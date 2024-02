Ett hockeyallsvenskt prestigemöte från Scaniarinken frontar måndagens Powerplay. Södertälje bjuder in Björklöven och utöver matchen i sig har vi även en målduell mellan Eriksson och Pooley att se fram emot. Efter ett rödvitt mellanspel är det fullt fokus på NHL under kupongens senare del. Nu tar vi upp jakten på åtta rätt!

Spelstopp: 18:59

1. Södertälje - Björklöven X

Bara ett mål skilde i fredagens rivalmöte i Scaniarinken. Ändå var nivåskillnaden tydlig mellan segrarna i Södertälje och förlorarna i Djurgården. Med Krupic och Pitkänen som målskyttar och Harlestam som framspelare är det omöjligt att inte credda Emil Georgsson för dennes sportcheferi. SSK har en pinne till godo på AIK med en match mindre spelad. Silverplatsen är därmed deras att förlora. Björklöven välkomnade Joona Voutilainen tillbaka in mellan stolparna mot Västerås. Någon drömlik återkomst blev det inte för stjärnmålvakten som såg ringrostig ut. Även i Lövens fall var det sena värvningar - Hämäläinen och Killinen - som gick i bräschen. I Scaniarinken gäller värdarna som favoriter, men gästerna har bra stats mot topplagen denna säsong. Helgardering.

2. Marcus Eriksson - Scott Pooley X

Att Marcus Eriksson är värd en SHL-chans efter alla dessa dominanta HA-säsonger är dagens underdrift. Att östgöten slår personliga rekord som 38-åring säger det mesta om vilket unikum vi har att göra med. ”Mackes” målfarlighet är uppenbar, men allra bäst är han som framspelare. Rollen som kreatör har blivit tydligare med Videll på skadelistan. Utmanaren i denna målduell är en mer utpräglad sniper, som dock inte har samma strålande år som sin motpart. Skottvillige Scott Pooley har börjat röra på sig mot slutet och lär vara formtoppad lagom till slutspelet, men får svårt att hitta igenom det starka Södertälje-försvaret. Är det någon som målar så känns det som Pooley ändå har bäst chans att hitta nät.

3. Rungsted - Esbjerg 2

Danska Metal-Ligaen är och förblir underlig. Rungsted tog i från tårna och visade ingen som helst pardon när Odense manglades (6-0). Ett dagar senare var det fina spelet som bortblåst när Seier Capital bara mäktade med att lösa en pinne mot ett blekt Herlev (2-3 efter övertid). Förmågan finns i hemmalägret, men gör sig inte alltid till känna. Den lysande offensiv som legat bakom Esbjergs urstarka februari-form har inte alls glänst på samma sätt mot toppduon. I de fina insatserna mot Aalborg och Sönderjyske har Energy radat upp heta möjligheter. Den sista skärpan har saknats och kanske är den tillbaka här. Ett-tvåan löser biffen denna.

4. Washington - Ottawa 2

Trots en beundransvärd insats mot Florida stannade Washingtons segersvit vid tre. Mantha och Oshie föll ifrån jämfört med segern mot Tampa och med deras kvalitet i de avgörande momenten hade utfallet kunnat bli ett helt annat. Duon är uppsatt som dag-till-dag och även i övrigt är frånvaroläget ett aber för Spencer Carbery. Då har ett formstarkt Ottawa alla möjligheter att klampa in i Capital One Arena och plocka poäng. Josh Norris smällde in dubbla påsar mot Dallas (4-1) och var i allra högsta grad involverad när även Vegas lades på rygg (4-3 efter straffar). Artem Zub är ett osäkert kort med en underkroppsskada, men annars kan “Alfie” och gänget i båset välja och vraka. Tydlig högerfattning först och främst.

5. Dallas - New York Islanders 1

Dallas avslutade en i stora drag misslyckad roadtrip med att tvåla dit Carolina. I en match med ytterst få avslut vann Oettinger målvaktsduellen mot Kochetkov samtidigt som stjärnor som Heiskanen och Robertson tog sitt ansvar. 2-1-segern blev även NHL-debut för AHL:s poängkung Logan Stankoven och den bådade gott inför framtiden. Att Stars nu skickat ned honom och backen Pouliot till Texas antyder att två av Seguin, Hakanpää och Lundkvist är fit-for-fight. För New York Islanders del blev det tydligt att Ilya Sorokin i kassen inte är riktigt på samma nivå som i fjol i förlusten mot Tampa (2-4). Spelmässigt var Isles betydligt bättre, men stoppades gång efter annan av Vasilevskiy. Norr om 60 procent till vänster är i hårdaste laget, men också en befogad favorit. Vi garderar med ett kryss.

6. Seattle - Boston 1

Om trenden med förstklassiga Seattle-prestationer mot topplag fortsätter har publiken i Climate Pledge Arena all anledning att hoppas på en framgång. I närtid har vi sett Kraken piska på Canucks (5-2) och för mindre än två veckor sedan snuvade Joey Daccord just detta Boston på hela konfekten (4-1). Bruins kom att repa sig efter nederlaget, men har också hunnit med att tappa 2-0 till 2-3 mot Vancouver efter att ha gjort en oerhört slät figur i slutronden. Nyttige Hampus Lindholm saknades och väntas inte vara tillbaka förrän senare i veckan. Vi chansar bort Boston helt pågrund av den höga procenten. Noterbart är att Boston spelat oavgjort i fem raka matcher.

7. Edmonton - Los Angeles 1

Efter Edmontons sanslösa segersvit har resultaten gått lite upp och ned. Mot Calgary var det mycket som funkade i offensiven, inte minst samspelet mellan Zach Hyman och Connor McDavid. Dessvärre hade vare sig Stuart Skinner eller någon annan i Oilers med defensivt ansvar sin bästa dag på jobbet (3-6). Utmanar i Rogers Place gör Los Angeles, vars frågetecken efter 1-4-förlusten mot Predators inte rätades ut mot Ducks. Kings drog det längsta strået i straffläggningen (3-2), men hade väldiga problem med Leo Carlsson och company i två perioder. Jag lägger alla ägg i värdarnas korg i Alberta. Ettan står på egna ben!

8. Leon Draisaitl - Adrian Kempe 1

Adrian Kempe går mot sin poängmässigt bästa NHL-säsong i karriären. Målnoteringarna från 21/22 och 22/23 kommer den hårfagre Kramfors-killen dock inte i närheten av. Kempe kommer till heta lägen och är sannerligen inte rädd för att avlossa bössan, men det har inte lossnat. Hans två viktiga assist mot Anaheim illustrerar att han alltjämt är vital för LA-offensiven, men inte alltid den sista som får pucken. Leon Draisaitl har tagit ett kliv tillbaka från den löjliga leveransen ifjol, men är ändå på väg mot norr om 40 kassar och 100 pinnar. Betydligt högre siffror än sin svenske utmanare. 1X ramar in detta.

Superspiken! - Edmonton

Edmonton har tre raka förluster och behöver hoppa upp på vinnarhästen igen. Hemma emot ett för tillfället ganska starkt LA Kings så kommer man få kriga för sina poäng, men ändå en rätt tacksam procent på hemmalaget. Edmonton är bättre än de senaste matcherna och vi bankar in dagens spik.

Skrällbudet! - Seattle

Utan defensiva stöttepelaren Hampus Lindholm föll Boston ihop på slutet mot Vancouver. Ingen Lindholm i Climate Pledge Arena gör det svårt att motivera Bruins överdrivna favoritskap. Se upp för Seattle!

1. Södertälje - Björklöven 1x2

2. M.Eriksson - S.Pooley x2

3. Rungsted - Esbjerg 12

4. Washington - Ottawa 1x2

5. Dallas - NY Islanders 1x

6. Seattle - Boston 1x

7. Edmonton - Los Angeles 1

8. L.Draisaitl - A.Kempe 1x

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.