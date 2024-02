Torsdagen är kommen och traditionsenligt spelas det SHL-hockey. Många blickar kommer att riktas mot HV71 - Modo på kvällens Powerplay-kupong och som förutom svensk hockey bjuder på dubbla matcher från Schweiz. Med flera stora favoriter bör minst en fällas när de gröna bockarna hittas. Nu kör vi!

Spelstopp: 18:59

1. Leksand - Frölunda 1

Leksand fick trots en tidig 2-0 ledning i Oskarshamn slita hårt för sina två poäng. Mantas Armalis kommer inte att finnas med i truppen de fyra kommande matcherna efter tisdagens sucker punch på Palola. Frölunda kommer till Dalarna med två raka plumpar i protokollet. I defensiven fanns mer att önska mot Malmö och i de två förlusterna har målmaskineriet hackat. De vitblå har som vanligt ett enormt stöd hemmaborgen och med Filip Larsson mellan stolparna är det ingen fara på taket. Frölunda har frågetecken för Ruohomaa som legat sjuk i dagarna. Ettan känns vettig och plitas ned först och främst. Fyll på från vänster till höger efter plånbok.

2. Växjö - Linköping X

Trots att Marcus Sylvegård målade på nytt slarvade Lakers bort en tvåmålsledning i Hägglunds Arena. Växjo drog det längsta strået på straffar, men poängtappet innebar att avståndet till förstaplatsen växte i och med Linköpings förlust hemma mot serieledarna. Fyra insläppta första tjugo är svaga papper och efter den tunga första perioden kunde inte Lejonen resa sig. 3-6-förlusten ser ut att göra att många väljer att spika ettan vars procent har seglat iväg – måste X2 med trots att LHC saknar Fantenberg.

3. Örebro - Luleå X

Örebro och Jonathan Lekkerimäki går starkt på målrakan. 19-åringen har gjort mål i tre raka matcher. I övertidssegern borta mot Timrå small det för 18:e gången denna säsong, att Erikssons manskap kämpade med målskyttet för ett par veckor sedan är svårt att tro. Luleå spikade igen mot Skellefteå i grundseriens sista Norrlandsderby och Joel Lassinantti höll karriärens 50:e nolla. Det är två lag som prioriterar defensiven som ställs mot varandra i Behrn Arena. Känns som en tight och målsnål drabbning där mycket väl krysset kan bli verklighet. För mig helt omöjligt att tippa vinnare och bankar ner samtliga tecken.

4. HV71 - MoDo 2

Det är många som kommer att följa matchen i Husqvarna Garden denna afton. HV71 är pressade att ta tre poäng i kampen om att undvika negativt kval. MoDo kommer till Jönköping stärkta efter poängen mot Växjö där nyförvärvet Kyle Topping spräckte målnollan i den rödgröna tröjan. Gästerna har gått segrande ur samtliga möten lagen emellan denna vinter och en vinst i kväll skulle med största sannolikhet säkra SHL-kontraktet. HV 71 är starka hemma, men spelar också med en enorm press på axlarna. Någonting säger mig att HV skiter i byxorna idag och Modo plockar med sig samtliga poäng hem. Gästerna har spelat ganska bra senaste matcherna och kan skrälla här. Någonstans måste man chansa och jag chansar på spiktvåan. Den som vill plockar givetvis med fler tecken.

5. Skellefteå - Rögle 2

Adam Tambellini bröt en fyra matcher lång måltorka när han kvitterade mot HV71 i en match som slutade i en 4-1-seger för Rögle. Spelmässigt har det ljusnat för RBK som reser till Västerbotten med två viktiga trepoängare i bagaget. Skellefteå fick se sin segersvit komma till ett slut mot Luleå som lyckades stänga ner den gulsvarta offensiven. Hemmalagets chanser att revanschera sig ikväll får ses som goda, men Rögle bör inte underskattas. Rulla ut heltäckningsmattan i Skellefteå Kraft Arena och försök att jobba in X2. Rögle har hittat ett bättre flyt i sitt spel senaste veckorna.

6. Malmö - Oskarshamn 1

Oskarshamn knep sin första poäng på över en månad hemma i övertidsförlusten mot Leksand. Efter matchen kom allt att handla om 2–2-skytten Olli Palola. Finländaren knockades till isen av Leksandskeepern i den andra perioden och smällen hindrar honom från att delta i Malmö. Hökarna kommer från en blytung trepoängare borta mot Frölunda och Kollars mannar gav tränaren svar på tal. Malmö vill ta kliv mot säkrare mark och ska hållas som favoriter. Oskarshamn har inte råd att förlora fler spelare inför kvalet och man är för tunna även mot ett av seriens sämre lag. Ettan lämnas ensam trots hög procent.

7. Zug - ZSC Lions 2

Det bjuds på ett toppmöte i den schweiziska högstaligan denna torsdag. Gästerna från Zürich leder serien och kan med en trea ikväll säkra förstaplatsen. Hemmalaget ligger fyra i tabellen, men har fått soppatorsk. Med sju raka nederlag och ett spel som har lämnat mer att önska har inte Zug uppträtt som ett topplag den senaste tiden. De tre tidigare gångerna som lagen har stött på varandra i vinter har alla slutat med bortaseger. Med Lions i bättre slag för stunden känns det som att den traditionen kan fortsätta och tvåan spikas om den stannar under 45 procent.

8. Biel - Davos 1

Biel spelade final för mindre än ett år sedan, men säsongens svaga resultat fick klubben att tillslut tappa tålamodet. Både huvud- och assisterande tränare har fått lämna och in kommer svenske Anders Olsson som har ett förflutet i klubben som assisterande tränare. Tillsammans med sportchefen ska 48-åringen försöka vända skutan och knipa en play in-plats. Gästande Davos har gått starkt den senaste tiden och ser ut att hejas på av många. Värdet hamnar således till vänster, men en helgardering känns vettig.

Superspiken! - Malmö

Malmö har allt att spela för och Oskarshamn är trots sin poäng senast seriens sämsta lag. Ettan känns fullt rimlig och behövs inte motiveras särskilt mycket mer.

Skrällbudet! - Rögle

Rögle har tagit sex viktiga poäng mot lagen kring kvalstrecket. I Skellefteå är hemmalaget favoriter, men RBK-poäng är troligare än vad tipparna tror. X2 tar plats till strålande värde här.

1. Leksand - Frölunda 1x

2. Växjö - Linköping 1x2

3. Örebro - Luleå 1x2

4. HV71 - MoDo 2

5. Skellefteå - Rögle 1x2

6. Malmö - Oskarshamn 1

7. Zug - ZSC Lions 2

8. Biel - Davos 1x2

I samarbete med Svenska Spel Sport & Casino AB

Spel för dig över 18 år

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen: 020-819100

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.