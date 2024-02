ANNONS

I en tid där slagskämpar nästan försvunnit från NHL, har en ung kille som valdes i draftens sjätterunda tagit ligan med storm. Matt Rempe skapar rubriker i New York Rangers – i en kedja tillsammans med svenske Adam Edström.

Matt Rempe har kommit in i New York Rangers och gjort ett stort avtryck direkt. Han inledde sin första NHL-match med att slåss mot Matt Martin i utomhusmatchen mot New York Islanders.

På den vägen har han fortsatt. Under sina fem första matcher i NHL har han hunnit med fyra slagsmål mot några av ligans erkänt tuffaste slagskämpar.

Men den storväxte kanadensaren har också gjort avtryck i poängkolumnen. Han har gjort två poäng, varav ett var hans första NHL-mål i karriären mot Philadelphia Flyers. Den delen av sitt spel vill han också visa mer av.

– Jag vill visa att jag kan spela skickligt, spela hårt, spela på flera sätt och på flera positioner. Att jag kan vara en bra spelare och hjälpa laget vinna matcher, säger han till The Journal News.

Under sin hittills korta NHL-karriär har Rempe fler utvisningsminuter än total istid. Något som Rangers tränare Peter Laviolette pratat med honom om.

– Han lär sig inget i utvisningsbåset, säger Laviolette till The Journal News.

“Tror det bara kommer bli bättre”

Tillsammans med Adam Edström och Barclay Goodrow, har Rempe bildat en framgångsrik kedja som är jobbig att möta för motståndarna. Både Rempe och Edström utmärker sig också tack vare sin storlek – båda mäter över två meter. På de fem matcherna Edström och Rempe har spelat tillsammans har de stått för 28 tacklingar sammanlagt.

Veteranen Goodrow berättar att han tycker att det har varit roligt med att spela med de båda nykomlingarna, och att de har gjort det väldigt bra.

– De är fenomenala skridskoåkare. Jag tror “Eddy” var en av de snabbaste, om inte den snabbaste, på träningslägret (i somras). De är rörliga, de har långa klubbor och båda har lång räckvidd. Jag tror att det bara kommer att bli bättre i takt med att de blir mer bekväma och förstår vilka verktyg de har och hur de kan använda dem, säger Goodrow till The Journal News.

Matt Rempe har spelat både i NHL och AHL för Rangers organisation den här säsongen. I AHL har han gjort 12 poäng på 43 matcher för Hartford Wolf Pack och samlat på sig nästan 100 utvisningsminuter. I NHL har det blivit två poäng på fem matcher, hittills.

Om Rempe får avsluta säsongen med Rangers, eller om han blir nedskickad till farmarligan igen återstår att se.

