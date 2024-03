Lördagen bjuder på en härlig mix av matcher. På dagens Powerplay-kupong sticker E4-derbyt ut och en full SHL-omgång får sällskap av ett hockeyallsvenskt möte i gurkstaden. Med flera stora favoriter finns det många stigar att välja för att nå åtta rätt.

Het SHL-lördag – ta rygg på Henrik Hedenskogs andelsspel på Powerplay

Spelstopp: 15:14

1. Frölunda - MoDo X

Mikael Ruohomaa saknades i Frölundas 0-3 förlust mot Leksand. Det var tredje raka nederlaget för göteborgarna som fick se stjärnan Malte Strömwall kliva av i slutet av matchen efter att ha delat ut en offensiv tackling. En situation som tränare Rönnberg tyckte var beklaglig, vilket jag har förståelse för. MoDo säkrade med största sannolikhet SHL-kontraktet i Jönköping och har nu en play-in plats att försvara. Ettan är vettig, men högt streckad. Modo är i fin form och kan absolut ställa till med en scen här. Helgardering!

2. Linköping - HV71 1

Linköping har haft en tuff vecka och i Växjö kom tredje raka nederlaget (2-5). Med 14 insläppta mål på de tre senaste matcherna har defensiven lämnat mer att önska. Nu väntar ett derby mot HV71 som befinner sig i ett utsatt läge. Efter förlusten mot MoDo talar det mesta för att det kommer bli negativt kval för gästerna som behöver gå rent i avslutningen om utfallet ska kunna bli ett annat. Linköping behöver även plocka poäng för att inte falla i tabellen och riskera att missa topp sex. Favoritskapet är befogat och jag är inne på att tåget gått för HV 71, som dessutom har en otroligt osexig bortarad med endast sju poäng inspelade på 23 matcher. Ettan lämnas ensam idag.

3. Luleå - Rögle 2

Luleå kunde inte bygga vidare på derbyvinsten mot Skellefteå när laget föll borta mot Örebro. Brendan Shinnimin var på nytt inblandad i en misstänkt diving-situation och straffades med böter. Rögle är iväg på en norrlandsturné och lyckades inte ta några poäng i Västerbotten. I och med förlusten mot SAIK tappade de grönvita tiondeplatsen till MoDo vars center, Josh Dickinson, sägs vara klar för spel i Ängelholm till kommande säsong. En jämn match är att vänta och med hyfsat korrekta streck åker alla tecken med tidigt i Coop Norrbotten Arena. Rögle har spelat upp sig och är bättre än tabellen visar.

4. Leksand - Malmö 1

Filip Larsson, som är en av SHLs största överraskningar denna säsong, spikade igen hemma mot Frölunda när Leksand tog sin tredje raka seger (3-0). De vitblå har återerövrat kvartsfinalplatsen med minsta möjliga marginal och är i stort behov av att fortsätta plocka poäng. Det är även gästande Malmö som ser ut att ha lämnat kvalstrecket bakom sig och som nu vill förlänga säsongen med slutspelshockey. Malmö har haft det tufft på bortais och saknar dessutom skarpskytten Lauri Pajuniemi. Ettan först och främst, tätt följt av ett kryss.

5. Oskarshamn - Färjestad 2

Färjestad vilade i torsdags och kommer till Oskarshamn med nio raka vinster i bagaget. I tisdagens bortavinst mot LHC gjorde David Tomásek sitt 25:e mål för säsongen och 28-åringen stormar mot skytteligasegern. Ett något skadedrabbat Oskarshamn fick skriva ner en ny förlust i protokollet mot Malmö och när serieledarna kommer på besök talar mycket för en ny nollpoängare. Tvåan över 80 procent är dock svårmotiverad och det är klart att vi tar med fler tecken i jakten på lite större pengar. Tvåan är givetvis väldigt befogad dock.

6. Örebro - Växjö 1

Det börjar bli tjatigt men Jonathan Lekkerimäki är en av ligans hetaste spelare just nu. Lacrossmålet som fällde avgörandet mot Luleå var sniperns 19:e fullträff denna säsong. Gästande Växjö ångar på och tycks inte ha gett upp hoppet om förstaplatsen i tabellen. Mot Örebro har Jönssons mannar stortrivts denna säsong och tagit full pott i de tre tidigare mötena. En tajt historia är att vänta mellan två defensivt starka lag i Behrn Arena. Börja från vänster och gardera efter storleken på lädret.

7. Timrå - Skellefteå 2

Timrå fick sitta vid sidlinjen i torsdags och laget befinner sig i getingboet bland lagen som fightas om topp 6-platserna. Timrå har gått med en tunn backuppsättning i de senaste matcherna och det är en utmaning när ligans bästa powerplay kommer på besök. Skellefteå studsade tillbaka hemma mot Rögle med en 3-1-seger och hakade på lagen i toppen av tabellen. Med två lag som besitter väldigt mycket offensiv spets känns det inte helt otroligt att ett gäng lämnar SCA Arena med tre pinnar. Här kan man plocka med fler tecken om man vill, men jag kommer att gå kort och gå på grundkapaciteten och där håller gästande SAIK högre. Chans- och spiktvåa!

8. Västerås - Djurgården 1

Båda lagen ska först och främst in i ringen under fredagskvällen. Frågan är vilka som hinner ladda om till dagens match. Djurgården börjar sakteliga få tillbaka spelare från skador och för stockholmarna är de avslutande matcherna av stor vikt för att säkra hemmaplansfördel i kommande kvartsfinalserie. Västerås har haft en turbulent säsong, men har visat att de vill avsluta säsongen med fanan högt. Känslan är att gästernas form inte glänser för tillfället, samtidigt som att man har haft det väldigt kämpigt på resande fot. Hemmalaget har en chans kvar att ta sig till ett slutspel, men då är det tre poäng som gäller idag. De har trots allt spelat ganska bra den senaste tiden och mitt tecken blir även här en liten chansning, men jag tror att Västerås ger det ett sista ärligt försök. Tvåan plockas bort helt och jag lämnar ettan ensam.

Superspiken! - Linköping

Linköping möter ett svagt HV 71 och trots att formen inte är på topp i hemmalaget så har man goda chanser till att vända den trenden idag. Gästernas hopp är i princip borta och när offensiven sviker blir det svårt mot ett starkt och anfallsglatt hemmalag.

Skrällbudet! - Rögle

Rögle har ett helt annat självförtroende för tillfället och jag tycker man har bra chans uppe i Luleå. Nederlaget senast var inget att hänga upp sig på utan insatsen var återigen godkänd. Man har goda möjligheter till revansch idag.

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.