mot AIK stod smålänningarna upp väl och en poäng hade inte varit oförtjänt. Kan Kalmar komma upp i samma nivå som mot tabelltvåan blir de svårslagna i Hatstore Arena, men Almtuna defensiv och lagmoral imonerar. Helgardering för min del, men ettan först i ledet.

5. Mora - Västerås 1

Mora hade en tuff fredag i Umeå, även om 0-5 inte ger en helt rättvis bild av matchen. Waltteri Ignatjew och Emil Zetterquist fick ingen vidare uppbackning och det lama försvarsspelet är sannerligen något som måste väck inför våren. Västerås säsong med missat slutspel är ett misslyckande. Trots att Gulsvart inte har något att spela för har de bjudit upp till dans mot stockholmslagen i de senaste matcherna. Jag tycker att ettan borde vara ett bra spel här. Västerås lär vara lagomt motiverade att åka till Mora ikväll. Kanske ett kryss ska med på sin höjd.

6. Nybro - BIK Karlskoga 2

Nybro och Karlskoga är två av lagen som går starkast i avslutningen av seriespelet. “Vikingarna” är svårslagna på hemmais och det visade de prov på i den sena upphämtningen mot Södertälje i fredagens straffvinst (3-2). Karlskogas offensiv fortsatte att leverera hemma mot Tingsryd med fem nya mål (5-1). Värmlänningarna är ett av de bästa lagen på resande fot och med Victor Brattström redo för spel igen känns det som vågen tippar över till fördel för gästerna. Tvåan är det första tecknet som plitas ned, men en helgardering känn rimlig i ett helt öppet möte.

7. Dalen - Troja/Ljungby 2

Dalen har dragits med problem i det offensiva spelet under den andra halvan av säsongen och hade svårt att komma till avslut i tisdagens uddamålsförlust (1-2). Hugo Rostedt var en av få som kunde bryta mönstret framåt men dennes 1-1-mål räckte inte till seger. Istället kunde Troja/Ljungbys Carl Ernstig avgöra matchen i mitten av den tredje akten. Det som var talande i gårdagens match var Trojas förmåga att stänga ner Dalens offensiv. Jag tycker Troja är bättre i grund och botten och tvåan lämnas ensam här.

8. Sundsvall - Borås 2

Det var 00-talisterna som visade vägen i Sundsvalls 3-0-seger. Samuel Eklund satte hemmalaget i förarsätet i den första perioden och i tredje akten utökade Linus Millner Westberg ledningen till 2-0. Borås försökte få till en reducering men en storspelande Christof Von Burg i hemmakassen avvärjde samtliga 28 försök. Istället kunde Filip Wiberg stänga butiken med 3-0 i öppen målbur. Spelmässigt var det ett litet övertag för de blåvita som på pappret är det starkare laget. Jag är dock medveten om Borås kapacitet och får man bara lite utdelning på den fina offensiv man har i grunden så är tvåan ett hett alternativ. En normal gubbe trycker ned samtliga tecken här, men i en favoritbetonad omgång så väljer jag att ta bort ettan helt då spelvärdet är helt borta. Det är jämnare än vad procenten visar.

Superspiken! - Södertälje

Tråkig spik kan tyckas, men hemma mot ett avsågat semesterfirande Tingsryd ska det bärgas tre poäng utan större bekymmer.

Skrällbudet! - Borås

Sundsvall vann med 3-0 efter att ha avgjort i öppen kasse igår. Borås är klart bättre än dem siffrorna och målvakten Konstantin Barulin har en förmåga att studsa tillbaka och vara helt omutlig ibland. Tvåan är lågt streckad och vi plockar bort ettan helt.

1. Björklöven - AIK 1x2

2. Djurgården - Östersund 1x

3. Södertälje - Tingsryd 1

4. Kalmar - Almtuna 1x2

5. Mora - Västerås 1x

6. Nybro - Karlskoga 1x2

7. Dalen - Troja/Ljungby 2

8. Sundsvall - Borås x2

