250 000 kronor är adderat i potten på tisdagens Powerplay-kupong som bjuder på full SHL-matta. I Ängelholm ska Rögle försöka befästa sin slutspelsplats och jagande MoDo får besök av Luleå som letar efter målformen. Spänning finns det gott om i afton när slutspelet i Hockeyettan drar igång med Dalen - Troja/Ljungby. Nu åker vi!

Spelstopp: 18:59

1. Rögle - Leksand 1

Leksand är på god väg att knipa en kvartsfinalplats och hemma mot Malmö växte masarna ju längre matchen led. I slutändan var det inget snack att de vitblå var numret större än Malmö, men i Ängelholm stundar en tuffare utmaning. Linus Sandin stod i centrum när han först kvitterade under ordinarie tid och sedan satte den avgörande straffen i bortasegern mot Luleå. Rögle jagar en slutspelsplats och kommer inte vika ned sig i första taget framför hemmafansen. Utgå från värdet till vänster och måla så långt pengarna räcker.

2. Frölunda - Linköping 1

Mikael Ruohomaa fanns inte med i truppen när finländarens tidigare klubb, Modo, gästade Scandinavium. Det hindrade inte Frölunda från att koppla ett tidigt grepp om matchen som de aldrig släppte (4-1). Malte Strömwall visade med sina dubbla fullträffar att han kommer vara viktigt för Rönnbergs mannar om slutspelsvåren ska bli lång. Linköping studsade tillbaka hemma mot HV71, men i Scandinavium är de rödgröna svårslagna och hemmasegern känns troligast. Ettan först och främst, men måla gärna på med fler tecken för lite utdelning.

3. Timrå - Oskarshamn 1

Tots nya poäng från Hållander-kedjan blev det en blytung förlust för Timrå hemma mot Skellefteå (3-5). Större förväntningar finns på Dahlén och company som nu får en ypperlig chans att stärka självförtroendet mot ett tröttkört Oskarshamn. Martin Filander, som redan saknar fixstjärnan Patrik Karlkvist, kommer nu få klara sig utan Viktor Lodin som ska undersökas i veckan och riskerar att missa resten av säsongen. Timrå behöver tre poäng för att kunna nå topp sex och trots att hemmalaget streckas hårt är det bara att spika ettan i SCA Arena.

4. MoDo - Luleå 1

Karlin sa efter förlusten mot Frölunda att laget inte hade lyckats ladda om efter matchen mot HV71. En viss bekvämlighet i MoDo:s spel gick att tyda i Scandinavium och frågan är om de kommer lyckas ladda om för att göra en push och utmana om den sista play in-platsen. Luleå stod för en blekare insats mot Rögle och efter matchen slog både “Bulan” Berglund och Omark fast att lagets powerplay var för dåligt. Luleå måste få igång målproduktionen för att inte säsongen ska ta slut i mars och mot ett heltaggat hemmalag som har allt att spela för så tror jag det blir en tuff match för Luleå. Ettan först och sedan tecken från vänster till höger.

5. Skellefteå - Färjestad X

I Västerbotten stundar ett toppmöte och för Skellefteås del är tre poäng ett måste om chansen på seriesegern ska leva. Oscar Lindberg fortsätter vara stekhet med två nya mål i vinsten mot Timrå (5-3). Att Gustaf Lindvall klev av skadad i slutet mot Timrå ska inte behöva påverka speciellt mycket då Linus Söderström finns tillgänglig. Färjestad behövde inte ta ut sig allt för mycket när serieledarna städade av Oskarshamn på bortais (4-1). Glädjande för värmlänningarna är att Ejdsell är tillbaka och i full träning. I ett jämnt möte med någorlunda korrekta streck rullas heltäckningsmattan ut i Skellefteå Kraft Arena.

6. HV71 - Örebro 2

Efter en tung vecka som avslutades med förlust i lördagens rivalmöte talar nu allt för att det blir kvalspel för HV71. Örebro, som har gått starkt i februari med poäng i åtta av lagets nio matcher, kunde inte trots den fina starten ta några poäng mot Växjö (1-2). Det är framförallt lagets starka defensiv som legat till grund för framgångarna då merparten av målen framåt i banan härstammar från individuella prestationer. Kan HV71 få stopp på Lekkerimäki är mycket vunnet. Värdet på ettan är svårt att förbise samtidigt som hemmalagets självförtroende är i botten. Fördel tvåan, men den är högt streckad. Jag bankar in X2 som en vettig lösning.

7. Malmö - Växjö X

Malmö har tagit många imponerande poäng mot slutet, men i Dalarna fick skåningarna soppatorsk. Marmenlind gjorde vad han kunde i mål, men “Hökarna” som saknade bland annat Lauri Pajuniemi räckte inte till mot ett Leksand som var det klart bättre laget (4-1). I Behrn Arena blev det tre nya poäng för Växjö som vände och vann med 2-1. Spelmässigt imponerande dock inte smålänningarna. Lakers jagar alltjämt förstaplatsen och ska hållas som favoriter i Malmö. Dock ser tvåan ut att bli duktig överstreckad och då är jag inte främmande för att plocka med samtliga tecken i jakt på en skräll.

8. Dalen - Troja/Ljungby 2

Dalen har efter sin starka säsongsinledning fått se prestationerna vika och när det blev dags för Jönköpingslaget att välja motstånd fanns det inte mycket att välja på. Troja/Ljungby har vänt på skutan efter lagets tuffa höst och att väljas sist säger en del om vad motståndarlagen tycker om Dennis Fröland och hans kamrater. Jesper Eliasson har studsat tillbaka mellan stolparna och de rödvtia kommer till kvartsfinalserien med sex raka vinster i bagaget. Med sitt nyvunna självförtroende blir Troja/Ljungby en utmaning för samtliga motståndare. Fin tvåa att spika.

Superspiken! - Timrå

En högt streckad etta såklart, men Oskarshamn har ingenting här att hämta. De är redan i laddningen inför ett kval och saknar dessutom en handfull spelare.

Skrällbudet! - Modo

Modo har allt att spela för och är starka på hemmaplan. Luleå har inte imponerat offensivt och behöver få igång sitt spel. Ettan tycker jag är lite lågt streckad och man ska absolut inte räkna bort Modo.

1. Rögle - Leksand 1x

2. Frölunda - Linköping 1x2

3. Timrå - Oskarshamn 1

4. MoDo - Luleå 1x2

5. Skellefteå - Färjestad 1x2

6. HV71 - Örebro x2

7. Malmö - Växjö x2

8. Dalen - Troja/Ljungby 2

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.