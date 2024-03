Serievinnaren i Hockeyallsvenskan har krönts och nu ska platserna bakom slås fast. Mora gästar björkarnas stad och i Östersund ges en försmak av kommande kvalfight. Ett första vårtecknen är två slutspelsmatcher från Hockeyettan som tar plats på fredagskvällens heta Powerplay-kupong.

1. Björklöven - Mora 2

Björklöven hade problem att sätta defensiven i 1-2-förlusten mot Djurgården och går mot klubbens sämsta slutplacering i grundserien på fem säsonger. De gröngula dras fortsatt med skador och backen Kim Johansson fick kasta in handduken efter två byten på Hovet. Waltteri Ignatjew spikade igen i hemmatriumfen mot Södertälje (2-0) och Mora närmar sig sakta fullt manskap. Senast Ljunggren och company besökte Umeå blev det seger och med ett Björklöven ur slag känns matchen på förhand svår att sia om. Alla tecken åker med tidigt i Winpos Arena, men plitar ändå ned tvåan som ett första tecken om jag måste välja.

2. Almtuna - Djurgården 2

Djurgården valde att plocka in Kalle Loponen från Västerås innan transferfönstret stängde. Mot Björklöven fick den unge finländaren känna nätrassel för första gången i den blå tröjan. Målglada Olle Liss fällde sedan avgörandet mot sin forna klubb (2-1) och stockholmarna tog viktiga poäng i toppstriden. Almtuna kunde inte knyta ihop säcken borta mot Västerås och den så ofta solida defensiven ekade med sin frånvaro. I Uppsala får Honkens mannar hållas som favoriter och tvåan backas upp med ett kryss.

3. BIK Karlskoga - Tingsryd 1

Filip Svenningsson hade inte gjort mål sedan 24:e januari, men i 5-3 segern mot Västervik small det två gånger om. Karlskoga fortsätter att ösa in mål framåt och med sina 30 procent i powerplay är värmlänningarna bäst i ligan. Luften gick ur Tingsryd som i och med förlusten mot Brynäs kommer att få gå på tidig semester. Hur mycket det kommer att påverka lagets avslutande matcher återstår att se, men i Nobelhallen hålls ett slutspelsjagande hemmalag högst. Den överstreckade ettan är trolig , men får sällskap av krysset.

4. AIK - Västerås 1

AIK studsade tillbaka i onsdags efter ett par svajiga insatser. 18-årige Harry Ahlberg, som förra säsongen spelade för Nackas J18, avgjorde mötet mot Kalmar (3-2) med sin första balja i Hockeyallsvenskan. Västerås fortsatta säsong lever på en tunn lina. Hemma mot Almtuna stod laget för en stark upphämtning och fullbordade vändningen med 54 sekunder kvar på klockan. Poängen ikväll är viktig för båda lagen och mot AIK ser Västerås chanser till slutspel ut att försvinna. Tuff match för gästerna, men vi hoppas givetvis på en liten skräll här. Höga toppar och djupa dalar i Västerås bäddar för en helgardering.

5. Brynäs - Kalmar X

Brynäs besitter en väldig bredd som de visade upp i Dackehallen. Trots att flera tongivande spelare saknades tog gästrikelaget sjunde raka trepoängaren. Till kvällens match är lagkapten Johan Larsson tillbaka efter avstängning, men frågan är hur hårt laget kommer vilja gå i “Monitorn” då seriesegern redan är i hamn. Kalmar kommer från två raka nederlag, men spelar alltjämt för hemmaplansfördelen i åttondelen. Ettan ser ut att spikas av många tippare och alla tecken välkomnas i hopp om en knall i Gävle.

6. Östersund - Västervik 1

I Östersund står inga viktiga poäng på spel, men ack så viktigt är det för båda lagen att sätta sig i respekt för det som komma skall. Östersund kom tillbaka två gånger om mot Nybro, men hemmafansen fick lämna arenan med dystra miner efter ett sent Nybro-mål. Gästande Västervik har endast sex inspelade poäng den senaste månaden och har varit säsongens sämsta lag på resande fot. ÖIK har i sin tur varit svagast hemma, men får trots det hållas som favoriter i detta bottenmöte. 1X ska räcka för grön bock.

7. Borås - Alvesta 1

Play-in-spelet till Hockeyettans kvartsfinaler startade i tisdags och Borås gick på knock i det första mötet och En av lagets veteraner, Henrik Eriksson, stod för ett hattrick i 6-1-vinsten. Alvesta har haft en del att fundera över sen i tisdags och kommer till kvällens fight med kniven mot strupen. Borås har oddsen på sin sida att stänga butiken ikväll och det finns ingen som helst anledning till att plocka fler tecken än ettan här. Spik!

8. Kalix - Falu IF 1

Falu IF:s unge talang Charlie Forslund, som har stått för en fin säsong, nätade två gånger om när laget skaffade sig matchboll framför hemmapubliken (4-2). Kalix har varit starka på bortais och stod upp bra i “Lugnet”, men när laget hamnade i underläge bakom för tredje gången i matchen lyckades de inte resa sig igen. Förutsättningarna för norrbottningarna är glasklara i afton – vinst krävs för att utjämna matchserien. Ettan är en fin värdespik här absolut. Vill man ha fler tecken så jobbar ni från vänster till höger. Kalix ska vara favorit.

Superspiken! - Borås

Borås vann enkelt i match ett och innan det i grundserien mot Alvesta vann man även där lätt. Det finns ingen anledning att tro att Alvesta reser sig här. Dagens bank enligt mig.

Skrällbudet! - Kalmar

Brynäs har säkrat förstaplatsen i tabellen och frågan är hur hårt Niklas Gällstedt väljer att matcha sitt manskap. Hemmasegern är trolig, men när ettan ser ut att hamras ned i avgrunden måste X2 med. Kalmar är ett skridskoskickligt lag som kommer köra för glatta livet.

