1. Frölunda - Luleå/MSSK 2

Dubbla förlängningsdraman och fyra av fem matcher som slutade med uddamålssegrar. Frölunda - Djurgården var den i särklass tightaste SDHL-kvarten. Andrea Dalen blev stor hjältinna i match fem när VF säkrade ett historiskt semifinalavancemang. Roligare än så lär det dock inte bli. När det gäller som mest är suveräna Luleå i stort sett ostoppbara. Leksand vållade som väntat inga som helst problem. Sett till säsongens inbördes möten ska även detta bli en parkpromenix för Noora Tulus och hennes väninnor. Upp till 70-75 procent är det bara att spika av tvåan.

2. Brynäs - MoDo 1

Om semifinalen ovan väntas bli en ensidig historia gäller raka motsatsen för denna duell. Bägge vann sin kvartsfinal i raka matcher, även om Brynäs hade problem och tvingades till dubbla övertidsavgöranden mot Linköping. Peslarová tycks vara den tydliga ettan mellan stolparna och framför sig har hon bland annat ett av seriens bästa backpar i Nylén Persson/Cajanova. Även MoDo har en förstklassig keeper i Andrea Brändli som fick tillfällen att glänsa i de tre matcherna mot SDE. Lina Ljungblom och supertalangen Adela Sapolivova är de som primärt ska göra det framåt. Hemmais kommer att bli avgörande. Där har de rödgröna fördelen över fem matcher, men i Gävle har de tre senaste slutat i moll. 1X känns som en vettig lösning.

3. Fribourg - Bern 1

Även om Fribourg möjligen tappat stinget en aning mot slutet är det den största utmanaren till ZSC Lions i slutspelet. Wallmark missade lördagens kamp mot Ambrì på grund av en benskada och är ett osäkert kort. Coach Dubé lär knappast ta några risker med sin stjärna och särskilt inte när övriga täcker tomrummet så bra. Bern har visat tecken på en bländande defensiv mot slutet. Mycket kan tillskrivas backgeneralen Patrik Nemeth som bidrog starkt till att kontroversielle Adam Reideborn inte hade mycket att stå i mot Lausanne (4-1). När svårighetsgraden skruvas upp ytterligare drar SCB dött. Sund spiketta söder om 55 prollar.

4. Ajoie - Davos 1

Ett par saker består i schweiziska NL. Välbetalda lirare som lever sitt bästa liv bland alptoppar. Fullsatta läktare med otroligt publiktryck. Och såklart slagpåsen Ajoie. Sedan uppflyttningen 2020/21 har pojkarna från Porrentruy fått förlika sig med att deras förutsättningar skiljer sig rejält från de största drakarnas. Tim Wolf har varit ett utropstecken på linjen, trots de många förlusterna. Han har kapacitet att bli någon som Davos-lirarna drömmer mardrömmar om. De blågula gästerna kommer närmast från att ha betvingat ZSC Lions efter dubbla baljor à la Dennis Rasmussen. Med den luften under vingarna ligger underskattning nära till hands. 1X måste med i jakten på stora stålar. Jag plockar alla tecken i hopp om skräll.

5. Kloten - Ambrì 2

Vare sig Gerry Fleming, interimlösningen Larry Mitchell eller Stefan Mair har lyckats få Kloten-skutan på rätt köl. Färst gjorda och flest insläppta är aldrig ett framgångsrecept och snart hägrar negativt kval mot Ajoie. Med det bekräftat har spelarna i den klassiska klubben förmått slappna av och för ovanlighetens skull levererat framåt. SAIK-floppen Tyler Morley har glänst när värdarna tagit fyra pinnar på de två senaste och hittat nätet nio gånger. Morleys landsman Laurent Dauphin har lagt Ambrì på ryggen den senast tiden. Servette sänkte han på egen hand med sina fyra kassar (4-3) och tillsammans med Tim Heed sänkte han Fribourg häromsistens (3-2). Det är rimligt att tro att HCAP kommer att streckas bortom 55, men tycker ändå det känns som en sund spik i skrivande stund då man spelar för hemmafördel i ett kommande play-in.

6. Lugano - Rapperswil 1

Den misslyckade säsongen ska tas i mål. Rapperswil har varit en enorm flopp och trots det sena uppsvinget väntar sommarledighet efter slutsignalen i Cornèr Arena. Under en pinne i snitt på bortais är helt enkelt för dåligt och även när fixstjärnan Cervenka tagit sig i kragen har det sällan räckt. Lugano har fått tillbaka en viktig kugge lagom till att slutspelet snart ska dra igång Marco Müller har saknats sedan mitten av oktober, men gick direkt in i en toppkedja mot Fribourg. Succékedjan med Joly, Carr och Thürkauf har splittrats i syfte att sprida spetskvalitet i laget. Här ska HCL vara numret större. Trolig etta!

7. Servette - Biel X

Slutspel kommer det att bli för de regerande mästarna Servette. Vägen till en upprepning av fjolårets bedrift kommer emellertid att bli lång och krokig. Theodor Lennström uppträder som en toppback efter smällen som höll honom borta i månader. Allra längst bak finns ett stort frågetecken för en minst sagt ostadig Olkinuora. 6-1 mot Lugano var den första tydliga positiva effekten av Biels tränarbyte. Harri Säteri vann målvaktsduellen med hästlängder samtidigt som landsmännen Sallinen och Heponiemi var kliniska när tillfällena uppenbarade sig. Gästerna spelar för slutspelsplatsen och behöver tre pinnar för att garantera densamma. Jag är inte övertygad om att de löser det, men går ogärna utan högersidan. 1X2!

8. ZSC Lions - SCL Tigers 1

Det är inget som helst snack om att ZSC Lions är laget att slå om man vill lyfta pokalen i vädret senare i vår. Det stjärnspäckade gänget från Zürich föll emellertid senast mot Davos (2-4). Där fick reservspaden Zumbühl speltid, något som mycket väl kan komma att bli fallet även här. För SCL Tigers är matematiken enkel. Laget måste ta en pinne mer än vad Biel gör mot Servette för att säsongen inte ska vara över. Därmed finns inga garantier för att tre poäng räcker, men det måste likväl vara ambitionen. Riikola och Saarijärvi bar varsitt tungt ok mot Kloten (5-4) och väntas göra det även här. Den hårt ansatta ettan sällskapas av motivationstvåan.

Superspiken! - Luleå

Tulus, Vainikka, Nieminen och en handfull stjärnor därtill. Suveräna och utvilade Luleå är solklar favorit till SDHL-titeln och lär göra processen kort med ett Frölunda som gått fem tuffa matcher mot Djurgården. Överkörningen inleds i Götet.

Skrällbudet! - Ajoie

Davos har säkrat sin topp-sex-plats och kan ta det piano. HCD kan inte åka till Porrentruy och tro att det bara kan hämta tre poäng. Ajoie må vara avsågad jumbo, men där finns klasslirare kapabla att straffa nonchalans.

Man kan säkert hitta drag och ni får givetvis ha egna tankar, men jag tycker absolut man kan dra ner antal rader och istället höja radinsatsen om man vill åt lite större pengar idag.

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.