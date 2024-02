Powerplay-tips: Kritisk duell på Hovet – kan Björklöven ta sig samman?

Det är slutspurt i den hockeyallsvenska grundserien. Ungefär en handfull matcher återstår för samtliga klubbar och även om streckstriderna i sig känns tämligen odramatiska är det desto mer kamp för att positionera sig. Både vad gäller topp sex-klubbarna, men även för åttondelslagen. Vi avrundar dagens bong med att blicka norrut. Boden - Piteå blir en riktig höjdare i Allettans absoluta toppstrid.

Spelstopp: 18:59

1. Djurgården - Björklöven 1

Djurgården har i och med ett gäng förluster i snabb takt tappat kommandot i den hockeyallsvenska grundserien. Nu förväntas mycket folk ta sig till Hovet och den blårandiga publiken ser även ut att få skåda Krügers comeback efter en kortare tids frånvaro. Nu ställs DIF mot ett Björklöven som inte riktigt kom upp i nivå mot Södertälje senast och som saknade sin fältherre i de bakre leden, Daniel Rahimi, men även ett par viktiga offensiva kort. I Stockholm känner jag mig tämligen bekväm med att kryssa ner ettan och stanna där med tanke på Lövens avbräck. Fyll på med kryss och sist tvåan om vill helgardera.

2. Mora - Södertälje 2

Södertäljes defensiv har varit strålande på slutet. SSK har i och med fyra insläppta mål på lika många matcher skördat tio av tolv möjliga poäng och således är Bogren och company återigen tillbaka som tvåa i tabellen. En ytterst viktig plats att försöka hålla hela vägen in i mål. Mora befinner sig sju pinnar bakom och för dalalagets del är det knappast kringlorna som ligger i siktet, utan snarare att hålla sin fjärdeplats i tabellen och därmed hemmaplansfördel i kvarten. Det blir lurigt för MIK som inte alls fick ihop spelet senast (1-4 mot Kalmar). Just nu håller jag gästerna som det bättre laget, men Smidjegrav är en svårspelad plats och hemmalaget kan absolut vinna här. Vettigt att plocka med fler tecken och etta-tvåa är mitt bud här.

3. Kalmar - AIK 2

AIK orkade inte stå emot Brynäs tunga forecheck på Hovet senast. Torsk blev det och Gnagets topp fyra-plats hänger på en skör tråd. Fortsatt finns lite frågetecken kring ett par AIK-lirare, men Kalmar borta ska trots allt vara en uppgift ett i grunden starkare bortalag ska fixa. KHC är mer eller mindre klara för åttondelsfinal framgent. Ett väldigt fint kvitto på att nykomlingarna gjort många bra saker i år. Värdarna var dock chanslösa i derbyt mot Nybro senast och av bara farten inkasserar arrangörsklubben en ny torsk. Trolig tvåa, men kan garderas då Kalmar inte alls är ofarliga på hemmaplan.

4. Västervik - BIK Karlskoga 2

Västervik putsar på detaljerna inför kvalspelet senare i vår. VVIK har ändrat en del i kedjorna på slutet och mycket på grund av Desruisseaux entré. Med fyra omgångar kvar att spela i grundserien är målet med Västervik att finna glädjen till hockeyn igen samt stå redo för att utmana Östersund och i slutändan vinna fyra fajter. BIK hemma är ett test som heter duga. Värmlänningarna är i gott slag och nöp i helgen dit nyss nämnda ÖIK med 4-2. De blåklädda är dock ljusår bättre hemmavid än utomsocknes, vilket inte minst fem förluster på sex raka resor visar. Jag väljer att pressa in helgarderingen i ACT-hallen där 1X är värdemässigt godis.

5. Västerås - Almtuna 1

Västerås kunde mycket väl ha spelat till sig poäng borta mot Björklöven, men 4-6 i gumpen blev till slut resultatet i Umeå och därmed är denna strid med Almtuna att benämna som en sista avlägsen chans i jakt på slutspel. Seger för VIK och en plats i åttondelen är fortsatt möjlig. Torsk och tåget har gått. Uppsala-klubben får ändå anses som ett bra motstånd för detta nybyggda gulsvarta sällskap. Besökarna har förlorat tre av sina fyra senaste bortamatcher och ser också ut att sakna ett par lirare som Kimby helst hade velat ha tillgängliga här. Ettan gillas i ABB Arena och kan var ett spikalternativ.

6. Östersund - Nybro 1

Östersund har sedan nyår ställt in sig på kvalspel och även om jämtarna in i det sista haft tron att kontraktet skulle kunna lösas även utan playout-lir har verkligheten hunnit ikapp. Föreningen är tillräckligt företagsam och ekonomiskt stark för att ha kunnat göra en satsning. Rotation på tränarposten samt ett antal nyförvärv har stadgat upp laget. Sett till femtontalet omgångar bakåt i tiden är värdarna poängmässigt bättre än Nybro. Ett gäng nykomlingar som befinner sig i Jämtland och som kommer få bekänna färg. Vikingarna är vassa i hemmaborgen, men väldigt mycket mer dämpade på resande tass. Bara Västervik är sämre på bortaplan. 1X känns som en solid lösning till trevligt värde.

7. Tingsryd - Brynäs 1

Innan vi flyttar oss från Hockeyallsvenskan till den rafflande Allettan Norra slår vi oss ned i Dackehallen för ett häftigt möte. Tingsryd lever på hoppet om slutspel efter att ha fått med sig en blytung 2-1-seger mot Almtuna. De grönvita måste troligen gå rent för att en åttondelsbiljett ska kunna bärgas och första hindret är serieledarna Brynäs. Svårt såklart, men ändå inte omöjligt. BIF är mer eller mindre klara seriesegrare och kan komma att slå av lite på takten. Dackehallen en onsdag är dessutom en tämligen ogästvänlig plats som kan knäcka psyken hos de mest luttrade hockeyspelarna. Kopacka och Larsson är därtill avstängda. Jag vädjar om en knall och testar ettan till magisk prolle då gästerna vilar samt saknar ett par gubbar.

8. Boden - Piteå X

Med en omgång kvar att spela av Allettan Norra är det ett riktigt getingbo i kampen om topp två-platserna. I förarsätet sitter Piteå och en seger borta mot Boden skulle garantera en framskjuten position och således ett bättre playoff-läge. Så enkelt blir det däremot inte. Boden har tillräckligt med kraft inom sitt lag för att knäcka gästerna och tre pinnar för Joakim Fagervalls mannar spikar topp två-platsen. Även två poäng kan komma att räcka såvida övriga resultat inte studsar käpprätt emot. En häftig och extremt svårsiad dust således där jag helst av allt bara vill bocka i samtliga rutor och traska in i mål.

Superspiken! - Västerås

Almtuna är ojämna just nu och spelar en ganska medioker ishockey. Västerås har fått en liten sen nytändning och med ett gäng nya hungriga spelare finns ett nytt hopp i VIK-lägret. Jag gillar ettan skarpt och singlar de gulsvarta till en fin procent.

Skrällbudet! - Tingsryd

Brynäs i Dackehallen en onsdag känns som upplagt för ett misslyckande. Tingsryd har fortsatt en slutspelsplats att kriga om och kommer såklart ge allt för att skrälla mot superlaget från Gävle. Ettan är en häftig spik för den som vågar.

1. Djurgården - Björklöven 1

2. Mora - Södertälje 12

3. Kalmar - AIK 1x2

4. Västervik - Karlskoga 1x2

5. Västerås - Almtuna 1

6. Östersund - Nybro 1x2

7. Tingsryd - Brynäs 1

8. Boden - Piteå 1x2

I samarbete med Svenska Spel Sport & Casino AB

Spel för dig över 18 år

Spelar du för mycket?

Ring Stödlinjen: 020-819100

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.