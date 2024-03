ANNONS

Toronto har letat back. Nu har man hittat honom i Ilja Ljubusjkin, som nu kommer in från Anaheim. För att ta sig under lönetaket behövde man även blanda in Carolina i leken.

Ilja Ljubusjkin har blivit trejdad för tredje gången i sin karriär. Och för andra gången är det till just Toronto. Ryssen har spelat för Anaheim under säsongen, men när Maple Leafs nu desperat har letat förstärkning på blålinjen får 29-åringen flytta på sig igen.

För att ta in honom under lönetaket har Toronto även behövt fixa och trixa en del.

Det här blev därför en så kallad treklubbs-trejd där även Carolina var tvungna att få blanda sig i. Ducks behåller 50 procent av backens lön, samtidigt som man får ett val i tredjerundan av Toronto i den kommande draften.

Toronto betalar 25 procent av lönen

Samtidigt behåller även Carolina 25 procent av lönen, vilket gör att det blir en väldigt fördelaktig kostnad för Toronto. Som bara då behöver betala drygt 600 000 dollar mot lönetaket.

Carolina får ett draftval i sjätterundan för att man lekte mellanhand, samtidigt som man även ger upp rättigheterna till Kirill Slepets, som i dag spelar i KHL.

Ilja Ljubusjkin har gjort fyra assist på 55 matcher den här säsongen och har totalt spelat över 334 matcher under hans sex säsonger i ligan.

