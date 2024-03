Ingen NHL-klubb valde att plocka upp honom på waivers. Därmed skickas Jevgenij Kuznetsov ned till AHL för första gången i karriären – och väntas bli den bäst betalda spelaren i farmarligans historia.

Det har varit ett tufft år för Washington Capitals ryska ex-stjärna Jevgenij Kuznetsov.

Utöver att ha haft problem att producera på isen har livet utanför densamma kommit ikapp 31-åringen. Under säsongen valde Kuznetsov självmant att skriva in sig i fackföreningen NHLPA:s stödprogram för att få hjälp. När han nu bedömdes vara redo att återuppta NHL-karriären valde Capitals under lördagen att sätta upp honom på waivers.

Enligt klubbens general manager Brian MacLellan hade han efter samtal med Kuznetsov och hans agent kommit överens om att det var dags för ryssen att ges möjlighet till en nystart. Efter att inte ha lyckats trejda honom blev waivers en andra chans, men efter en säsong där Kuznetsov bara noterats för 17 poäng (6+11) på 43 matcher fanns det inga tagare för honom och hans kontrakt som sträcker sig över kommande säsong och har en lönetaksträff på 7,8 miljoner dollar.

I stället kommer han nu att återuppta karriären i AHL med Capitals farmarlag Hershey Bears. Spelar han en match där kommer han att bli den bäst betalda spelaren i ligans historia. Det tidigare rekordet tillhör den tidigare stjärnbacken Wade Redden som skickades till AHL av New York Rangers 2010 och blev kvar där i två säsonger. Redden hade en lönetaksträff på 6,5 miljoner dollar.

#allcaps Evgeny Kuznetsov has cleared waivers and is expected to be sent to AHL Hershey, where he is believed to be the highest salaried player ever rostered in the AHL.