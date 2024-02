ANNONS

Pierre Engvall stod för en assist och hjälpte New York Islanders till en seger mot Dallas Stars i natt. Efter matchen hyllades han av tränaren Patrick Roy.

– Han var dominant därute, säger Roy till NHL.com.

New York Islanders lyckades övertidsbesegra Dallas Stars på bortais i natt med 3–2. Övertidshjälte för bortalaget blev Bo Horvat, som för tredje gången den här säsongen prickade in ett övertidsavgörande för Islanders då han fint framspelad av Mathew Barzal tryckte in segermålet bakom Scott Wedgewood drygt tre minuter in i övertidsspelet.

– Vi vet att alla matcher är viktiga nu. Alla matcher spelar en viktig roll för resten av säsongen. I dag tog vi två viktiga poäng och vi har ytterligare två viktiga poäng att ta mot Detroit senare i veckan, säger Horvat till NHL.com.

Pierre Engvall hyllas av Patrick Roy

Både Simon Holmström och Pierre Engvall skrev in sig i poängprotokollet för Islanders med varsin assist, där Engvall framförallt fångade tränaren Patrick Roys uppmärksamhet i matchen.

– Jag tycker att Engvall hade en supermatch. Han spelade bra och åkte skridskor på ett bra sätt. Han var dominant därute. Jag är väldigt glad, säger Roy.

Engvall har nu producerat 18 poäng (6+12) på 52 matcher för New York Islanders denna säsong och som sedan tränarbytet höjt sin speltid med en dryg minut per match under Roys ledning.

Dallas Stars – New York Islanders 2–3 e. sd (0–1, 2–1, 0–0, 0–1)

Dallas: Matt Duchene (23), Logan Stankoven (1).

New York: Ryan Pulock (4), Kyle MacLean (2), Bo Horvat (23).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.