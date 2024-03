En ny rykande färsk SHL-omgång väntar på lördag. Trots att fem rundor återstår ser läget hopplöst ut för HV71 – som ställs inför en svår bortamatch mot Linköping i helgen. LHC känns som en stabil hemmafavorit, likaså Leksand, men däremot flaggas det för skräll uppe i Norrbotten!

Spelstopp: 15:14

Linköping - HV71: 1 @ 1,86

Läget är som sagt hopplöst för HV71. I torsdags pallade man inte för favorittrycket mot MoDo (1-4) samtidigt som Malmö gjorde jobbet hemma mot Oskarshamn. Därmed har nu HV nio poäng upp till säker mark. Frågan är om ens spelarna tror på det längre? Som om det inte vore nog med det har Lindbom ett par jobbiga avbräck i truppen där skadan på Petersson såklart sticker ut.

Linköping har i sin tur gått på pumpen mot Växjö och Färjestad under veckan. Inte mycket att säga om. Försvarsspelet har varit för dåligt och avsaknaden av Fantenberg har varit påtaglig. Mot ett håglöst HV kommer dock inte defensiven att bli lika exponerad. I offensiv riktning är LHC starka och här tror jag att “Cluben” löser biffen tämligen enkelt. HV:s rekordusla bortasiffror (2-1-20) är såklart en faktor.



Ettan klickas in till 1,86.

Spel: 1 @ 1,86

Tävling: SHL

Plats: Saab Arena

Tid: 15:15

TV: TV4 Play, TV4 Sport Live 2

Luleå - Rögle: Rögle ML @ 2,39

Luleå lyckades vinna derbyt mot Skellefteå (2-0) i tisdags där Lassinantti stod på huvudet. Överlag har dock formen varit sviktande hos norrbottningarna och i torsdags blev det en sur torskmacka i Örebro (1-2). Omark och company är alltid obehagliga i powerplay men totalt sett känns “Bulans” gäng rätt tunna i offensiven.

Ett pånyttfött Rögle lär inte bli någon enkel nöt att knäcka. De ledande spelarna hos RBK har sent omsider börjat leverera och innan förlusten mot Skellefteå (1-3) stod “Bandyklubben” på två raka vinster. Det ska även sägas att insatsen i Skellefteå var fullt godkänd – totalt sett en jämn match. Rögle har tagit sju av nio poäng mot Luleå denna säsong och lördagens möte tror jag blir jämnare än vad oddsen pekar på.

Rögle moneyline (inklusive sudden/straffar) till 2,39 är ett smaskigt odds.

Spel: Rögle ML @ 2,39

Tävling: SHL

Plats: Coop Norrbotten Arena

Tid: 15:15

TV: TV4 Play, TV4 Sport Live 3

Leksand - Malmö: 1 @ 1,72

Sju raka förluster har blivit tre raka vinster i Leksand, vilket lett till att LIF klättrat upp på topp 6 igen. Véronneau har visat strålande form på slutet och i de senaste hemmamatcherna mot Luleå (4-3) och Frölunda (3-0) har masarna varit riktigt bra. Larsson är fortsatt stabil i buren och LIF har även fina underliggande siffror att luta sig mot. Enda bekymret är väl egentligen spelet i powerplay.

Det är också råg i ryggen hos Malmö som har knutit näven och besegrat både Oskarshamn (4-1) och Frölunda (4-1) under veckan. Avståndet ner till HV71 har som tidigare nämnts växt till hela nio poäng. Med lite mindre press på axlarna tror jag dock vi kan få se en liten motreaktion från Redhawks. Ett nytänt Leksand är en erkänd svår bortamatch och i Tegera Arena har inte skåningarna tagit poäng på över två år.

Ettan gillas till drygt 1,70 i odds.

Spel: 1 @ 1,72

Tävling: SHL

Plats: Tegera Arena

Tid: 18:00

TV: TV4 Play, TV4 Hockey

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.

