En mindre smäll bakom mål får tuffa konsekvenser för Ottawa Senators.

Centern, Josh Norris blir borta en längre tid med en ny skada.

Det var under mötet med Nashville natten till onsdag som olyckan var framme. Ottawas Josh Norris tog sig in bakom mål, men hamnade snabbt liggandes på isen. Predators Cole Smith hade tryckt till centern som därefter flög in i målburen med axeln före. Ett oroande tecken för de som kan Norris skadehistorik,

Nu meddelar Senators coach Jacques Martin att Norris kommer att bli borta en längre tid på grund av en överkroppsskada. Detta rapporterar TSN.

– När det är en kille som har en skadehistorik och det ser ut som samma typ av situation…den tar i huvudet, men han dundrar även in hårt i mittstolpen på baksidan av buren. Han reste sig, men visste direkt att något inte stämde. Det är en känslosam smäll för laget och en fysisk smäll för en spelare som tagit sig genom skador tidigare, säger experten Jamie McLennan.

Den nu 24-årige centern har tidigare genomgått två operationer på sin vänstra axel och spelade endast åtta matcher förra säsongen. Denna har han gjort 30 poäng (16+14) på 50 matcher.

