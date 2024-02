ANNONS

Med två nya poäng i nattens 4–2-seger över Los Angeles har nu Connor McDavid nått 90 producerade poäng för åttonde säsongen i rad. Därmed skriver han in sig i ett exklusivt sällskap i ligan.

Efter en i Connor McDavid-mått mätt trevande inledning på säsongen har Edmontons superstjärna de senaste månaderna varvat igång ordentligt. Sedan årsskiftet har McDavid gjort 43 poäng på 22 matcher, vilket är bäst i ligan, och i natt stod McDavid för två poäng för femte matchen i rad när Oilers hemmabesegrade Los Angeles Kings med 4–2.

McDavid fanns med i förarbetet till Zach Hymans 1–1-mål i öppningsakten samt Evan Bouchards matchvinnande 3–2-mål i den tredje perioden och har nu producerat 91 poäng på 54 matcher denna säsong.

Skriver in sig i exklusivt sällskap

För McDavid innebär det att han nu producerat 90 poäng eller fler under åtta säsonger i rad, vilket skriver in honom i ett tämligen exklusivt sällskap i ligan. Enligt NHL Public Relations är McDavid den blott sjätte spelaren i NHL:s historia att stå för 90 poäng eller fler under åtta raka säsonger, något bara Wayne Gretzky (13 säsonger), Mike Bossy (nio), Jari Kurri (åtta), Dale Hawerchuk (åtta) och Marcel Dionne (åtta) tidigare lyckats med.

En månad in på årets säsong låg McDavid på en 114:e plats i NHL:s poängliga, en poängliga där han nu klättrat upp till en tredjeplats med sina 91 poäng. Oilers superstjärna har fem poäng upp till tvåan Nathan MacKinnon och elva poäng upp till poängligaledaren Nikita Kutjerov. Både MacKinnon och Kutjerov har spelat fem matcher fler än McDavid den här säsongen.

Edmonton Oilers – Los Angeles Kings 4–2 (1–1, 1–1, 2–0)

Edmonton: Zach Hyman (38), Leon Draisaitl (29), Evan Bouchard (15), Ryan Nugent-Hopkins (16).

Los Angeles: Trevor Moore (22), Alex Laferriere (8).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.