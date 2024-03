ANNONS

Charlie Forslund har kommit fram som en raket i Falun och öser in poäng i Hockeyettan – som 17-åring.

Nu följs forwarden av större klubbar.

– Vi kommer lyssna på vad andra har för planer för honom, säger spelarens agent Jonas Thomsson till Hockeysverige.se.

Från att ha börjat säsongen i Faluns J18-lag har Charlie Forslund nu blivit en joker för Falu IF som har överraskat stort i Hockeyettan under våren. Laget tog sig vidare till ett playoff mot Kalix, där man nu också leder med 1-0 i matcher.

Det efter 4-2 i första mötet – och två mål av ligans succéjunior.

I grundserien blev det 19 poäng på lika många matcher och i slutspelet har han nu alltså börjat med två mål på en match. Det krävs därför ingen raketforskare för att förstå att Falusonen nu följs av större klubbar.

– Det jag kan nämna är att vi har en väldigt bra dialog med Falun, så det kan vara rätt väg för honom att gå framöver också - men de förstår också att vi kommer lyssna på vad andra har för planer för honom. Efter säsongen kommer vi välja den väg som passar honom och hans fortsatt resa och utveckling bäst, säger Forslunds agent Jonas Thomsson till hockeysverige.se..

Med 19 poäng är han också den 16:e bästa poängplockaren i Hockeyettans historia bland U18-spelare, med bara två poäng upp till topp tio. Kollar man poängsnitt så är han sexa genom tiderna bland de som har U18-spelare som har spelat fler än 15 matcher.

Tillgänglig för NHL-draften: “De har fått upp ögonen”

Noterbart är också att Charlie Forslund den här våren är tillgänglig för att bli draftad. Det eftersom att han är född 2006. Och efter den här säsongen är det inte helt otänkbart att en NHL-klubb kan tänkas slå till.

Speciellt eftersom forwarden mäter närmare 190 centimeter och har en väldigt kraftfull spelstil.

Finns det någon NHL-klubb som har börjat höra sig för?

– Vi har såklart fortlöpande kontakt med både scouter i Sverige och våra NHL-kontakter ”över pölen”. Det jag kan säga är att de har fått upp ögonen för det han gjort under denna säsong. Han är ju född 06 så det kommer finnas fler än en möjlighet för honom att bli upp-plockad "over there".

Falun spelar under lördagen en returmatch borta mot Kalix. Vinner man den går man vidare till nästa omgång men vid förlust väntar en tredje och avgörande match under söndagen.

